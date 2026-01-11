Discussão do artigo "Como criar um painel gráfico de qualquer nível de complexidade" - página 14

Seyedmasoud Hashemi #:

Olá, obrigado por seu incrível tutorial

Estou tentando fazer o meu próprio, no meu painel, quando clico em um botão, o outro deve ser desativado e ocultado, mas quando clico na área do botão oculto, ele fica oculto e continua funcionando.

Coloquei meus códigos aqui. Se puder me ajudar, seria ótimo.

Indicador:

Class:

Olá, só gostaria de perguntar se você já resolveu esse problema. Tentei por muito tempo criar um painel com objetos ocultos, mas quando minimizo o painel e o restauro, todos os objetos ocultos ficam visíveis e ativos.
 

A classe CAppDialog está com problemas.

Depois de pelo menos um uso para TODOS os novos gráficos, a propriedade CHART_EVENT_MOUSE_MOVE se torna falsa.

Como retornar true por padrão?

 

O monitor do laptop não é grande, mas tem alta densidade de pixels. Há alguma maneira de afetar o tamanho minúsculo dos controles do painel personalizado?


 
Sunriser #:
O monitor do laptop não é grande, mas tem alta densidade de pixels. Há alguma maneira de afetar o tamanho minúsculo dos controles do painel personalizado?
Deslocamentos do tamanho do gráfico
 
lynxntech #:
deslocamentos do tamanho do gráfico
Você poderia explicar um pouco mais sobre o que está falando?
 
Sunriser #:
Você pode explicar um pouco mais sobre o que estamos falando?
Não tenho exemplos, mas já vi códigos de IA, procure exemplos de funções lá.
 
Sunriser #:

O monitor do laptop não é grande, mas tem alta densidade de pixels. Há alguma maneira de afetar o tamanho minúsculo dos controles do painel personalizado?


Esta postagem responde a uma pergunta diferente, mas está relacionada à sua, e as telas mostram onde estão os tamanhos do cabeçalho do painel. Dê uma olhada também na próxima postagem, onde o cabeçalho é expandido de forma programática. Talvez isso lhe dê uma pista de onde procurar.
 

https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935


A imagem do comentário abre somente com vpn????? no Opera e no Edge ela não abre assim, apenas um quadro

 
lynxntech #:

https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935


A imagem do comentário abre somente com vpn????? no Opera e no Edge ela não abre assim, apenas um quadro

De fato))) Engraçado. Aparentemente, eu estava escrevendo uma mensagem e estava com a vpn ligada, como resultado, a imagem foi para algum servidor problemático.

Por conveniência, vou carregá-la novamente e, ao mesmo tempo, o tamanho será reduzido em duas vezes:


 
Sunriser #:

De fato))) É engraçado. Aparentemente, eu estava escrevendo uma mensagem e estava com o vpn ligado, como resultado, a imagem foi para algum servidor problemático.

Por conveniência, vou carregá-la novamente e, ao mesmo tempo, o tamanho será reduzido em duas vezes:


Consulte o arquivo /MQL5/Include/Controls/Defines.mqh - todas as constantes são definidas como pixels(!), portanto, tudo "flutua" ao alterar o DPI. Se quiser corrigir isso rapidamente, será necessário redefinir todas essas constantes em seu código.
