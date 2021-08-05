Utilizar valor do indicador - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Boa noite,
tá aí um EA prontinho com seu indicador!
Boa noite amigo Rogério, isso é muito além do que eu esperava!!...analisei seu código e identifiquei vários problemas, o meu teste jamais funcionaria, certamente este código servirá de exemplo para outros indicadores personalizados que eu possa querer utilizar no futuro.
Se 1% da população mundial fosse solícita e altruísta como vc o mundo seria um lugar melhor.
Mais uma vez, MUITO OBRIGADO, quisera poder retribuir sua gentileza.
Bom dia galera,
Sou novo no Mql5, e estou vendo que essa comunidade aqui tem vários amigos prestativos de verdade.
Parabéns ao Rogério pela fraternidade.
Eu estou tentando criar um robô para o mini-indice, e, queria saber se tem algum indicador, que me diga na própria vela, que eu possa pegar na própria vela as forças bull e bear e comparar para tomar uma decisão..... entendem ? tipo... se tiver mais força de bulls na vela eu compro, se tiver mais força bear eu vendo..... sem ter que pegar alguns períodos para comparar.... meio que tentar acertar se a vela vai ser de alta ou de baixa...., ou se tem algum outro indicador melhor para esse fim.... tipo a vela abriu eu vejo qual esta com mais força naquele momento e decido se compro ou vendo....
Obrigado!
Boa noite,
tá aí um EA prontinho com seu indicador!
Caro Rogério, Tenho um pedido a fazer a você... considerando o indicador Swing_Line_1.1, como obtenho este valor?
Caro Rogério, Tenho um pedido a fazer a você... considerando o indicador Swing_Line_1.1, como obtenho este valor?
Olá
você pode usar o modelo que eu postei para estudo. Se você leu o fonte do indicador então sabe que os buffers disponíveis são os seguintes: