Como baixar um indicador para o Metatrader 5

Novo comentário
 

Senhores,


Estou tendtando baixar um indicador para o MT5 e mesmo com ele aberto, nada acontece.

Alguém poderia me ajudar por favor?

Obrigado.


Daniel

 
Hirt79:

Senhores,


Estou tendtando baixar um indicador para o MT5 e mesmo com ele aberto, nada acontece.

Alguém poderia me ajudar por favor?

Obrigado.


Daniel

Muito confuso!! Você esta tentando baixar ou baixou ?  Ajudar quem sequer sabe relatar o problema de maneira clara e objetiva e sem contradições, somente tendo bola de cristal.

Sugiro que você assista os videos no Youtube, e depois, caso nao resolva, seja mais objetivo em sua postagem inclusive inserindo imagens.

Somente advidinhos são capazes de saber o seu problema.

 

Talvez não tenha feito Login da maneira certa, ele abre, porém, não carrega nada. Entre em contato com a corretora para obter o Usuário e Senha. Se não for isso descarte a informação!!


att

 
Boa tarde não consigo logar minha conta mql5 porque não lembro do nome do usuário 
 
Antonio Alves Dos Santos #Boa tarde não consigo logar minha conta mql5 porque não lembro do nome do usuário 

Boa tarde!! É o que está destacado em verde: 

 
Hirt79:

Senhores,


Estou tendtando baixar um indicador para o MT5 e mesmo com ele aberto, nada acontece.

Alguém poderia me ajudar por favor?

Obrigado.


Daniel

Voce usa o MT5 em Windows, Mac, Linux?
Novo comentário