Color (Get-Methode)

Erhält die Farbe des Erläuterungstextes des Steuerelements CCheckBox.

color Color() const

Rückgabewert

Die Farbe des Erläuterungstextes.

Color (Set-Methode)

Setzt die Farbe des Erläuterungstextes des Steuerelements CCheckBox.

bool Color(

const color value

)

Parameter

value

[in] Die neue Farbe Farbe des Erläuterungstextes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Hinweis

Die Farbe des Erläuterungstextes wird durch Werteingabe der Eigenschaft OBJPROP_COLOR (Farbe) des Chartobjekts eingegeben.