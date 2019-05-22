Indicador que mostra o preço de fechamento do Candle

Pessoal, 


Podem indicar algum indicador que mostre o preço do candle anterior?

Tipo a maxima, abertura, fechamento?

 
Veigotico:

Existe a janela de dados, com o atalho CTRL+D vc tem acesso a ela, só passar o mouse por cima do candle que mostra essas informações.

 

No rodapé do MT5, na direita, se você colocar o mouse no candle que quer, irá ficar assim :

Open - Abertura

High - Valor mais alto que ele atingiu

Low - "" mais baixo ""

Close - Fechamento, ou valor atual caso seja o ultimo cande

Volume

É extremamente simples e fácil de analisar vários candles.

Nem tudo que precisa ser mostrado é via indicador.

