Nova versão do MetaTrader 5 build 1870: Adição de símbolos à Observação do mercado de acordo com o ISIN

Good Morning.
The problem of the last update (1860) continues, where the backtest does not calculate the value of the operations. I do not use FOREX, but the future BMF & BOVESPA market (B3). Below I put the image of an operation that should make a profit.
zericardoleite:
Good Morning.
The problem of the last update (1860) continues, where the backtest does not calculate the value of the operations. I do not use FOREX, but the future BMF & BOVESPA market (B3). Below I put the image of an operation that should make a profit.
Hello,
add BRL to the currency field as the image below:
Best regards,
Romeu Bertho.
Na segunda-feira, 26 de junho de 2018, será lançada uma versão atualizada da plataforma MetaTrader 5. A atualização contém as seguintes alterações:
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.