Como indexar o preço dos ativos ao dolar?
Crie um ativo sintético cujo valor seja o valor do seu ativo dividido pela cotação do dolar (DOLD).
Só que o DOLD geralmente não está disponível nas corretoras que operam MT5. Então o jeito é usar o contrato de dólar futuro de vencimento mais próximo (DOLV18 atualmente), que a diferença vai ser muito pequena, próxima à variação do CDI entre a data da cotação e o último dia do mês.
Como faz para criar esse ativo sintético?
Clicar com o botão direito em qualquer lugar da aba "Symbols" da Janela de Observação (Market Watch), selecionar Symbols (Ctrl+U) e clicar no botão "Create Custom Symbol".
Vai aparecer a janela "Custom Symbol", essa que eu colei na minha outra resposta acima. Daí você preenche o nome do símbolo no primeiro campo e a fórmula no segundo, tal como na imagem que eu colei acima.
É bom verificar e ajustar os outros parâmetros do símbolo também (número de dígitos decimais, etc.).
