MT5 como retirar contrato vencido da caixa de ferramenta
Edson Fabra:Não sei se posso ajudar, mas se você já tentou o seguinte, peço desculpas:
Estou com o contrato vencido WINV18 na caixa de ferramenta (corretora XP conta Demo). Gostaria de saber como retirá-lo, pensei que seria automática a saída dele mas não é. Mesmo clicando no "x" não sai. Se alguém souber agradeço.
- clique com o botão direito em cima da ordem;
- selecione a opção "modificar ou excluir ordem";
- clique em "remover" na janela que abrir em seguida.
Iury Mendes Da Silva:
Olá Iury, infelizmente a opção "modificar ou excluir ordem" fica cinza, não dando acesso. Obrigado por responder.
Olá pessoal, também tenho esse problema. tem um pedido de venda bloqueado que não posso cancelar.
alguém tem uma ideia de como resolvê-lo.
Já tentei entrar em contato com meu corretor, mas no painel deles não há pedidos pendentes ou bloqueados.
obrigado
Tenho mesmo problema com opções que vendi e não deram exercício. Alguém pode ajudar?
Mario Sugimitsu:
Olá,
entre em contato com a sua a corretora.
Estou com o contrato vencido WINV18 na caixa de ferramenta (corretora XP conta Demo). Gostaria de saber como retirá-lo, pensei que seria automática a saída dele mas não é. Mesmo clicando no "x" não sai. Se alguém souber agradeço.