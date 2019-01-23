Erro desconhecido para a estrutura struct MqlTradeResult
Opa,
como já aconteceu comigo, pode ser que esteja fazendo a mesma coisa: Você pode estar testando o _LastError para tratar o erro da ORDEM sem antes dar ResetLastError()
Opa, Obrigado pelo feedback Rogerio.
Nao era isso. Reescrevi trecho do código e deu certo.
Pessoal,
Apos enviar ordens, meu EA retorna erro: #0. Como erro #0 não consta na lista de códigos de retorno do servidor de negociação, busquei a descrição pelo trade.ResultRetcodeDescription().
Como resultado veio "unkown" , ou seja, desconhecido.
Alguém tem algum palpite?
Esses são os piores... Em outra linguagem de programação tive que desfazer todo meu código linha a linha pra saber o que eu fiz de errado... :D
Quando você consegue criar o Senhor de Todos os Erros:
;)
Nossa! Achei que eu havia "caprichado" no erro.. Ateh que não...rs
