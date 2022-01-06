# SALDO BLOQUEADO MQL5 - página 2

Minha conta esta bloqueada para saque ja faz uma semana, mandei mensagem e me perguntaram porque pausei meu anuncio, como não pausar se não recebo ???

Fiz as vendas entreguei os produtos, o site descontou as comissoes deles, e agora quero o meu dinheiro que esta disponivel, ou tomarei outras providencias.

 
Boa Sorte...


 
Uma venda minha já ficou negativada em mais de 300 horas até ser liberado o valor... é raro, mas já aconteceu.

O sistema da mql5 não é perfeito, melhor se acostumar ou você só irá se frustrar aqui ;)

 
olá. estou com a minhas operações financeiras restritas, estou com um saldo de 59USD  em minha conta mas não consigo usar, alguém sabe como me ajudar?.... não consigo comprar nada com esse saldo, está bloqueado.
 
Por essas e outras que não vendo meus robôs aqui.
Não dá para fazer negócio sem ser cara a cara.
 
LR_josiel #:
olá. estou com a minhas operações financeiras restritas, estou com um saldo de 59USD  em minha conta mas não consigo usar, alguém sabe como me ajudar?.... não consigo comprar nada com esse saldo, está bloqueado.
Conforme ta escrito no contrato todas as vendas ficam bloqueadas por 7 dias o saldo, ja que o cliente poderia cancela-la nesse prazo. (ate hoje eu nao sei qual seria o procedimento de cancelamento, mas eu entendo que seria por isso)
