Indicador que mostra o preço de fechamento do Candle
Veigotico:
Pessoal,
Podem indicar algum indicador que mostre o preço do candle anterior?
Tipo a maxima, abertura, fechamento?
Existe a janela de dados, com o atalho CTRL+D vc tem acesso a ela, só passar o mouse por cima do candle que mostra essas informações.
No rodapé do MT5, na direita, se você colocar o mouse no candle que quer, irá ficar assim :
Open - Abertura
High - Valor mais alto que ele atingiu
Low - "" mais baixo ""
Close - Fechamento, ou valor atual caso seja o ultimo cande
Volume
É extremamente simples e fácil de analisar vários candles.
Nem tudo que precisa ser mostrado é via indicador.
