회사 프록시에서 서버에 연결하는 방법은 무엇입니까? - 페이지 5

그리고 프록시가 터미널 설정 에 올바르게 등록되었습니까?
 
Renat : 터미널 설정 에서 프록시를 제대로 설정하셨나요?
MT4와 마찬가지로 일대일이지만 반복 - MT4는 문제없이 작동하고 MT5는 프록시 테스트도 통과하지 못합니다. 웹 설치 프로그램은 문제없이 터미널을 다운로드하여 설치했습니다.
 
터미널에서 로그를 가져와 주세요.

여기에서 문제를 해결할 수 없으면 서비스 데스크에 문의 하십시오. 해결해 드리겠습니다.
Renat :
터미널에서 로그를 가져와 주세요.

여기에서 문제를 해결할 수 없으면 서비스 데스크에 문의 하십시오. 해결해 드리겠습니다.
알겠습니다. 곧 로그를 게시해 보겠습니다.
 
서비스 데스크에 쓴: #504573 | 2012.09.24 10:43
서비스 데스크에 연락한 지 두 달이 지났는데 "회사 대리인"까지는 아닌 것 같습니다...
"회사 프록시"에서 빌드 730의 작업을 확인했습니다. 모든 것이 작동합니다!

정말 감사합니다!!!

그러나 웹 설치 프로그램 https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 가 프록시에서 작동을 멈췄습니다. 이전에는 다음과 같이 작동했습니다.

 
웹 설치 프로그램은 무엇을 말합니까? 채우기 창에 프록시 설정이 표시됩니까?
 
Renat : 웹 설치 프로그램은 무엇을 말합니까? 채우기 창에 프록시 설정이 표시됩니까?

예, 모든 것이 이전과 같지만 다운로드 프로세스 자체가 시작되지 않습니다. 설치 프로그램은 "현재 원이 회전하고 있습니다"라는 아무 것도 쓰지 않습니다. 여러 번 시도했습니다.

여기에 스크린샷을 첨부했습니다

IgorM : 웹 설치 프로그램 https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 가 프록시에서 작동을 멈췄습니다.

이 버그는 제 편입니까 아니면 새 빌드 후에 나타납니까?

