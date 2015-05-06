회사 프록시에서 서버에 연결하는 방법은 무엇입니까? - 페이지 5 1234567 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2012.09.23 22:18 #41 그리고 프록시가 터미널 설정 에 올바르게 등록되었습니까? Igor Makanu 2012.09.23 23:08 #42 Renat : 터미널 설정 에서 프록시를 제대로 설정하셨나요? MT4와 마찬가지로 일대일이지만 반복 - MT4는 문제없이 작동하고 MT5는 프록시 테스트도 통과하지 못합니다. 웹 설치 프로그램은 문제없이 터미널을 다운로드하여 설치했습니다. Renat Fatkhullin 2012.09.23 23:14 #43 터미널에서 로그를 가져와 주세요. 여기에서 문제를 해결할 수 없으면 서비스 데스크에 문의 하십시오. 해결해 드리겠습니다. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Igor Makanu 2012.09.23 23:17 #44 Renat : 터미널에서 로그를 가져와 주세요. 여기에서 문제를 해결할 수 없으면 서비스 데스크에 문의 하십시오. 해결해 드리겠습니다. 알겠습니다. 곧 로그를 게시해 보겠습니다. Igor Makanu 2012.09.24 10:44 #45 서비스 데스크에 쓴: #504573 | 2012.09.24 10:43 Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Igor Makanu 2012.10.28 05:26 #46 서비스 데스크에 연락한 지 두 달이 지났는데 "회사 대리인"까지는 아닌 것 같습니다... Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Igor Makanu 2012.11.27 07:25 #47 "회사 프록시"에서 빌드 730의 작업을 확인했습니다. 모든 것이 작동합니다! 정말 감사합니다!!! 그러나 웹 설치 프로그램 https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 가 프록시에서 작동을 멈췄습니다. 이전에는 다음과 같이 작동했습니다. Renat Fatkhullin 2012.11.27 07:27 #48 웹 설치 프로그램은 무엇을 말합니까? 채우기 창에 프록시 설정이 표시됩니까? Igor Makanu 2012.11.27 10:27 #49 Renat : 웹 설치 프로그램은 무엇을 말합니까? 채우기 창에 프록시 설정이 표시됩니까? 예, 모든 것이 이전과 같지만 다운로드 프로세스 자체가 시작되지 않습니다. 설치 프로그램은 "현재 원이 회전하고 있습니다"라는 아무 것도 쓰지 않습니다. 여러 번 시도했습니다. 여기에 스크린샷을 첨부했습니다 파일: proxy.zip 204 kb Igor Makanu 2012.11.30 07:09 #50 IgorM : 웹 설치 프로그램 https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 가 프록시에서 작동을 멈췄습니다. 이 버그는 제 편입니까 아니면 새 빌드 후에 나타납니까? 1234567 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
