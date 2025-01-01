DokümantasyonBölümler
Color (Get Yöntemi)

Kontrolle ilişkilendirilmiş etiketin rengini alır

color  Color()  const

Dönüş değeri

Etiket rengi.

Color (Set Yöntemi)

Kontrolle ilişkilendirilmiş etiket için yeni renk ayarlar.

bool  Color(
   const color  value      // renk
   )

Parametreler

value

[in]  Yeni etiket rengi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.