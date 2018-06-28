Nova versão do MetaTrader 5 build 1870: Adição de símbolos à Observação do mercado de acordo com o ISIN

Novo comentário
 

Nova versão do MetaTrader 5 build 1870: Adição de símbolos à Observação do mercado de acordo com o ISIN

Na segunda-feira, 26 de junho de 2018, será lançada uma versão atualizada da plataforma MetaTrader 5. A atualização contém as seguintes alterações:

  1. Terminal: à janela Observação do mercado foi adicionada a pesquisa de instrumentos de acordo com o "International Securities Identification Number" (ISIN). Agora você pode adicionar instrumentos de três maneiras: por nome, por descrição e por ISIN.



  2. Terminal: corrigida a degradação do desempenho da interface do usuário ao alterar a senha da conta de negociação.
  3. MQL5: corrigido o erro que em alguns casos causava o aumento da utilização da CPU pelo terminal do cliente.
  4. MQL5: corrigida a transferência de cabeçalhos HTTP personalizados para funções WebRequest.
  5. MQL5: corrigido o comportamento da função Bars ao especificar a mesma data como o início e o fim do intervalo. Agora, se houver uma barra, ela retornará 1. Anteriormente, neste caso, a função retornava incondicionalmente 0.
  6. Tester: corrigida a inicialização do teste em modo visual após a otimização para frente.
  7. Tester: corrigida a classificação de resultados de otimização. Agora, ela leva em conta corridas com parâmetros de entrada incorretos (INIT_INCORRECT_PARAMETERS) e com um fator de lucro ausente.
  8. Tester: corrigido o recálculo do gráfico de otimização genética após alterar o critério de otimização.
  9. Documentação atualizada.

A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.

 

Good Morning.

The problem of the last update (1860) continues, where the backtest does not calculate the value of the operations. I do not use FOREX, but the future BMF & BOVESPA market (B3). Below I put the image of an operation that should make a profit.



 
zericardoleite:

Good Morning.

The problem of the last update (1860) continues, where the backtest does not calculate the value of the operations. I do not use FOREX, but the future BMF & BOVESPA market (B3). Below I put the image of an operation that should make a profit.



Hello,

add BRL to the currency field as the image below:


Best regards,

Romeu Bertho.

Novo comentário