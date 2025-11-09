Histórico completo de ticks para MiniÍndice - página 2
Mesma coisa comigo... as ordens são colocadas e executadas em posições pelas quais o mercado não passou... Ninguém conseguiu me explica o que quer dizer... quando rodei alterando o horário das operações o nível de incorreções desse tipo despencou... Estou tendo que rodar sem os ticks reais de forma muito descrente na efetivada da rotina criada para o robô... é duro ter que esperar o mercado funcionar para testar com ticks reais...
Sendo hoje a Era dos dados, não é possível que não haja nenhum repositório com o banco de dados histórico dessa tipo... são bilhões de ticks, mas nada que seja impossível de existir...
Estou com esse mesmo problema. Alguem conseguiu resolver?
Olá,
Percebi que depois que foram realizados testes (testador de estratégia) com "Ticks Reais", o Metatrader baixa da corretora e acumula os histórico de ticks reais do ativo no armazenamento do computador.
Achei eles pelo MT acessando: Arquivo>Abrir Pasta de Dados
Uma vez dentro da pasta de dados: bases\nome_da_corretora\ticks\cód_ativo
Nessa pasta há vários arquivos com extensão .tkc
Alguém tem esses arquivos antigos do ativo código WIN@ ??
Obrigado.
Amigo, vc conseguiu esses arquivos antigos? Estou procurando tb!
Vlw Patinhas! Essa informação vale ouro.
Michel você conseguiu testar utilizando "cada tick é baseado em um tick real" na série histórica? Estou com o mesmo problema que você! O teste do meu robo com ticks reais funciona somente para o papel vigente WINM20 na histórica não vai....
Eu tenho uma base de dados de 50GB de ticks da série WIN.
Esses dados contém informação de "Bid" e "Ask" ou somente "último preço" ?
Eles funcionam no MT5?
Onde conseguiu? Poderia disponibilizar pra gente?
Gostaria de saber se alguém possui um histórico dos ticks reais das séries passadas de WIN.
O Metatrader exclui o ativo depois que o período acaba. Notei que a Modal possui os contratos antigos, mas estes não contém os ticks. Comecei desde Dezembro a registrar eu mesmo os ticks fazendo importação, mas gostaria de ter um banco de "ticks" mais extenso.
Eu tenho uma base de dados de 50GB de ticks da série WIN.
Esses ticks foram coletados dos servidores das corretoras.
Para conseguir essa base de dados completa precisamos fazer o download dos ticks de cada corretora e depois unir (merge) todas as bases de dados.
Eu consegui fazer isso com python! Pega o tick armazena e depois procura o seguinte em todos os arquivos que você baixou... (Interressante tomar cuidado para não repetir ou pular ticks).
Dá um trabalho muito grande fazer isso! Mas é um trabalho único (depois que está tudo pronto só é usar).
O resultado final a amostragem fica muito boa! Para estratégias que não trabalha com book (informações do book não existe na base de dados) o resultado fica bem fidedigno.
O intuito da minha afirmação é dizer que essa base de dados está a disposição para quem for fazer esse trabalho (download + merge). Basta ter uma conta em cada corretora e depois fazer esse trabalho.
Não vou disponibilizar o histórico, mas quem for fazer esse trabalho e tiver com alguma dúvida estou a disposição em ajudar.
Mas vou adiantando que é um trabalho minucioso e um pouco chato de se fazer. Mas, tendo paciência dá para fazer tranquilamente.