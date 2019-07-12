Conectar MT5 no Servidor da Corretora
Fala, galera...
Sou iniciante no mundo do Trading e também no MT5.
Estou tentando conectar o MT5 no servidor da corretora. Aparece a seguinte mensagem no aba "Diário":
autorization on XPMT5-PRD failed (Invalid Account)
Coloco o login e senha que a corretora me passou.
Instalei o MT5 que baixei em https://www.metatrader5.com/pt.
Antes de formatar meu PC eu tinha conseguido conectar tranquilamente, mas agora não consigo.
Alguém pode me ajudar?
Valeu...
Abraço
Prezado, a mensagem de erro está dizendo "Invalid Account" (conta inválida).
Portanto, a causa mais provável de erro é estar digitando o login errado.
Se vc está digitando corretamente o login e a senha que a corretora te forneceu, então o jeito é contactar o suporte técnico da corretora pra eles verem o que há de errado com a sua conta.
Boa tarde,
antes de fazer o procedimento abaixo uma perguntinha, consegue logar em demo? Se consegue então vai para o item 5), senão faz todos os passos.
1) Excluir as contas cadastradas.
2) Limpar a lista de servidores MT5
3) Incluir a corretora XP na lista de corretoras
4) Incluir a conta de REAL
5) Se continuar dando erro ligue para o suporte da corretora. Esses processos você faz nas janelas mostradas abaixo.
