Linha de último preço sumiu!!!!
andreevang:
Senhores, peço ajuda no seguinte. Percebi que desde ontem, a linha de último preço negociado desapareceu do METATRADER 5, somente no
FOREX. Alguém com o mesmo problema?? Já abri o MTD5 em outro computador e está do mesmo jeito. Só tenho a linha do preço mais alto e do mais
baixo. Putz!!!! Alguém pode dar uma mãozinha????? Obrigado!!!!
Amigo, se bem entendi a sua colocação, clica com o direito do mouse no gráfico e selecione Propriedades >> Exibir >> Exibir/Mostrar a linha do último preço...a minha plataforma está em inglês então o texto da sua pode um pouco diferente.
