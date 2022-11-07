Linha de stop e de negociação não aparecem.
Não consigo visualizar as linhas de stop ao adicionar nova ordem, a linha da negociação também não aparece. alguém poderia me ajudar com essa situação?
Já desinstalei a ferramenta e instalei novamente porém permanece do mesmo jeito.
Cloque com o botão direito do mouse no gráfico.
Propriedades.
Exibir.
pode ser que por exemplo vc esteja com uma conta standart e abrindo um grafico de micro (ou vice e versa), dessa forma não aparece as linhas
Não aparece a linha de compra, take ou stop no MT4 da Xm: - Aba “Arquivo” -> Novo Gráfico >“Forex ULmicro” . - Se você simplesmente cria um “novo gráfico” não aparecerá a paridade do Micro. - Feito isso, vá na aba “Ferramentas” -> “opções” -> aba “gráficos” -> e marque “(V) mostre níveis de negociação”
- Fazendo isso, todas as linhas de operações aparecerão (Take Profit, Stop Loss, além da linha tracejada quando uma operação é feita). - Dessa forma, ao fazer uma nova ordem, apenas coloque o mouse sobre a ordem (no gráfico) e arraste as linhas para definir o Stop Loss e o Take Profit. Obs.: definidos os Stop e Take, colocando o mouse em cima destas linhas, aparecerá o valor em $ de qual será o lucro obtido (positivo ou negativo).
Clica com o botão direito no gráfico e habilita o ícone Níveis de Negociação.
Foi o que deu certo pra mim.
Aconteceu novamente uma atualizacao e eles desativaram essa opcao, excelente dica, eh realmente o que desativaram na atualizacao.
