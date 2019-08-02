Painel de Cotações
Olá.
Já tentou clicando com o botão do mouse em Observação de Mercado - Janela de Preços?
Obrigado Thiago, não tinha conhecimento e já ajuda bastante.
Porém me falta a informação que julgo mais prática de olhar que é a variação percentual.
Abs!
Boa tarde Blza.
Estou atras de um painel de cotação que tenha a variação em porcentagem do ativo, acredito que vocês possa me ajudar.
fico no aguardo.
att José Roberto de Lima
Não entendi a dúvida.Dei uma olhada rápida e o código já está obtendo esses valores através da variável DailyBar, por exemplo
percentChange[i]=((DailyBar[0].close/DailyBar[1].close)-1)*100;
basta acessar os valores da estrutura usando
DailyBar[i].open DailyBar[i].close DailyBar[i].high DailyBar[i].low
calcular o indicador que deseja usando esses valores e plotar no gráfico.
Olá pessoal,
Estou em busca de um painel de cotações simplificado e não estou encontrando, logo comecei a retalhar e emendar uns códigos :
Mas estou com dificuldade de obter os dados de abertura, fechamento, max,...
Acho que deve ser bem básico para resolver mas para mim que conheço pouco tá dificil.
Alguém poderia olhar o código anexo para ajudar a resolver isso?
Outra dúvida que eu tenho se é possível o usuário digitar um valor para ser assumido pela coluna [Ajuste] para os ativos "futuros" que possuem ajuste do dia anterior.
Agradeço quem puder ajudar para depois compartilharmos com os usuários, ou até mesmo se já existir algo pronto.
Abs!
Para o usuário digitar pode usar um objeto edit para inserir o valor
