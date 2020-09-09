Hospedagem virtual que tenha baixa latência na conexão com corretoras brasileiras que operam na BOVESPA - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Olá amigo Rogério,
Dá mais info sobre a ABSAM se puder, por favor.
Quanto tempo vc já está usando ela?
Você conseguiu medir a latência e para qual corretora?
Alguma ressalva até agora?
Olá Ruy,
eu uso os serviços da ABSAM tem pouco mais de seis meses, nada a reclamar muito pelo contrário.
Com relação ao ping segue as imagens XP e MODAL respectivamente.
Também é importante a carga do servidor.
Olá Ruy,
eu uso os serviços da ABSAM tem pouco mais de seis meses, nada a reclamar muito pelo contrário.
Com relação ao ping segue as imagens XP e MODAL respectivamente.
Também é importante a carga do servidor.
Massa Rogério, vou indicar para alguns colegas. Obrigado :)
Será que não é a sua corretora que "para"?
Geralmente quando o volume de negociações aumenta muito a maioria das corretoras começam a "engasgar" mesmo.
Tem que confirmar se o problema está no VPS ou na corretora.
Está no VPS.
O EA verifica a conexão e a autorização para operar e dá um print em caso de problema.
Estou testando um outro VPS que roda liso, além de não dar problema em otimizações e na minha máquina.
Talvez haja um compartilhamento de cores entre vários EAs e aí dá problema.