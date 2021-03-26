Expert Advisor abre a ordem mas não executa nem o take profit nem o stop loss
ja tive esse problema algumas vezes, uma delas precisei reinstalar o mt5 e outras troquei a corretora xp para modal e funcionou
Obrigado!! O problema estava na moeda mesmo.
Att. Lucas
Expert Advisor abre a ordem mas não executa nem o take profit nem o stop loss, e, ao final do experimento, ele simplesmente encerra ao mesmo preço que comprou.
O stop e o take profit estão definidos!!!! E até aparecem no gráfico, como mostra a figura. Porém, não executa. Já abri o .txt das negociações e aparece ordem do tipo "Exchange" e só.
Não aparece erro algum nem nada.
Alguém pode por favor me ajudar?