프록시를 통해 회사 네트워크에서 MT5를 설치하는 방법을 알려주실 수 있습니까?
나는 내 질문을 제거하고 설치 프로그램은 어떻게 든 프록시 자체를 결정하고 모든 것이 설치되었으며 분명히 Internet Explorer에서 설정을 가져 왔습니다.
방금 모든 것을 처음부터 설치했지만(이전 버전을 삭제하고 웹 설치 프로그램을 실행하여 새 설치를 훔쳐 다시 구성했습니다) 여전히 아무 일도 일어나지 않았습니다.
서비스/설정으로 이동하여 서버 필드에 access.metatrader5.com:443을 설정하고 프록시를 설정하려고 합니다(작업 4개에서와 동일한 매개변수를 설정함).
이것은 "매복"이 발생하는 곳입니다. 분명히 프록시를 테스트하기 위해 터미널은 기본적으로 서버에 연결을 시도합니다. 연결되지 않고 "프록시 테스트 실패" 메시지가 표시됩니다. 접속이 되지 않았기 때문에 새로운 서버인 access.metatrader5.com:443은 당연히(?!) 기억이 나지 않고 서버 목록에서 선택이 불가능합니다(단말기를 다시 시작해도) - 입니다. 거기 아니야.
그건 그렇고, 내가 어떤 서버에도 연결되어 있지 않다는 사실에도 불구하고(그 중 아무 것도 스캔되지 않음) 데모 계정을 여는 과정이 시작되고 진행률 표시줄이 오른쪽 경계에 도달하고 (분명히 더 진행됨) 계속됩니다 매달려. 단일 라이브 서버가 없으면 계정을 개설/생성하려고 시도하는 것조차 의미가 없을 것입니다.
그러나 데모 계정 개설 양식에 서버 주소를 설정하는 것이 매우 적절할 것입니다 .
같은 문제입니다.
MT5 빌드 319에서 프록시 테스트에 실패했다고 표시됨
MT4는 문제 없이 프록시를 통해 작동합니다.
프록시 서버 Eserv 4.24913
클라우드 에이전트는 프록시를 통해 어떻게 작동합니까?
오류 메시지 제공
MQL5 Cloud Network 인증 실패(요청 [12029]를 보낼 수 없음)
터미널 자체가 작동합니다.
클라우드 에이전트가 권한 없이 Internet Explorer 설정에서 프록시를 통해 연결을 시도하고 있습니다.
프록시에서 인증을 사용합니까, 아니면 단순히 Internet Explorer에 등록된 프록시가 없습니까?
터미널 및 에이전트가 빌드 527로 업데이트되었습니다. 클라우드의 에이전트는 권한이 없습니다.
나는 topicstarter에 의해 식별된 문제가 얼마나 오랫동안 존재하는지, 그리고 "문제가 여전히 존재하는 ..."
프록시를 통해 MT5를 설치하려고 했습니다. 설치했지만 작동하지 않습니다. MT4는 문제 없이 작동하지만 프록시 테스트는 통과하지 못합니다.
비슷한 상황: 고정 컴퓨터에서 MT5는 문제 없이 작동하지만 랩톱 에서는 MetaQuotes-Demo 서버에 연결되어 있지 않습니다. 어디에서도 해결책을 찾지 못했습니다. 어떤 이유로 문제 없이 다운로드된 도움말.