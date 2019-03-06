Fibonacci Trava no Gráfico sem Opção de Excluir ou Mover
Travamento de ferramenta Fibonacci sem opção de excluir ou mover, já procurado dar dois cliques em cima das linhas ou mesmo achar algum pequenino círculo /pequenina bola em alguma das laterais que mostre estar travado ou habilitado mover e excluir, o mesmo em sair e fechar o MT5 e abrir de novo, mais continua com a Fibonacci Aberta e travada.
Eric Martins:Seleciona Gráficos > Objetos > Lista de Objetos (ou Ctrl + B), marca Fibo > Excluir.
Vinicius de Oliveira:Oi Vinícius, consegui resolver igual falou é direto na barra de ferramentas em objetos, ver todos, aí exclui; logo ao vir aqui vi tinha sua resposta, agradeço. Por Gentileza, como faço abrir uma ordem a preço de mercado? até uma hora e outra estava conseguindo ir me habituando, estava conseguindo nos pares de moedas tanto por botão direto quanto em "+ ordem" sem spread ou se tinha muito estava apenas ponto e outro, porém, de repente após 1 hora e outra, começou a jogar meu ponto de entrada por volta de 30, 60 pontos acima, mesmo olhando bem na régua de preço/volume lateral e estando mesmo número da compra/venda a mercado (clicado no botão + ordem, onde opção de coordenadas), e sem estopim do preço o que poderia ser um motivo, por 8 vezes em média consecutivas ao abrir uma operação aconteceu deste jeito, então cessei e vim aqui perguntar porque achei que fosse algum desajuste do mecanismo do MT5, pode me ajudar por favor?
Boa tarde Eric. Chegando agora e vi sua mensagem.
Qual símbolo você está negociando?
Por favor, poste imagem da janela Nova Ordem com as configurações que você está utilizando (como abaixo) e como as ordens estão sendo colocadas no gráfico. Isso facilitará o entendimento do seu problema para que algum membro do forum possa lhe ajudar.
