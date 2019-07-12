Conectar MT5 no Servidor da Corretora

   Fala, galera...

   Sou iniciante no mundo do Trading e também no MT5. 

   Estou tentando conectar o MT5 no servidor da corretora. Aparece a seguinte mensagem no aba "Diário":

      autorization on XPMT5-PRD failed (Invalid Account)

   Coloco o login e senha que a corretora me passou.

   Instalei o MT5 que baixei em https://www.metatrader5.com/pt. 

   Antes de formatar meu PC eu tinha conseguido conectar tranquilamente, mas agora não consigo.

   Alguém pode me ajudar?

  Valeu...

  Abraço

Prezado, a mensagem de erro está dizendo "Invalid Account" (conta inválida).

Portanto, a causa mais provável de erro é estar digitando o login errado.

Se vc está digitando corretamente o login e a senha que a corretora te forneceu, então o jeito é contactar o suporte técnico da corretora pra eles verem o que há de errado com a sua conta.

 

Boa tarde,

antes de fazer o procedimento abaixo uma perguntinha, consegue logar em demo?  Se consegue então vai para o item 5), senão faz todos os passos.

1) Excluir as contas cadastradas.

2) Limpar  a lista de servidores MT5 

3) Incluir a corretora XP na lista de corretoras

4) Incluir a conta de REAL

5) Se continuar dando erro ligue para o suporte da corretora. Esses processos você faz nas janelas mostradas abaixo.



