Negociação

Novo comentário
 
Alguém teria uma idéia de a melhor maneira de começar no mercado Forex? Conte sua experiência.
 
dnsmancini:
Alguém teria uma idéia de a melhor maneira de começar no mercado Forex? Conte sua experiência.

Olá Denis, essas perguntas muito abertas do tipo "contar experiência" geralmente não levam a respostas de boa qualidade... Acho mais interessante se você fizesse talvez uma enquete com algumas opções, para que as pessoas pudessem dar sua opinião de forma anônima, apenas votando nas opções da enquete. CASO a pessoa se sentir à vontade para "compartilhar experiências", ela poderia deixar um comentário logo abaixo da enquete.

Fazer uma enquete é fácil, como demonstrado na figura abaixo. Espero ter ajudado.

Abraços,
Malacarne


Novo comentário