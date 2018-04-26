Operando comprado Lucro caindo
olá, estou com seguinte problema, quando entro vendido, sempre ganho meu lucro aumenta, e quando entro comprado meu lucro cai, o que pode ser????
Olá diegomaicon,
Ao postar trechos de código aqui no fórum, por favor utilize o botão "Código".
Assim seu código fica formatado e mais legível para os usuários do fórum.
Atenciosamente,
Malacarne
olá, estou com seguinte problema, quando entro vendido, sempre ganho meu lucro aumenta, e quando entro comprado meu lucro cai, o que pode ser????
Cara, por esse código não tem como saber exatamente o porquê, mais pelo que tudo indica, sua estratégia está abrindo a ordem na posição errada, ou seja, se você abrir compra o preço tem que subir pra você ganhar, no caso o preço vem caindo, por isso que está dando prejuízos. Teria que analisar a estratégia e não a abertura de ordens.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
olá, estou com seguinte problema, quando entro vendido, sempre ganho meu lucro aumenta, e quando entro comprado meu lucro cai, o que pode ser????