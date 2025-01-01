Color (Get-Methode)
Erhält die Farbe des Erläuterungstextes des Steuerelements CCheckBox.
|
color Color() const
Rückgabewert
Die Farbe des Erläuterungstextes.
Color (Set-Methode)
Setzt die Farbe des Erläuterungstextes des Steuerelements CCheckBox.
|
bool Color(
Parameter
value
[in] Die neue Farbe Farbe des Erläuterungstextes.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.
Hinweis
Die Farbe des Erläuterungstextes wird durch Werteingabe der Eigenschaft OBJPROP_COLOR (Farbe) des Chartobjekts eingegeben.