Indicadores: Relative Strength Index (RSI) - página 2

Muito obrigado por seus esforços.

Você conhece algum indicador que reconheça automaticamente esses padrões?

 
automaticamente - significa - pela EA? Não, desculpe. Trata-se do indicador RSI(negociação manual e para ser usado no EA, por exemplo) ...
 

newdigital, 2014.04.21 17:09

Como usar o indicador RSI

Aprenda o básico sobre o Índice de Força Relativa em apenas 6 minutos!

Esse indicador RSI é um oscilador de momentum amplamente utilizado que mede a força e a velocidade do movimento de preços de um mercado comparando o preço atual do título com seu desempenho passado. O RSI pode ser usado para identificar áreas de sobrecompra e sobrevenda, níveis de suporte e resistência e possíveis sinais de entrada e saída.






 
Sergey Golubev #:

Muito bem, Sergey!

 

Alguém conhece um indicador de divergência de longo prazo que emita um alerta quando a divergência termina e não é repintada? Obrigado.

