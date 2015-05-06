회사 프록시에서 서버에 연결하는 방법은 무엇입니까? - 페이지 3

같은 문제. 4 잘 작동합니다.

MT4에서 잘 작동합니다.

MT5에서 - 문제:

그건 그렇고, 첫 번째 빌드 중 일부가있을 때 모든 것이 잘 작동했습니다 (설치 전체를 다운로드 할 수있을 때 (~ 7Mb, 보인다), 웹 로더가 나타났을 때 문제가 나타났습니다 ....

어떻게 해야할지 말해줘?

 
vpost :

죄송합니다. 혼합했습니다 .... (mt5setup.exe - 15.33Mb - 날짜: 10/13/2009) - 완전히 같은 이야기입니다. 즉, 지금 설치하려고 합니다. ... 프록시를 요청합니다. .... then - "프록시 테스트 - 서버 실패"

 
일반적으로 작동하는 5개의 터미널에서 다른 계정을 열었지만 포트 443 mt5backup.metaquotes.net:443을 사용하여 서버를 명시적으로 표시하여 이 이미 존재하는 계정(프록시 아래에서)에 로그인하려고 하면 로그인도 실패했습니다. :(
 

읽다...

Alexander 2010.06.28 19:01
MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 290
  1. 터미널: 프록시 서버를 통해 작업할 때 NTLM 인증 작업을 수정했습니다.

기뻐했다. 시험을 마친. 작동하지 않습니다 :(

설치 프로그램을 로드할 때 프록시가 매개변수를 설정하도록 요청했습니다. 테스트가 성공했으며 설치 프로그램이 다운로드 및 설치되었습니다.

설치 후 설치 시 입력한 프록시 매개변수가 저장되지 않았습니다(단말기로 전송되지 않았나요?) - 매개변수를 다시 입력해야 했습니다.
443개방 포트로 서버를 지정해도 터미널에서 프록시 테스트는 어떤 경우에도 통과하지 못함

포트 443을 지정해도 서버가 ping하지 않음

 
1. 터미널 설치프록시 없이 빌드 290으로 업데이트 되었나요? 현재 설치 프로그램은 빌드 290이 아닌 빌드 286을 다운로드하여 배포합니다.

2. 다음을 누르고 기다리면 계정도 열리지 않습니까(이것은 빌드가 290개 있는 경우)?

3. MetaTrader 4 단말기가 있습니까? 프록시가 잘 작동합니까?

고맙습니다!

 
286을 설치했습니다.

그러나 어떻게 든 슬프네요 - 빌드 290을 다운로드하고 286을 설치할 수 있다고 말합니다.)

이상하게도 모든 것이 정상적으로 286에서 290으로 업데이트되었습니다(내 기본 터미널에서는). 다른 모든 DC의 경우 EXE와 DLL을 손으로 변경했습니다...
방금 290 , (네이티브 서버)에서 시도했지만 프로토콜은 true HTTP 입니다. 다 괜찮은듯...


다음과 같이 했습니다.

1. 프록시가 있는 시트를 열었습니다 - 새로운 프록시 목록.

2. 그곳에서 처음 발견한 주소를 복사했습니다 - 74.213.166.67:80 (토론토에 익명의 캐나다 서버가 있어야 할 것 같습니다).

3. 터미널의 프록시 설정 및 테스트 대화 상자에 붙여넣습니다.

4. 프로토콜이 HTTP 가 되도록 지정했습니다.

5. 천장에서 로그인 및 패스 입력

6. 실시한 테스트


결과적으로 모든 것이 OK입니다(터미널은 프록시 테스트가 성공적으로 통과되었다고 응답했습니다).

MT5에서 프록시에 대한 좋은 테스트

추신

로그인을 제거하고 통과하면 어쨌든 테스트가 실패합니다 ...

소켓 옵션(SOCKS4/SOCKS5)을 시도하지 않았지만 서버가 올바르게 지정되고 로그인 및 패스가 채워지면 작동해야 한다고 생각합니다...


행운을 빕니다...

나는 또한 이미 승인을 위한 실제 데이터가 있는 목록에서 다른 프록시를 시도했습니다.

간헐적으로 작동합니다. 이유를 모르겠습니다...

 
죄송합니다, 대답하는 것을 잊었습니다.

쿼드는 예상대로 작동합니다. 프록시나 업데이트에는 문제가 없습니다(나는 이미 쿼드의 개방형 포트 443에서 5개의 폐쇄형 1950으로의 전환에서 문제가 발생할 가능성이 가장 높다고 이미 썼습니다).

