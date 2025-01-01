Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCCheckBoxColor CreateOnEventTextColorCheckedValueCreateButtonCreateLabelOnClickButtonOnClickLabel Color (Método Get) Obtém a cor da etiqueta associada com o controle. color Color() const Valor de retorno Cor da etiqueta. Color (Método Set) Define a cor da etiqueta associada com o controle. bool Color( const color value // color ) Parâmetros value [in] Nova cor da etiqueta. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. Text Checked