Painel de Cotações

Novo comentário
 

Olá pessoal,

Estou em busca de um  painel de cotações simplificado e não estou encontrando, logo comecei a retalhar e emendar uns códigos :


Mas estou com dificuldade de obter os dados de abertura, fechamento, max,...
Acho que deve ser bem básico para resolver mas para mim que conheço pouco tá dificil.

Alguém poderia olhar o código anexo para ajudar a resolver isso?

Outra dúvida que eu tenho se é possível o usuário digitar um valor para ser assumido pela coluna [Ajuste] para os ativos "futuros" que possuem ajuste do dia anterior.

Agradeço quem puder ajudar para depois compartilharmos com os usuários, ou até mesmo se já existir algo pronto.


Abs!

Arquivos anexados:
Painel_Heatmap.mq5  34 kb
 

Olá.

Já tentou clicando com o botão do mouse em Observação de Mercado - Janela de Preços?


 
hai
 

Мой косяк не заметил что библиотеку не скинул, вот файл, поместить нужно Libraries 

 
Thiago Ferreira:

Olá.

Já tentou clicando com o botão do mouse em Observação de Mercado - Janela de Preços?



(não sei o que houve com minhas outras mensanges).


Obrigado Thiago, não tinha conhecimento e já ajuda bastante.

Porém me falta a informação que julgo mais prática de olhar que é a variação percentual.

Abs!

 

Boa tarde Blza. 



Estou atras de um painel de cotação que tenha a variação em porcentagem do ativo, acredito que vocês possa me ajudar. 



fico no aguardo.



att José Roberto de Lima  

 
Japa Trader Br:

(não sei o que houve com minhas outras mensanges).


Obrigado Thiago, não tinha conhecimento e já ajuda bastante.

Porém me falta a informação que julgo mais prática de olhar que é a variação percentual.

Abs!

Não entendi a dúvida.Dei uma olhada rápida e o código já está obtendo esses valores através da variável DailyBar, por exemplo

percentChange[i]=((DailyBar[0].close/DailyBar[1].close)-1)*100;

basta acessar os valores da estrutura usando

DailyBar[i].open
DailyBar[i].close
DailyBar[i].high
DailyBar[i].low

calcular o indicador que deseja usando esses valores e plotar no gráfico.

 
Japa Trader Br:

Olá pessoal,

Estou em busca de um  painel de cotações simplificado e não estou encontrando, logo comecei a retalhar e emendar uns códigos :


Mas estou com dificuldade de obter os dados de abertura, fechamento, max,...
Acho que deve ser bem básico para resolver mas para mim que conheço pouco tá dificil.

Alguém poderia olhar o código anexo para ajudar a resolver isso?

Outra dúvida que eu tenho se é possível o usuário digitar um valor para ser assumido pela coluna [Ajuste] para os ativos "futuros" que possuem ajuste do dia anterior.

Agradeço quem puder ajudar para depois compartilharmos com os usuários, ou até mesmo se já existir algo pronto.


Abs!

Para o usuário digitar pode usar um objeto edit para inserir o valor

 
Japa Trader Br:

Olá pessoal,

Estou em busca de um  painel de cotações simplificado e não estou encontrando, logo comecei a retalhar e emendar uns códigos :


Mas estou com dificuldade de obter os dados de abertura, fechamento, max,...
Acho que deve ser bem básico para resolver mas para mim que conheço pouco tá dificil.

Alguém poderia olhar o código anexo para ajudar a resolver isso?

Outra dúvida que eu tenho se é possível o usuário digitar um valor para ser assumido pela coluna [Ajuste] para os ativos "futuros" que possuem ajuste do dia anterior.

Agradeço quem puder ajudar para depois compartilharmos com os usuários, ou até mesmo se já existir algo pronto.


Abs!

Interessante seria ir na parte freelance e pedir, é bem facil fazer essa parte para um programador com experiencia
Novo comentário