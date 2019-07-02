O MT5 não traz a opção "Registrar um servidor virtual" e "sincronizar ambiente"
Prezada Juliana,
Nunca usei os serviços de VPS da plataforma, mas dei uma rápida olhada e no link abaixo e tem um passo a passo no vídeo pra vc seguir e conseguir a migração.
Verifique se está com a última versão do MT5, logada na conta da corretora e na sua conta MQL5 e se não está habilitado a opção de permitir uso de DLL em expert advisors.
https://www.metatrader5.com/pt/trading-platform/vps
Qualquer dúvida fico a disposição,
- www.metatrader5.com
Boa tarde Pessoal,
Alguém consegue me ajudar, por favor?
Não tenho essas opções no meu MT5:
e nem essa opção:
Poderiam me ajudar por favor?
Eu aluguei um servidor virtual, mas não estou conseguindo fazer a migração:
Obrigada,
Abraços
Boa noite,
Que estranho. Poderia dar um print da sua tela por gentileza, assim facilita para entender.
Abraço,
Daniel
Olá Daniel, tudo bem?
Quando em clico com o botão esquerdo no servidor, eu deveria ter a opção de sincronização, e está opção não aparece para mim.
Você já teve esse problema antes?
Obrigada,
Abraços.
Boa tarde!
Segue a foto de uma conta minha.
