Porque meu Sinal não aparece para o Público?

Novo comentário
 

Boa noite,

Estou com um Sinal que já está completando 2 meses e até agora não está disponível para o público e não recebe classificação, sendo que o rendimento dele está muito bom e acredito que estaria entre os tops.

https://www.mql5.com/pt/signals/568514

Alguém sabe o que pode estar acontecendo?

Obrigado.

Sinais de Negociação para MetaTrader 5: Sinal do Robo Scalper WIN
Sinais de Negociação para MetaTrader 5: Sinal do Robo Scalper WIN
  • www.mql5.com
Símbolo Operações Sell Buy Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips Distribuição de Pontos Gráficos MFE e MAE Valores de Máximo lucro (MFE) e Máxima perda (MAE) são registrados para cada posição aberta durante a existência da sua conta na corretora. Estes parâmetros...
 

No seu sinal conta isto :



Recomendo a leitura das regras de sinais já que você tem um sinal que custa em torno de R$2.000.Imagino que faça parte da seriedade de um sinal com este custo ter o seu criador informado das regras.

 
Diego Silvestrin:

Boa noite,

Estou com um Sinal que já está completando 2 meses e até agora não está disponível para o público e não recebe classificação, sendo que o rendimento dele está muito bom e acredito que estaria entre os tops.

https://www.mql5.com/pt/signals/568514

Alguém sabe o que pode estar acontecendo?

Obrigado.


Diego, tenho o mesmo problema. Consegui um assinante, mas segundo relato desse assinante, foi bem difícil encontrar o meu sinal.

Novo comentário