이 버그는 제 편입니까 아니면 새 빌드 후에 나타납니까?
mql4.com 포럼의 요청에 따라 다시 게시
MT4 및 MT5는 Win7에 전혀 설치되지 않습니다 https://www.mql5.com/ru/forum/142529
설치는 최상의 액세스 포인트를 선택하는 정도까지만 진행됩니다. 여기에서 모든 것이 멈춥니다. 완전히 넌센스입니다. 이전 버전이 훨씬 더 잘 작동했습니다.
모든 것을 다시 변경하십시오.
답변 해주셔서 감사합니다. 예, 링크에 설명된 것과 같은 이야기가 있습니다. 해결책을 찾을 때까지 기다리겠습니다. 알려주십시오.
웹 설치 프로그램을 사용하여 MT5를 다시 설치하려고 시도했지만 이제 다운로드 프로세스의 중간에 중지됩니다.
문제의 내 편일 수도 - 나중에 확인하겠지만 '취소' 버튼을 클릭하면 종료만 가능하다는 점이 매우 불편하고,
뒤로 버튼 사용 가능 - 비밀번호와 프록시를 다시 입력하기 귀찮음
만세! (c) 빌드 742 모든 것이 정상이며 프록시 작업에서 웹 설치 프로그램과 터미널 모두
MetaQuotes는 최고의 사용자 지원입니다. 감사합니다!!!
안녕하세요!
그것은 여전히 나를 위해 작동하지 않습니다. 나는 모든 오래된 사본을 삭제 한 후 MT5 웹 사이트에서 최신 버전의 터미널을 다운로드했습니다. 설치할 때 로그인과 비밀번호 없이 proxy:80을 지정하면 다 통과하는데 트레이딩 서버에 접속하려고 하면 프록시 테스트조차 할 수 없습니다. 저것들. 프록시 -> 테스트를 클릭했는데 아무 일도 일어나지 않음(결과 없음) - 양식이 완전히 채워지기 전에 단추를 클릭하려고 하면 Windows 7에서 생성된 소리만 들립니다. 프록시 설정에서 회사 로그인과 비밀번호를 지정하면 같은 노래입니다.
이해를 도와주세요!
스크린샷을 첨부합니다. 프록시 아래에서 터미널을 설치하는 방법은 다음과 같습니다.
다음은 프록시를 테스트하려는 시도입니다(테스트 버튼을 클릭할 수 없음).
그러나 MT4의 동일한 설정 - 모든 것이 잘 작동합니다.
나는 당신의 도움을 바랍니다!
감사합니다,
프로그램 제작자
친구에게 Alpari에서 데모 계정을 열어달라고 요청하고 서버 설정과 로그인 및 비밀번호를 모두 입력했습니다!
프록시 설정 에서 "테스트" 버튼을 클릭할 수 없는 이유를 알려주실 수 있나요?
이름 대신 IP를 지정해 보십시오.
인사말!
빠른 응답에 감사합니다. 시도 - 작동하지 않습니다. 테스트 버튼은 여전히 눌려있지 않고 윈도우 소리 "딩"만 들립니다.
다음은 스크린샷입니다.
다른 무엇이 문제가 될 수 있습니까?
감사합니다,
프로그램 제작자
IP:Port 설정이 정확히 맞습니까? 포트 80(이전 스크린샷에서와 같이) 또는 443에 프록시가 있습니까?
처음부터 시작합시다.
어떤 OS? WAC 활성화? 어떤 방화벽 설정, 방화벽 비활성화를 시도 했습니까? 바이러스 백신 소프트웨어가 있습니다. 비활성화를 시도했습니까? IP 트래픽 필터링이 있습니까?
설치를 위해 Terimal을 다운로드할 때의 설정은 다음과 같습니다.
보시다시피 모든 것이 작동합니다.
프록시 를 설정할 때와 동일한 설정이 있습니다.
"테스트" 버튼을 누르지 않았습니다. 프록시 설정/방화벽/IP 주소가 아니라 버튼이 눌려지지 않았을 뿐입니다.
