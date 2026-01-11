Discussão do artigo "Como criar um painel gráfico de qualquer nível de complexidade" - página 14
Olá, obrigado por seu incrível tutorial
Estou tentando fazer o meu próprio, no meu painel, quando clico em um botão, o outro deve ser desativado e ocultado, mas quando clico na área do botão oculto, ele fica oculto e continua funcionando.
Coloquei meus códigos aqui. Se puder me ajudar, seria ótimo.
Indicador:
Class:
A classe CAppDialog está com problemas.
Depois de pelo menos um uso para TODOS os novos gráficos, a propriedade CHART_EVENT_MOUSE_MOVE se torna falsa.
Como retornar true por padrão?
O monitor do laptop não é grande, mas tem alta densidade de pixels. Há alguma maneira de afetar o tamanho minúsculo dos controles do painel personalizado?
deslocamentos do tamanho do gráfico
Você pode explicar um pouco mais sobre o que estamos falando?
https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935
A imagem do comentário abre somente com vpn????? no Opera e no Edge ela não abre assim, apenas um quadro
De fato))) Engraçado. Aparentemente, eu estava escrevendo uma mensagem e estava com a vpn ligada, como resultado, a imagem foi para algum servidor problemático.
Por conveniência, vou carregá-la novamente e, ao mesmo tempo, o tamanho será reduzido em duas vezes:
