Rogerio Giannetti Torres:

Boa noite,

tá aí um EA prontinho com seu indicador! 

Boa noite amigo Rogério, isso é muito além do que eu esperava!!...analisei seu código e identifiquei vários problemas, o meu teste jamais funcionaria, certamente este código servirá de exemplo para outros indicadores personalizados que eu possa querer utilizar no futuro.


Se 1% da população mundial fosse solícita e altruísta como vc o mundo seria um lugar melhor.


Mais uma vez, MUITO OBRIGADO, quisera poder retribuir sua gentileza.

 

Bom dia galera,


Sou novo no Mql5, e estou vendo que essa comunidade aqui tem vários amigos prestativos de verdade.

Parabéns ao Rogério pela fraternidade.


Eu estou tentando criar um robô para o mini-indice, e, queria saber se tem algum indicador, que me diga na própria vela, que eu possa pegar na própria vela as forças bull e bear e comparar para tomar uma decisão..... entendem ? tipo... se tiver mais força de bulls na vela eu compro, se tiver mais força bear eu vendo..... sem ter que pegar alguns períodos para comparar.... meio que tentar acertar se a vela vai ser de alta ou de baixa...., ou se tem algum outro indicador melhor para esse fim.... tipo a vela abriu eu vejo qual esta com mais força naquele momento e decido se compro ou vendo....


Obrigado!

 
Caro Rogério, Tenho um pedido a fazer a você... considerando o indicador Swing_Line_1.1, como obtenho este valor?

 

 
moysesnunes:

Caro Rogério, Tenho um pedido a fazer a você... considerando o indicador Swing_Line_1.1, como obtenho este valor?

 

Olá

você pode usar o modelo que eu postei para estudo.  Se você leu o fonte do indicador então sabe que os buffers disponíveis são os seguintes:

   SetIndexBuffer(0, swli, INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1, swlic, INDICATOR_COLOR_INDEX);
