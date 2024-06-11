Inserir Ativos Forex na conta MetaTrader 5 Demo.

Novo comentário
 

Olá traders boa tarde.

Realizei cadastro com a XP investimentos e habilitei uma conta demo para Operar na B3, porém desejo operar moedas no mercado Forex também mas no MetaTrader 5 não aparece os ativos para inserir na negociação.

alguém pode me dar alguma dica. Obrigado.

Obs: eu realizei uma breve pesquisa no fórum mas não encontrei este assunto, se já tiver um tópico sobre isto já ajuda muito. Valeu.

 
TiagoAlves:

Olá traders boa tarde.

Realizei cadastro com a XP investimentos e habilitei uma conta demo para Operar na B3, porém desejo operar moedas no mercado Forex também mas no MetaTrader 5 não aparece os ativos para inserir na negociação.

alguém pode me dar alguma dica. Obrigado.

Obs: eu realizei uma breve pesquisa no fórum mas não encontrei este assunto, se já tiver um tópico sobre isto já ajuda muito. Valeu.


Olá Tiago,

as corretoras brasileiras não negociam FOREX, negociam somente contratos futuros referenciados em R$.  Para operar FOREX, você tem que abrir uma conta em uma corretora que negocie FOREX.

 
Rogerio Giannetti Torres:

Olá Tiago,

as corretoras brasileiras não negociam FOREX, negociam somente contratos futuros referenciados em R$.  Para operar FOREX, você tem que abrir uma conta em uma corretora que negocie FOREX.


Obrigado Rogerio! Valeu pela atenção.
 
Boa noite, instalei o Metatrader 5 mas só tem ativos de Forex, quando clico em adicionar ativo não estão disponíveis nenhum ativo da B3, apenas Forex. Como faço para adicionar ativos da B3?
Arquivos anexados:
2019-04-30.png  138 kb
 
Jacquenasc:
Boa noite, instalei o Metatrader 5 mas só tem ativos de Forex, quando clico em adicionar ativo não estão disponíveis nenhum ativo da B3, apenas Forex. Como faço para adicionar ativos da B3?


Caso este teu post não seja Fake,isso que esta ocorrendo eh  consequências de:


1. Total despreparo para atuar no mercado de capitais;

2. Preguiça de efetuar pesquisa previa;

3. Preguiça de entrar em contato com o suporte da corretora no Brasil(se eh que tem conta);

4. Preguiça de ler as milhares de respostas dadas as dezenas de "iniciantes" que fazem a mesma pergunta aqui no Forum. (Alias já tem resposta nesta própria thread)

Por fim:

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Você tem alguma questão sobre Metatrader 5! Pergunte Aqui!

Trader_Patinhas, 2019.02.11 03:13

Oi Getúlio.

Em primeiro lugar, vc precisa abrir conta-corrente em uma das corretoras que opera Bovespa via Metatrader (Clear, Modal, Rico, XP ou Terra), em seguida solicitar uma conta no MT5 à corretora (na maioria delas isto é feito no próprio site) e conectar o seu terminal Metatrader 5 a esta conta.

Sem isso vc não encontrará nenhum ativo Bovespa.

Feito isto, uma vez conectado a uma destas corretoras, seja em conta demo ou em conta real, basta digitar o nome do ativo desejado na janela de Observação do Mercado (Market Watch).


 

boa noite galera, por favor preciso de ajuda, instalei o mt5 hoje 26/05/2023 e só veio com 88 ativos, e eu gostaria muito de operar o HK50 e não veio, tem como revolver esse problema?

 
marcelo753944 #: boa noite galera, por favor preciso de ajuda, instalei o mt5 hoje 26/05/2023 e só veio com 88 ativos, e eu gostaria muito de operar o HK50 e não veio, tem como revolver esse problema?

Sugiro que leia o tópico novamente, e em particular, o comentário anterior ao seu.

Leia também i seguinte ... Selecção do corretor

 
marcelo753944 #:

boa noite galera, por favor preciso de ajuda, instalei o mt5 hoje 26/05/2023 e só veio com 88 ativos, e eu gostaria muito de operar o HK50 e não veio, tem como revolver esse problema?

Você precisa fazer conta em uma corretora com esse ativo. Quem decide os ativos é a corretora.
 

Boa trade.

Estou na conta demo do MT5, a Meta Quotes Demo, e gostaria de add um ativo não listado que é o US30 ou Daw Jones. Poderiam me auxiliar, se é que tem como?

 
Abnael Alexandre De Paula Martins #Boa trade. Estou na conta demo do MT5, a Meta Quotes Demo, e gostaria de add um ativo não listado que é o US30 ou Daw Jones. Poderiam me auxiliar, se é que tem como?

Boa tarde, Abnael, o símbolo US30 (Dow Jones) não está disponível para ser adicionado... Os índices disponíveis são os listados abaixo:

Novo comentário