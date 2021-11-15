MT5 como retirar contrato vencido da caixa de ferramenta

Estou com o contrato vencido WINV18 na caixa de ferramenta (corretora XP conta Demo). Gostaria de saber como retirá-lo, pensei que seria automática a saída dele mas não é. Mesmo clicando no "x" não sai. Se alguém souber agradeço.

winv18 nao sai da cx de ferramentas

 
Edson Fabra:

Não sei se posso ajudar, mas se você já tentou o seguinte, peço desculpas:
- clique com o botão direito em cima da ordem;
- selecione a opção "modificar ou excluir ordem";
- clique em "remover" na janela que abrir em seguida.
 
Iury Mendes Da Silva:
Olá Iury, infelizmente a opção "modificar ou excluir ordem" fica cinza, não dando acesso. Obrigado por responder.                      Cx Modificar


 

Olá pessoal, estou com esse mesmo problema do Edson, minha ordem ficou travada e vencida do contrato anterior do Mini-dólar conta-demo. Alguém pode ajudar a resolver isso? Ordem contrato vencido ficou travado.

 

Olá pessoal, também tenho esse problema. tem um pedido de venda bloqueado que não posso cancelar.

alguém tem uma ideia de como resolvê-lo.

Já tentei entrar em contato com meu corretor, mas no painel deles não há pedidos pendentes ou bloqueados.

obrigado

Tem algum resultado

tenho posições que não consigo tirar por nenhum meio, nem pelo telefone

 
Tenho mesmo problema com opções que vendi e não deram exercício. Alguém pode ajudar?
Mario Sugimitsu:
Tenho mesmo problema com opções que vendi e não deram exercício. Alguém pode ajudar?

Olá,

entre em contato com a sua a corretora.

 
Rogerio Giannetti Torres #:

Olá,

entre em contato com a sua a corretora.

Vou entrar em contato com eles, muito obrigado Rogerio!
