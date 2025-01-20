Especialistas: 10 pips EURUSD
Como posso traduzir esse Expert Advisor para o formato de biblioteca do Master mql5? Para poder criar um Expert Advisor semelhante, mas com sinais adicionais.
kuper989:
Não é possível.
O EA não é compilado.
10 pips EURUSD:
O Expert Advisor trabalha na fuga mínima e máxima do dia anterior.
Autor: Vladimir Karputov