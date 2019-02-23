INDICADOR DENTRO DE INDICADOR

Fala galera. To querendo colocar o indicador Bollinger Badns dentro do ATR via código. Já procurei aqui no fórum, mas não encontrei nada. Achei um da MA dentro do ATR, mas pelo método utilizado vi que não vai da certo pra BB, pq o usuário utilizou a biblioteca MovingAveregare.mqh e não encontrei pras Bollinger Bands. Se alguém puder me da um norte, se eu consegui deixarei o código neste post para ajudar outras pessoas. Abraços.
 
Fala galera. To querendo colocar o indicador Bollinger Badns dentro do ATR via código. Já procurei aqui no fórum, mas não encontrei nada. Achei um da MA dentro do ATR, mas pelo método utilizado vi que não vai da certo pra BB, pq o usuário utilizou a biblioteca MovingAveregare.mqh e não encontrei pras Bollinger Bands. Se alguém puder me da um norte, se eu consegui deixarei o código neste post para ajudar outras pessoas. Abraços.

não precisa de biblioteca... o MQL5 tem isso nativo através do iBands()...

https://www.mql5.com/en/docs/indicators/ibands

;)

//|                                                  Demo_iBands.mq5 | //|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //|                                             https://www.mql5.com | "The method of creation of the handle is set through the 'type' parameter (function type...
 
Obg FLavio...vou estudar esse artigo.. vlw
 
Para outros casos, você pode abrir o navegador e arrastar um indicador para dentro da janela do outro e inserir ele lá, como médias móveis e etc.
 
Para outros casos, você pode abrir o navegador e arrastar um indicador para dentro da janela do outro e inserir ele lá, como médias móveis e etc.
Não é isso. Eu to querendo fazer isso via código.
 
Como vou fazer pro iBands reconhecer os dados do ATR?
 
Como eu disse, outros casos. Apenas informando outras possibilidades, para outros interesses.

 
Nunca usei o iBands, mas em um caso passado usei outro indicador que nem me lembro qual foi. O segredo está no APPLIED_PRICE:

;)

 
Tentei arrastar uma média para a janela do macd e não consigo. Agindo assim só move o gráfico. Pode me ajudar. Preciso usar média dentro de outras janelas de outro indicador, tudo isso fora do gráfico principal. É possível?

