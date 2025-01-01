DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCCheckBoxColor 

Color (Get-Methode)

Erhält die Farbe des Erläuterungstextes des Steuerelements CCheckBox.

color  Color()  const

Rückgabewert

Die Farbe des Erläuterungstextes.

Color (Set-Methode)

Setzt die Farbe des Erläuterungstextes des Steuerelements CCheckBox.

bool  Color(
   const color  value      // Farbe
   )

Parameter

value

[in]  Die neue Farbe Farbe des Erläuterungstextes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Hinweis

Die Farbe des Erläuterungstextes wird durch Werteingabe der Eigenschaft OBJPROP_COLOR (Farbe) des Chartobjekts eingegeben.