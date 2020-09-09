Hospedagem virtual que tenha baixa latência na conexão com corretoras brasileiras que operam na BOVESPA - página 3

Novo comentário
 
Ruy Christian Hoffmann:

Olá amigo Rogério,

Dá mais info sobre a ABSAM se puder, por favor.

Quanto tempo vc já está usando ela?

Você conseguiu medir a latência e para qual corretora?

Alguma ressalva até agora?

Olá Ruy,

eu uso os serviços da ABSAM tem pouco mais de seis meses, nada a reclamar muito pelo contrário.

Com relação ao ping segue as imagens XP  e MODAL respectivamente.

XP         Modal


Também é importante a carga do servidor.


 
Rogerio Giannetti Torres:

Olá Ruy,

eu uso os serviços da ABSAM tem pouco mais de seis meses, nada a reclamar muito pelo contrário.

Com relação ao ping segue as imagens XP  e MODAL respectivamente.

        


Também é importante a carga do servidor.


Massa Rogério, vou indicar para alguns colegas. Obrigado :)

 
Guilherme Mendonca:

Será que não é a sua corretora que "para"?

Geralmente quando o volume de negociações aumenta muito a maioria das corretoras começam a "engasgar" mesmo.

Tem que confirmar se o problema está no VPS ou na corretora. 

 Está no VPS.

 O EA verifica a conexão e a autorização para operar e dá um print em caso de problema.

Estou testando um outro VPS que roda liso, além de não dar problema em otimizações e na minha máquina.

Talvez haja um compartilhamento de cores entre vários EAs e aí dá problema.

123
Novo comentário