INDICADOR DENTRO DE INDICADOR
- "Copiadora de transação totalmente automática"
- Ferramentas úteis
- Velas
Fala galera. To querendo colocar o indicador Bollinger Badns dentro do ATR via código. Já procurei aqui no fórum, mas não encontrei nada. Achei um da MA dentro do ATR, mas pelo método utilizado vi que não vai da certo pra BB, pq o usuário utilizou a biblioteca MovingAveregare.mqh e não encontrei pras Bollinger Bands. Se alguém puder me da um norte, se eu consegui deixarei o código neste post para ajudar outras pessoas. Abraços.
não precisa de biblioteca... o MQL5 tem isso nativo através do iBands()...
https://www.mql5.com/en/docs/indicators/ibands
;)
- www.mql5.com
não precisa de biblioteca... o MQL5 tem isso nativo através do iBands()...
https://www.mql5.com/en/docs/indicators/ibands
;)
Para outros casos, você pode abrir o navegador e arrastar um indicador para dentro da janela do outro e inserir ele lá, como médias móveis e etc.
não precisa de biblioteca... o MQL5 tem isso nativo através do iBands()...
https://www.mql5.com/en/docs/indicators/ibands
;)
Para outros casos, você pode abrir o navegador e arrastar um indicador para dentro da janela do outro e inserir ele lá, como médias móveis e etc.
Como eu disse, outros casos. Apenas informando outras possibilidades, para outros interesses.
Como eu disse, outros casos. Apenas informando outras possibilidades, para outros interesses.
Tentei arrastar uma média para a janela do macd e não consigo. Agindo assim só move o gráfico. Pode me ajudar. Preciso usar média dentro de outras janelas de outro indicador, tudo isso fora do gráfico principal. É possível?
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso