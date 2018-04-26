Operando comprado Lucro caindo

olá, estou com seguinte problema, quando entro vendido, sempre ganho meu lucro aumenta, e quando entro comprado  meu lucro cai, o que pode ser????

void Open_Order(int ordem){
  CTrade trade;
  double preco=0.0;
    bool executed=false;
    if(ordem == COMPRAR){
  //-------------Opens a new buy position------------------
  trade.SetDeviationInPoints(50);
  preco = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),Digits());
  executed=trade.PositionOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,Vol,TRADE_ACTION_DEAL,preco-(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*stopLoss),preco+(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*stopGain),"Comprando");
  Print("Preco ->R$",preco);
  Print("HiLo->R$",MathRound((hilo/0.5)*0.5)  );
  Print("PIP->R$",SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE));
  Print("preco-(Pip_Size()*stopLoss) -->> ",preco-(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*stopLoss) );
  Print("preco+(Pip_Size()*stopGain) -->> ",preco+(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*stopGain) );
  if(executed){ // se a posição de compra for aberta com êxito, ele chama a função Insert_Stops () para criar pedidos stopLoss e takeProfi
Opn_Compra=false;
contCompra=0;
 }
}

if(ordem == VENDER){
           //-------------Opens a new sell position------------------
            trade.SetDeviationInPoints(50);
            preco = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),Digits());
            executed=trade.PositionOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,Vol,TRADE_ACTION_DEAL,preco+(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*stopLoss),preco-(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*stopGain),"Vendendo");
            Print("Preco ->R$",preco);
            Print("PIP->R$",SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE));
            Print("preco+(Pip_Size()*stopLoss) -->> ",preco+(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*stopLoss) );
            Print("preco-(Pip_Size()*stopGain) -->> ",preco-(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*stopGain) );
            if(executed){
                Opn_Venda=false;
                contVenda=0;
          }
        }
}
 
Olá diegomaicon,

Ao postar trechos de código aqui no fórum, por favor utilize o botão "Código".

code

Assim seu código fica formatado e mais legível para os usuários do fórum.

Atenciosamente,
Malacarne

 
Cara, por esse código não tem como saber exatamente o porquê, mais pelo que tudo indica, sua estratégia está abrindo a ordem na posição errada, ou seja, se você abrir compra o preço tem que subir pra você ganhar, no caso o preço vem caindo, por isso que está dando prejuízos. Teria que analisar a estratégia e não a abertura de ordens.

