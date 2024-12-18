Testador de estratégia não mostra lucro ou prejuízo
Olá,
Estou começando a me aventurar com os EA. Hoje tentei fazer o seguinte teste:
- Escolhi o EA Moving Average na árvore Experts > Examples > Moving Average
- Tentei executar ele no testador com WINFUT
Ao tentar, o mesmo não executava as ordens porque aparentemente estava tentando comprar lotes fracionados. Suponho que seja isso
porque procurando na internet, aparentemente esse EA foi desenvolvido para ser testado com Forex, que admite frações.
Não achando nenhuma opção para mudar a quantidade de lotes pela interface gráfica, decidi mudar manualmente no código fonte. Tenho
experiência com programação em geral (C++, java, python etc). Consegui fazer o testador rodar o Moving Average no WINFUT.
Eis o problema: as ordens são executadas, porém o saldo não é atualizado. Ao abrir as posições, também não aparece lucro/prejuízo
na posição atual.
Minha dúvida: como faço para aparecer as movimentações referentes a lucro e prejuízo?
Informações adicionais:
1 - Apesar de estar testando o WINFUT (M1), o testador de estratégia não me deu a opção de BRL, então coloquei USD como moeda
2 - OHLC por 1 minuto (mas acho que isso não seja o problema, mas não custa nada informar)
Tenho uma estratégia a qual gostaria de automatizar. Acredito que a forma de construir esse robô seja fazendo um EA, não é? Por ora, só preciso conseguir
testar um EA qualquer como WINFUT para então estudar o código fonte e a documentação da linguagem para começar o desenvolvivmento do meu EA.
Agradeço as boas almas que tentarem me ajudar.
Att,
Hadley
Ola @Hadley Siqueira,
Vou lhe dar um insight diferente. JAMAIS UTILIZEI O TESTADOR DE ESTRATEGIA.
Desenvolvo meus EAs diretamente em conta real com lote minimo, com poucos ajustes em conta demo. Totalmente "skin in the game".
O testador de estrategia possui limitações que, ao meu ver, comprometem em muito em relação a realidade, apesar de considerar a melhor opção conhecida e disponível.
Espero que colegas que te ajudem no problema, quis apenas lhe passar outra abordagem.
[ ]'s
Obrigado, @Joscelino Celso de Oliveira
Por ora, como sou novato, estou procurando uma forma de aprender a linguagem para poder começar a fazer os testes na conta demo. A propósito, nem sei se terei
exito pois minha corretora é a clear e andei dando uma pesquisada aqui no fórum e disseram que ela não aceita robôs. Não aceitam nem mesmos os robôs desenvolvidos
por nós? Não sabia que a corretora conseguia distinguir entre uma ordem emitida por um humano usando a interface gráfica e uma ordem emitida por um EA.
Mas voltando ao assunto, buscando no fórum vi um tópico parecido com o meu dizendo que o problema era o dinheiro que não estava em BRL. Pensei nessa possibilidade
mas aqui para mim não aparece a opção de escolher BRL. Além disso, acho estranho as ordens serem abertas (visualmente no gráfico), mas não alterar o lucro/prejuízo nos relatórios.
E quanto ao seu comentário sobre usar ou não o testador de estratégia, como disse, sou novato e estou procurando me ambientar. A noite é o horário que tenho mais disponível para programar,
porém o mercado está fechado (a estratégia é para WINFUT), por isso pensei em usar o testador
Também não uso o testador, mas já li por aqui em alguma thread alguém reclamando que o resultado no testador dava sempre zero para ativos da bolsa brasileira e a solução foi configurar a moeda correta: BRL em vez de USD.
Verifique se por acaso é isso.
Também não uso o testador, mas já li por aqui em alguma thread alguém reclamando que o resultado no testador dava sempre zero para ativos da bolsa brasileira e a solução foi configurar a moeda correta: BRL em vez de USD.
Verifique se por acaso é isso.
TL;DR: a moeda BRL não aparece nas opções disponíveis, mas você pode digitar manualmente
De fato esse era o problema. Já suspeitava que era isso porém não resolvi logo porque pela interface gráfica dá a entender que se trata de uma caixa de seleção com opções pré-definidas.
Resolvi o problema digitando manualmente BRL, mesmo que ele não aparecesse nas opções disponíveis.
Infelizmente parece que tenho um problema muito mais sério pela frente: a possibilidade da minha corretora não aceitar ordens vindo de um EA.
De qualquer forma, muito obrigado a todos!
TL;DR: a moeda BRL não aparece nas opções disponíveis, mas você pode digitar manualmente
De fato esse era o problema. Já suspeitava que era isso porém não resolvi logo porque pela interface gráfica dá a entender que se trata de uma caixa de seleção com opções pré-definidas.
Resolvi o problema digitando manualmente BRL, mesmo que ele não aparecesse nas opções disponíveis.
Infelizmente parece que tenho um problema muito mais sério pela frente: a possibilidade da minha corretora não aceitar ordens vindo de um EA.
De qualquer forma, muito obrigado a todos!
Se for a Clear, não aceita. Pra te poupar tempo de pesquisa, segue a dica: pra usar robôs MT5 vc tem que usar Modal, Rico, Terra ou XP. Estas 4 são as únicas opções.
Não é um problema tão sério assim, pois vc abre conta de graça em poucos minutos em qualquer uma delas. No máximo precisará esperar até o dia seguinte para ter a conta MT5 ativa.
Ola @Hadley Siqueira,
Vou lhe dar um insight diferente. JAMAIS UTILIZEI O TESTADOR DE ESTRATEGIA.
Desenvolvo meus EAs diretamente em conta real com lote minimo, com poucos ajustes em conta demo. Totalmente "skin in the game".
Joscelino é o cara !!!!
Também faço isso às vezes, mas não recomendo a ninguém ! kkkk !!!
Olá Hadley Siqueira penso que a sua ideia é excelente para quem quer começar a testar um EA qualquer utilizando o Strategy Tester, pois usa um EA pronto na plataforma, o que, em tese, deveria funcionar.
Entretanto, o problema é que esses EAs foram desenvolvidos e testados para o mercado Forex, e não B3.
E aí começam os problemas, e todos os cuidados que você deve tomar quando realizar esse procedimento, pois senão realmente será uma aventura, com riscos de grandes perdas.
Dessa forma, em primeiro lugar, note que um EA para o mercado Forex pode operar com um nível bem menor de proteção, uma vez que envolve uma arquitetura cliente/servidor descentralizada.
Seja como for, eventualmente algum EA desenvolvido para Forex irá funcionar diretamente com um ativo B3, se o código fonte levar em conta uma série de fatores relevantes. Mas não espere isso como regra.
Para resolver o problema, vejo duas opções diretas: ajustar o EA atual para B3 ou você criar um EA próprio, focado em B3.
Sds.,
Rogério Figurelli
