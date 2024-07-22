Como baixar um indicador para o Metatrader 5
Senhores,
Estou tendtando baixar um indicador para o MT5 e mesmo com ele aberto, nada acontece.
Alguém poderia me ajudar por favor?
Obrigado.
Daniel
Muito confuso!! Você esta tentando baixar ou baixou ? Ajudar quem sequer sabe relatar o problema de maneira clara e objetiva e sem contradições, somente tendo bola de cristal.
Sugiro que você assista os videos no Youtube, e depois, caso nao resolva, seja mais objetivo em sua postagem inclusive inserindo imagens.
Somente advidinhos são capazes de saber o seu problema.
Talvez não tenha feito Login da maneira certa, ele abre, porém, não carrega nada. Entre em contato com a corretora para obter o Usuário e Senha. Se não for isso descarte a informação!!
att
