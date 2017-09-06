EA compra mais ações do que o capital disponível
Não. esta correto o saldo da margem livre. Se estiver problemas com o EA, procure o criador dele para suporte.
O saldo da margem livre é superior à soma dos valores das ações adquiridas... O saldo só aparece correto quando o mercado esta fechado.
Antes de executar o robô deve ter alguma configuração para evitar riscos altos, se o robô tiver a programação aberta você até consegue modificar para ele gerenciar a margem ao em vez dos contratos/lotes. Procure programador, vê com ele isso, eu não entendo muito de robô não, só dando uma ideia
Quem quiser me adicionar como amigo e trocar experiência, fique a vontade!
Como eu faço para que modificar o modo como minha EA calcula as Margens? Qual o código e onde o coloco (OnTick, OnInit...)?
Minha EA negocia ações... Preciso configurá-la SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS (SYMBOL_CALC_MODE), mas não sei como programar isso?
void OnTick()
(...)
for(int i=0;i<total_ativos; i++)
{
SymbolSelect(SymbolName(i,true),true);
long modoDeCalMargin = SymbolInfoInteger(SymbolName(i,true),SYMBOL_TRADE_CALC_MODE,SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS,SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS);
Apresenta o seguinte erro de compilação:
Igor, qual é esse robo?
Eu gostaria de testar um para o seguinte:
que eu pudesse configurá-lo para lançar ordem de compra no valor determinado, quando encontre-se ordens em determinada faixa. Desta forma, não ter que ficar colocando ordens a vista e tendo que excluir outras devido ao financeiro. Com um EA eu gostaria que ele só entrasse na compra quando houvesse a situação programada.
Brother, eu programei essa EA, mas sou iniciante... Não me sinto a vontade para programar profissionalmente ainda. A pergunta que fiz é pq planejo fazer swing trade e não quero alavancagem. Estou testando a EA usando uma conta demo em um servidor da Amazon.
Os Expert Advisors (EAs) funcionam assim. Vc define estratégias de investimento baseadas em indicadores estabelecendo condições nas quais o robô compra ou vende ações, forex, opções e, já há corretoras trabalhando com moedas digitais...
O mais difícil é ter uma estratégia eficiente (condição de compra, venda, gestão de risco, definição dos tamanhos dos lotes de compra, stop loss, take profit...) baseada em indicadores - são milhões, dentro do timeframe que vc deseja. O timeframe deve ser ajustado de acordo com o capital, o custo de corretagem e a quantidade estimada de operações mensais... Quanto menor o time frame, maior o lote a ser trabalhado. Do contrário, a corretagem vai consumir o lucro.
Tenha em mente que o Drawdown é mais importante que os lucros da EA. Ninguém tem nervos de aço para aguentar drawdowns muito altos e a bolsa tem muito mais histórias de pobreza do dia pra noite do que de sucesso. Não acredite em gurus e não coloque várias EAs na mesma conta. Leia materiais de investimento no Google Acadêmico, nunca no Google normal.
Resolvi aprender a programar MQL5 pq sou desconfiado. Há muitas gambiarras em backtests... EAs montadas para ter sucesso em condições muito específicas... Outra dica... Preço de robô não é referência de qualidade! É muita gente tentando tomar a grana dos amadores!
Qualquer coisa, me adiciona que a gente pode conversar mais sobre o que vc pretende implementar.
Abraço!
Estou fazendo testes em uma conta demo com um EA que monitora várias cotações. Só trabalha com posições compradas...
Infelizmente, ela esta comprando mais posições do que o Capital disponível... Tentei usar a Margem Livre como limitação, mas a EA esta calculando ela errado. No caso da figura, existem 12 posições compradas de aproximadamente 11.000,00 quando o capital é de R$ 100.000,00 (A EA deveria ter no máximo 9 posições). O saldo na margem livre não deveria estar negativo?