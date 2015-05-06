회사 프록시에서 서버에 연결하는 방법은 무엇입니까?
MetaTrader 5 데모 서버에는 여러 액세스 포인트가 있습니다.
- access.metatrader5.com:443
- mt5backup.metaquotes.net:443
- 80.94.86.19:1950
계정 설정에서 access.metatrader5.com:443을 지정하고 이를 통해 데모 계정을 할당할 수 있습니다. 연결 후 터미널은 사용 가능한 모든 액세스 포인트를 검색하고 가장 빠른 액세스 포인트를 선택합니다.
443 포트에 대한 액세스는 일반적으로 프록시 서버에서 사용할 수 있습니다. 또한 최신 버전으로 업그레이드하는 것을 잊지 마십시오. 프록시 지원은 빌드 268에서 수정되었습니다.
방금 모든 것을 처음부터 설치했지만(이전 버전을 삭제하고 웹 설치 프로그램을 실행하여 새 설치를 훔쳐 다시 구성했습니다) 여전히 아무 일도 일어나지 않았습니다.
서비스/설정으로 이동하여 서버 필드에 access.metatrader5.com:443을 설정하고 프록시를 설정하려고 합니다(작업 4개에서와 동일한 매개변수를 설정함).
이것은 "매복"이 발생하는 곳입니다. 분명히 프록시를 테스트하기 위해 터미널은 기본적으로 서버에 연결을 시도합니다. 연결되지 않고 "프록시 테스트 실패" 메시지가 표시됩니다. 접속이 되지 않았기 때문에 새로운 서버인 access.metatrader5.com:443은 당연히(?!) 기억이 나지 않고 서버 목록에서 선택이 불가능합니다(단말기를 다시 시작해도) - 입니다. 거기 아니야.
그건 그렇고, 내가 어떤 서버에도 연결되어 있지 않다는 사실에도 불구하고(그 중 아무 것도 스캔되지 않음) 데모 계정을 여는 과정이 시작되고 진행률 표시줄이 오른쪽 경계에 도달하고 (분명히 더 진행됨) 계속됩니다 매달려. 단일 라이브 서버가 없으면 계정을 개설/생성하려고 시도하는 것조차 의미가 없을 것입니다.
그러나 데모 계정 개설 양식에 서버 주소를 설정하는 것이 매우 적절할 것입니다 .
예, 우리는 이것을 확실히 고칠 것입니다.
배포판을 다시 다운로드해 보십시오. https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe (300kb) - 기본 액세스 포인트 목록을 업데이트했습니다.
이전에 다운로드한 이전 웹 설치 프로그램에는 최신 액세스 포인트 목록이 없습니다.
웹 설치 프로그램은 CDN 액세스 포인트를 검색하여 배포판을 다운로드합니다. 이러한 액세스 포인트는 거래 서버가 아니라 설치 파일 배포를 위한 http 웹 서버입니다.
업데이트된 설치 프로그램을 다운로드하기만 하면 됩니다.
내 프록시에서 수동으로 등록된 액세스 포인트는 일반적으로 다음과 같이 스캔됩니다.
그래픽을 보기 위해 일하는 무화과가 아닙니다! 진지한 사무실에서 직원들은 이에 대해 머리를 쓰다듬지 않을 것입니다.
실제로 나는 같은 문제가 있었다
포트 80에서 http로 작동하는 프록시를 찾으십시오.
회사 방화벽은 맹세할 수 없습니다.
그러나 일반적으로 거기에 앉아있는 바보도 없습니다.
다른 똑똑한 사람들이 기업의 목표와 다른 일을 할 수 있도록 보장합니다.
비즈니스 관행에서 Big Gates 재미없는 정보 회사로부터 사람들을 보호하도록 조언
개인이 자신의 정신적 잠재력을 기업의 발전으로 이끌기 위해
현재 기업문화의 근간은 무엇인가
불쾌한 목표에 주의가 산만하지 않습니다.
귀하의 행동이 기업법 위반으로 간주될 수 있도록
네, 당신은 내 친구 기업 범죄 =)
마치 진지한 조직 MetaQoutesSofware Corp.
그리고 당신은 그녀의 포럼에서 그런 것들을 토론합니다... 그것은 해킹하고 규칙을 어기는 것과 같습니다.
동시에 논의할 수 있는 기업 정책의 우회 및 기업 보호 우회의 주제를 고려합니다.
따라서 해커 매거진 포럼에서 폐쇄된 네트워크에 대한 액세스 주제에 대해 토론하는 것이 좋습니다.
어렸을 때 이거 샀던 거 기억나? 10년 전 어디선가 일어난 일 =)
MT5 거래 서버 mt5.metaquotes.net은 포트 1950에서 실행됩니다. 우리 회사에서는 1950을 포함하여 모든 "왼쪽"포트가 닫혀 있습니다. 개방에 대해 관리자와 동의하는 것은 불가능합니다(보안 정책 ...). HTTPort를 통한 터널링은 작동하지 않습니다.
MT4는 ICQ에서 사용하는 포트 443에서 작동하므로 이 포트(ICQ용)는 우리를 위해 열려 있습니다.
이러한 상황에서 서버에 도달하는 방법은 무엇입니까? 누가 알겠습니까? 경험이 있다면 공유하십시오.)