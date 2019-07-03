Função para Calcular lucro máximo
- fechar operações no EA quando atingir lucro desejado
Dei uma olhada rápida e o problema parece ser o seguinte:
Você deseja encerrar as posições sempre que o seu lucro acumulado exceder MaximumProfit ou o seu prejuízo acumulado exceder MaximumLoss, certo?
Só que a variável "result" está sendo criada dentro do escopo do loop "for" e os resultados dos diferentes deals não estão sendo somados. Você está simplesmente comparando o resultado de cada deal com os limites e fechando as posições no momento em que ALGUM dentre os deals realizados exceder INDIVIDUALMENTE um dos limites.
Com isso, as posições poderão ser fechadas antes do momento desejado (exemplo: se você estiver com prejuízo acumulado de -300 e um deal obtiver lucro de +500, passando a ter um lucro acumulado de +200, a posição será fechada indevidamente).
Pode acontecer também de as posições não serem fechadas no momento em que deveriam (exemplo: se você estiver com prejuízo acumulado de -300 e um deal obtiver prejuízo de -200, passando a ter um prejuízo acumulado de -500, a posição não será fechada, mas deveria ser).
Para resolver esse problema, vc precisa:
1) Declarar
double result=0;
antes do início do loop (junto com as declarações das variáveis "profit" e "loss").
2) Substituir
double result=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);
por
result += HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);
para que a variável "result" reflita o resultado acumulado (somatório dos resultados de todos os trades realizados).
Em tempo, percebi um segundo problema: vc colocou instruções "return" antes das cláusulas "if" que atualizam as variáveis "profit" e "loss". Com isso elas nunca serão atualizadas e eu imagino que vc sempre vai ver "Profit = 0.00" e "Loss = 0.00" na mensagem que vc imprime. Para corrigir isso, coloque as instruções "return(true)" APÓS a cláusula "if".
Pode haver mais problemas, pois infelizmente nosso tempo é escasso e eu olhei muito rápido, mas acredito que os principais problemas sejam estes que descrevi.
Abraços
Pode crer Trader Patinhas. Estava acontecendo isso mesmo que vc descreveu. Fiz as devidas alterações conforme suas instruções.
Vou verificar se haverá algum problema no código.
Obrigado pelo suporte.
O "profit"=0.00" e "Loss=0.00" continua. Eu andei lendo no fórum em inglês que isso acontece quando é utilizado o Magic Number como referência.
Mas por enquanto as operações não estão fechando com erro.
O "profit"=0.00" e "Loss=0.00" continua. Eu andei lendo no fórum em inglês que isso acontece quando é utilizado o Magic Number como referência.
Mas por enquanto as operações não estão fechando com erro.
Vc transferiu o "return(true);" pra depois das cláusulas "if" que atualizam "profit" e "loss" com o conteúdo de "result" ?
Se tiver dúvida, me mostra como ficou o seu código.
Vc transferiu o "return(true);" pra depois das cláusulas "if" que atualizam "profit" e "loss" com o conteúdo de "result" ?
Se tiver dúvida, me mostra como ficou o seu código.
Tranquilo irmão. Seguem o código.
//+------------------------------------------------------------------+ //|Function Calcprofit | //+------------------------------------------------------------------+ bool CalcProfit() { // --- determine the time intervals of the required trading history datetime end=StringToTime(TimeToString(TimeCurrent(), TIME_DATE) + " " + EndHour); datetime gi_time = StringToTime(TimeToString(TimeCurrent(), TIME_DATE) + " " + StartHour); datetime start=end-/*gi_time;*/ PeriodSeconds(PERIOD_D1);// set the beginning time to 24 hours ago //--- request in the cache of the program the needed interval of the trading history HistorySelect(gi_time,end); //--- obtain the number of deals in the history int deals=HistoryDealsTotal(); double result=0; int returns=0; double profit=0; double loss=0; //--- scan through all of the deals in the history for(int i=0;i<deals;i++) { //--- obtain the ticket of the deals by its index in the list ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i); if(deal_ticket>0) // obtain into the cache the deal, and work with it { string symbol =HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL); datetime time =(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME); ulong order =HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER); long order_magic =HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_MAGIC); long pos_ID =HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID); ENUM_DEAL_ENTRY entry_type=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY); //--- proceed deal with specified DEAL_MAGIC if(order_magic==MagicNumber) { //... processing of deal with some DEAL_MAGIC if(symbol==_Symbol) { if(entry_type==DEAL_ENTRY_OUT) returns++; { result+=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT); if((result>=MaximumProfit) || (result+Position.Profit()>= MaximumProfit)) { if(result>0) { profit=result; } return(true); } if((result<=MaximumLoss) || (result+Position.Profit()<=MaximumLoss)) { if(result<0) { loss=result; } return(true); } } } } } else // unsuccessful attempt to obtain a deal { PrintFormat("We couldn't select a deal, with the index %d. Error %d", i,GetLastError()); } } //--- output the results of the calculations PrintFormat("The total number of %d deals with a financial result. Profit=%.2f , Loss= %.2f", returns,profit,loss,result); return(false); }
Tranquilo irmão. Seguem o código.
Ah, claro, o profit e o loss aparecem sempre com 0.0 porque eles só estão sendo atualizados quando um dos limites é excedido e, nesses casos, a função retorna sem imprimir.
As cláusulas "if" que atualizam o profit e o loss têm que ficar fora (antes) da cláusula "if" que compara "result" com os limites:
result+=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT); if(result>0) { profit=result; } if(result<0) { loss=result; } if((result>=MaximumProfit) || (result+Position.Profit()>= MaximumProfit)) { return(true); } if((result<=MaximumLoss) || (result+Position.Profit()<=MaximumLoss)) { return(true); }
Ah, claro, o profit e o loss aparecem sempre com 0.0 porque eles só estão sendo atualizados quando um dos limites é excedido e, nesses casos, a função retorna sem imprimir.
As cláusulas "if" que atualizam o profit e o loss têm que ficar fora (antes) da cláusula "if" que compara "result" com os limites:
Trader_Patinhas, por enquanto está tudo funcionando perfeitamente.
Obrigado pelo suporte.
Abraços.
Meus prezados boa tarde!
Penso que esse codigo e o que eu estou precisando para me auxiliar no controle de perdas do meu EA. Porem sou novo nesse mundo da programacao. Sera que alguem pode me auxiliar me ajudando a colar o codigo de forma correta no codigo que eu ja tenho
