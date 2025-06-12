Indicadores: Relative Strength Index (RSI) - página 2
Muito obrigado por seus esforços.
Você conhece algum indicador que reconheça automaticamente esses padrões?
Algo interessante no vídeo financeiro de abril de 2014
newdigital, 2014.04.21 17:09Como usar o indicador RSI
Aprenda o básico sobre o Índice de Força Relativa em apenas 6 minutos!
Esse indicador RSI é um oscilador de momentum amplamente utilizado que mede a força e a velocidade do movimento de preços de um mercado comparando o preço atual do título com seu desempenho passado. O RSI pode ser usado para identificar áreas de sobrecompra e sobrevenda, níveis de suporte e resistência e possíveis sinais de entrada e saída.
Muito bem, Sergey!
Alguém conhece um indicador de divergência de longo prazo que emita um alerta quando a divergência termina e não é repintada? Obrigado.
