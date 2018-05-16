Como sacar valor da conta?
Boa noite,
Resposta neste tópico: https://www.mql5.com/pt/forum/228084
Só tem um jeito então: Peça para um amigo, mas amigão mesmo vender um serviço para você, pague para ele com o saldo e depois pegue o dinheiro.
Bom dia!
Fiz o depósito na conta, mas não vou usar tudo.
Mas não consigo sacar, alguém pode me ajudar?
Não consigo selecionar nenhum método de saque.
Saldo: 200.00 USD (Bloqueado: 30.00)
Saque indisponível:
- não tem dinheiro na sua conta
- É necessário a verificação do usuário
Att
Olá Amigo,
Boa tarde,
Eu consegui sacar meu dinheiro sem nenhum problema. Solicite explicando o motivo nesse link e você terá um retorno:https://www.mql5.com/pt/contact/feedback Eles foram muito atenciosos e agilizaram rápido pra mim;. Pensei que teria problemas mas não tive nenhum.
