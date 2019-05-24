Porque meu Sinal não aparece para o Público?
No seu sinal conta isto :
Recomendo a leitura das regras de sinais já que você tem um sinal que custa em torno de R$2.000.Imagino que faça parte da seriedade de um sinal com este custo ter o seu criador informado das regras.
Diego Silvestrin:
Boa noite,
Estou com um Sinal que já está completando 2 meses e até agora não está disponível para o público e não recebe classificação, sendo que o rendimento dele está muito bom e acredito que estaria entre os tops.
https://www.mql5.com/pt/signals/568514
Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
Obrigado.
Diego, tenho o mesmo problema. Consegui um assinante, mas segundo relato desse assinante, foi bem difícil encontrar o meu sinal.
