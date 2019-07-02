O MT5 não traz a opção "Registrar um servidor virtual" e "sincronizar ambiente"

Boa tarde Pessoal,


Alguém consegue me ajudar, por favor?


Não tenho essas opções no meu MT5:



e nem essa opção:



Poderiam me ajudar por favor?


Eu aluguei um servidor virtual, mas não estou conseguindo fazer a migração:


Obrigada,


Prezada Juliana,

Nunca usei os serviços de VPS da plataforma, mas dei uma rápida olhada e no link abaixo e tem um passo a passo no vídeo pra vc seguir e conseguir a migração.

Verifique se está com a última versão do MT5, logada na conta da corretora e na sua conta MQL5 e se não está habilitado a opção de permitir uso de DLL em expert advisors.

https://www.metatrader5.com/pt/trading-platform/vps


Qualquer dúvida fico a disposição,

Hospedagem virtual na plataforma de negociação MetaTrader 5
Hospedagem virtual na plataforma de negociação MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
A hospedagem virtual oferece uma operação contínua da plataforma de negociação, mesmo quando o seu computador está desligado (VPS especializado para Forex). Isto é muito cômodo, se você usar robôs de negociação ou assinar sinais de negociação. Agora as suas transações serão sempre executadas com o mínimo de atraso! Alugar um servidor virtual a...
 
Boa noite,

Que estranho. Poderia dar um print da sua tela por gentileza, assim facilita para entender.

Abraço,

Olá Daniel, tudo bem?

Quando em clico com o botão esquerdo no servidor, eu deveria ter a opção de sincronização, e está opção não aparece para mim.

Você já teve esse problema antes?

Obrigada,

Boa tarde!

Segue a foto de uma conta minha.


 

Juliana, boa tarde!

Tente remover a sua conta hospedada e refazer o procedimento.

Esta muito estranho mesmo, nunca aconteceu isso comigo, sempre aparece a opção de sincronizar.

Att.

Contrate um vps à parte. este do mql5 não é o ideal.
