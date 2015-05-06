회사 프록시에서 서버에 연결하는 방법은 무엇입니까? - 페이지 3 1234567 새 코멘트 vlad 2010.05.25 16:33 #21 같은 문제. 4 잘 작동합니다. MT5에서 - 문제: 그건 그렇고, 첫 번째 빌드 중 일부가있을 때 모든 것이 잘 작동했습니다 (설치 전체를 다운로드 할 수있을 때 (~ 7Mb, 보인다), 웹 로더가 나타났을 때 문제가 나타났습니다 .... 어떻게 해야할지 말해줘? vlad 2010.05.25 16:58 #22 vpost : 같은 문제. 그건 그렇고, 첫 번째 빌드 중 일부가있을 때 모든 것이 잘 작동했습니다 (설치 전체를 다운로드 할 수있을 때 (~ 7Mb, 보인다), 웹 로더가 나타날 때 문제가 나타났습니다 .... 어떻게 해야할지 말해줘? 죄송합니다. 혼합했습니다 .... (mt5setup.exe - 15.33Mb - 날짜: 10/13/2009) - 완전히 같은 이야기입니다. 즉, 지금 설치하려고 합니다. ... 프록시를 요청합니다. .... then - "프록시 테스트 - 서버 실패" Sergey Kravchuk 2010.05.25 20:04 #23 일반적으로 작동하는 5개의 터미널에서 다른 계정을 열었지만 포트 443 mt5backup.metaquotes.net:443을 사용하여 서버를 명시적으로 표시하여 이 이미 존재하는 계정(프록시 아래에서)에 로그인하려고 하면 로그인도 실패했습니다. :( Sergey Kravchuk 2010.06.29 10:56 #24 읽다... Alexander 2010.06.28 19:01 # MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 290 터미널: 프록시 서버를 통해 작업할 때 NTLM 인증 작업을 수정했습니다. 기뻐했다. 시험을 마친. 작동하지 않습니다 :( 설치 프로그램을 로드할 때 프록시가 매개변수를 설정하도록 요청했습니다. 테스트가 성공했으며 설치 프로그램이 다운로드 및 설치되었습니다. 설치 후 설치 시 입력한 프록시 매개변수가 저장되지 않았습니다(단말기로 전송되지 않았나요?) - 매개변수를 다시 입력해야 했습니다. 443개방 포트로 서버를 지정해도 터미널에서 프록시 테스트는 어떤 경우에도 통과하지 못함 Anton 2010.06.29 11:50 #25 ForexTools : 읽다... 기뻐했다. 시험을 마친. 작동하지 않습니다 :( 설치 프로그램을 로드할 때 프록시가 매개변수를 설정하도록 요청했습니다. 테스트가 성공했으며 설치 프로그램이 다운로드 및 설치되었습니다. 설치 후 설치 시 입력한 프록시 매개변수가 저장되지 않았습니다(단말기로 전송되지 않았나요?) - 매개변수를 다시 입력해야 했습니다. 443개방 포트로 서버를 지정해도 터미널에서 프록시 테스트는 어떤 경우에도 통과하지 못함 1. 터미널 설치 후 프록시 없이 빌드 290으로 업데이트 되었나요? 현재 설치 프로그램은 빌드 290이 아닌 빌드 286을 다운로드하여 배포합니다. 2. 다음을 누르고 기다리면 계정도 열리지 않습니까(이것은 빌드가 290개 있는 경우)? 3. MetaTrader 4 단말기가 있습니까? 프록시가 잘 작동합니까? 고맙습니다! Sergey Kravchuk 2010.06.29 13:01 #26 gwend : 1. 터미널 설치 후 프록시 없이 빌드 290으로 업데이트 되었나요? 현재 설치 프로그램은 빌드 290이 아닌 빌드 286을 다운로드하여 배포합니다. 286을 설치했습니다. 그러나 어떻게 든 슬프네요 - 빌드 290을 다운로드하고 286을 설치할 수 있다고 말합니다.) [삭제] 2010.06.29 13:15 #27 ForexTools : 286을 설치했습니다. 그러나 어떻게 든 슬프네요 - 빌드 290을 다운로드하고 286을 설치할 수 있다고 말합니다.) 이상하게도 모든 것이 정상적으로 286에서 290으로 업데이트되었습니다(내 기본 터미널에서는). 다른 모든 DC의 경우 EXE와 DLL을 손으로 변경했습니다... [삭제] 2010.06.29 13:51 #28 vpost : MT5에서 - 문제: 그건 그렇고, 첫 번째 빌드 중 일부가있을 때 모든 것이 잘 작동했습니다 (설치 전체를 다운로드 할 수있을 때 (~ 7Mb, 보인다), 웹 로더가 나타났을 때 문제가 나타났습니다 .... 어떻게 해야할지 말해줘? 방금 290 , (네이티브 서버)에서 시도했지만 프로토콜은 true HTTP 입니다. 다 괜찮은듯... 다음과 같이 했습니다. 1. 프록시가 있는 시트를 열었습니다 - 새로운 프록시 목록. 2. 그곳에서 처음 발견한 주소를 복사했습니다 - 74.213.166.67:80 (토론토에 익명의 캐나다 서버가 있어야 할 것 같습니다). 3. 터미널의 프록시 설정 및 테스트 대화 상자에 붙여넣습니다. 4. 프로토콜이 HTTP 가 되도록 지정했습니다. 5. 천장에서 로그인 및 패스 입력 6. 실시한 테스트 결과적으로 모든 것이 OK입니다(터미널은 프록시 테스트가 성공적으로 통과되었다고 응답했습니다). 추신 로그인을 제거하고 통과하면 어쨌든 테스트가 실패합니다 ... 소켓 옵션(SOCKS4/SOCKS5)을 시도하지 않았지만 서버가 올바르게 지정되고 로그인 및 패스가 채워지면 작동해야 한다고 생각합니다... 행운을 빕니다... How do I access MQL5에 대한 소원 Metatrader 5로 시작하는 방법 [삭제] 2010.06.29 14:02 #29 나는 또한 이미 승인을 위한 실제 데이터가 있는 목록에서 다른 프록시를 시도했습니다. 간헐적으로 작동합니다. 이유를 모르겠습니다... Sergey Kravchuk 2010.06.29 14:19 #30 gwend : 3. MetaTrader 4 단말기가 있습니까? 프록시가 잘 작동합니까? 죄송합니다, 대답하는 것을 잊었습니다. 쿼드는 예상대로 작동합니다. 프록시나 업데이트에는 문제가 없습니다(나는 이미 쿼드의 개방형 포트 443에서 5개의 폐쇄형 1950으로의 전환에서 문제가 발생할 가능성이 가장 높다고 이미 썼습니다). 1234567 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
같은 문제. 4 잘 작동합니다.
MT5에서 - 문제:
그건 그렇고, 첫 번째 빌드 중 일부가있을 때 모든 것이 잘 작동했습니다 (설치 전체를 다운로드 할 수있을 때 (~ 7Mb, 보인다), 웹 로더가 나타났을 때 문제가 나타났습니다 ....
어떻게 해야할지 말해줘?
죄송합니다. 혼합했습니다 .... (mt5setup.exe - 15.33Mb - 날짜: 10/13/2009) - 완전히 같은 이야기입니다. 즉, 지금 설치하려고 합니다. ... 프록시를 요청합니다. .... then - "프록시 테스트 - 서버 실패"
MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 290
기뻐했다. 시험을 마친. 작동하지 않습니다 :(
설치 프로그램을 로드할 때 프록시가 매개변수를 설정하도록 요청했습니다. 테스트가 성공했으며 설치 프로그램이 다운로드 및 설치되었습니다.
설치 후 설치 시 입력한 프록시 매개변수가 저장되지 않았습니다(단말기로 전송되지 않았나요?) - 매개변수를 다시 입력해야 했습니다.
443개방 포트로 서버를 지정해도 터미널에서 프록시 테스트는 어떤 경우에도 통과하지 못함
1. 터미널 설치 후 프록시 없이 빌드 290으로 업데이트 되었나요? 현재 설치 프로그램은 빌드 290이 아닌 빌드 286을 다운로드하여 배포합니다.
2. 다음을 누르고 기다리면 계정도 열리지 않습니까(이것은 빌드가 290개 있는 경우)?
3. MetaTrader 4 단말기가 있습니까? 프록시가 잘 작동합니까?
286을 설치했습니다.
그러나 어떻게 든 슬프네요 - 빌드 290을 다운로드하고 286을 설치할 수 있다고 말합니다.)
방금 290 , (네이티브 서버)에서 시도했지만 프로토콜은 true HTTP 입니다. 다 괜찮은듯...
다음과 같이 했습니다.
1. 프록시가 있는 시트를 열었습니다 - 새로운 프록시 목록.
2. 그곳에서 처음 발견한 주소를 복사했습니다 - 74.213.166.67:80 (토론토에 익명의 캐나다 서버가 있어야 할 것 같습니다).
3. 터미널의 프록시 설정 및 테스트 대화 상자에 붙여넣습니다.
4. 프로토콜이 HTTP 가 되도록 지정했습니다.
5. 천장에서 로그인 및 패스 입력
6. 실시한 테스트
결과적으로 모든 것이 OK입니다(터미널은 프록시 테스트가 성공적으로 통과되었다고 응답했습니다).
로그인을 제거하고 통과하면 어쨌든 테스트가 실패합니다 ...
소켓 옵션(SOCKS4/SOCKS5)을 시도하지 않았지만 서버가 올바르게 지정되고 로그인 및 패스가 채워지면 작동해야 한다고 생각합니다...
나는 또한 이미 승인을 위한 실제 데이터가 있는 목록에서 다른 프록시를 시도했습니다.
간헐적으로 작동합니다. 이유를 모르겠습니다...
3. MetaTrader 4 단말기가 있습니까? 프록시가 잘 작동합니까?
죄송합니다, 대답하는 것을 잊었습니다.
쿼드는 예상대로 작동합니다. 프록시나 업데이트에는 문제가 없습니다(나는 이미 쿼드의 개방형 포트 443에서 5개의 폐쇄형 1950으로의 전환에서 문제가 발생할 가능성이 가장 높다고 이미 썼습니다).