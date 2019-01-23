Erro desconhecido para a estrutura struct MqlTradeResult

Pessoal,

Apos enviar ordens, meu EA retorna erro: #0. Como erro #0 não consta na lista de códigos de retorno do servidor de negociação, busquei a descrição pelo trade.ResultRetcodeDescription().

Como resultado veio "unkown" , ou seja, desconhecido.

Alguém tem algum palpite?

[ ]'s

 
Joscelino Celso de Oliveira:


Opa,

como já aconteceu comigo, pode ser que esteja fazendo a mesma coisa:  Você pode estar testando o _LastError  para tratar o erro da ORDEM sem antes dar ResetLastError()

 
Rogerio Giannetti Torres:

Opa,

como já aconteceu comigo, pode ser que esteja fazendo a mesma coisa:  Você pode estar testando o _LastError  para tratar o erro da ORDEM sem antes dar ResetLastError()

Opa, Obrigado pelo feedback Rogerio.

Nao era isso. Reescrevi trecho do código e deu certo. 

[ ]'s

 
Joscelino Celso de Oliveira:

Esses são os piores... Em outra linguagem de programação tive que desfazer todo meu código linha a linha pra saber o que eu fiz de errado... :D


Quando você consegue criar o Senhor de Todos os Erros:

;)

 
Flavio Jarabeck:

Nossa! Achei que eu havia "caprichado" no erro.. Ateh que não...rs

[ ]'s

