Backtest em vários ativos ao mesmo tempo
Olá,
1) Alguém sabe se é possível executar o backtest em vários ativos ao mesmo tempo?
Na mesma instância não é possível.
2) existem situações em que um EA "atrapalha" o outro !
Como assim? Pode esclarecer mais esse ponto.
Rogério,
Um backtest em vários ativos facilitaria achar algum "bug" no EA, por exemplo quando eu preciso fazer alguma alteração em um ordem ou a troca de SL de uma posição eu preciso ficar fazendo filtros através do Expert Magic, mas por diversas vezes, eu só consegui ver que ele puxava a ordem de outra operação quando o programa estava rodando no real e essa situação não acontece no backtest de um ativo.
Vai na parte de configurações no backteste, ao selecionar o ativo vai lá em cima que tem um campo chamado "Todos os Símbolos de Observação do Mercado". Seleciona ele e começa o backtest.
Espero ter ajudado.
Caros,
Seria isso?
e,
2 - Melhore sua pergunta, ninguém entendeu.
Olá Maronezzi. Eu entendi bem o que vc quis perguntar. Nao faltou informação da sua parte nao.
O que o augustocmc disse acima dará certo para o backtest.
att.
