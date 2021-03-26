Expert Advisor abre a ordem mas não executa nem o take profit nem o stop loss

Expert Advisor abre a ordem mas não executa nem o take profit nem o stop loss, e, ao final do experimento, ele simplesmente encerra ao mesmo preço que comprou.


O stop e o take profit estão definidos!!!! E até aparecem no gráfico, como mostra a figura. Porém, não executa. Já abri o .txt das negociações e aparece ordem do tipo "Exchange" e só.


Não aparece erro algum nem nada.


Alguém pode por favor me ajudar?

BUGMT5.png  75 kb
 
ja tive esse problema algumas vezes, uma delas precisei reinstalar o mt5 e outras troquei a corretora xp para modal e funcionou
 
Lucas Dentello:


Bom dia Lucas, 

acho que você está fazendo o backtest com a moeda errada, digite o código BRL conforme mostrado abaixo.



 

Obrigado!! O problema estava na moeda mesmo.


Att. Lucas

