Como sacar valor da conta?

Bom dia!

Fiz o depósito na conta, mas não vou usar tudo.

Mas não consigo sacar, alguém pode me ajudar?

Não consigo selecionar nenhum método de saque.


Saldo: 200.00 USD (Bloqueado: 30.00)

Saque indisponível: 

  1. não tem dinheiro na sua conta
    2.  
  2. É necessário a verificação do usuário


Pedro Colognese:


Boa noite,


Resposta neste tópico: https://www.mql5.com/pt/forum/228084

Vinicius de Oliveira:

Boa noite,


Resposta neste tópico: https://www.mql5.com/pt/forum/228084

Aqui aparece, talvez você tenha que ser usuário verificado.


Olá Amigo,


Boa tarde,


Eu consegui sacar meu dinheiro sem nenhum problema. Solicite explicando o motivo nesse link e você terá um retorno:https://www.mql5.com/pt/contact/feedback Eles foram muito atenciosos e agilizaram rápido pra mim;. Pensei que teria problemas mas não tive nenhum. 

