회사 프록시에서 서버에 연결하는 방법은 무엇입니까? - 페이지 2

Renat Fatkhullin 2010.04.30 14:25 #11
MT4 프록시가 제대로 작동합니까?

Sergey Kravchuk 2010.04.30 14:53 #12
네. 네 사람은 오랜 시간 개그 없이 일을 하고 있다.

아마도 프록시 검사에서 검증에 사용해야 하는 거래 서버와 해당 포트를 명시적으로 설정할 기회를 주는 것이 가치가 있습니까? 그런 다음 기본적으로 첫 번째 서버(포트 1950 사용)에서 검사가 시작되고 해당 서버에 도달하지 않고 프록시 테스트가 통과하지 못하고 목록에서 다른 서버를 검사하지 않고 맹세하고 종료한다는 인상을 받았습니다.

Vasily 2010.04.30 14:55 #13
ForexTools : 우리는 다시 똑똑합니까? 여전히 간단합니다: 새로운 MT5 제품으로 - 문제... 해결하려고 노력 중입니다... 그리고 솔루션은 직원이 어떻게 작업해야 한다고 생각하는 것과는 전혀 관련이 없습니다 :)))

모든 것이 당신의 말대로라면, 당신은 당신 회사의 IT 부서에 철저히 접근하여 MetaQoutesSofware Corp의 신제품에 문제가 있다고 선언 할 수 있습니다. 이를 허용하려면 회사에서 네트워크 보호를 비활성화해야 합니다.

이것은 제 생각이 아닙니다. 이것은 기업에서 확립된 규범이자 행동 규범입니다. 회사가 원치 않는 데이터에 대한 액세스를 차단한다는 사실은 매우 자연스러운 일입니다.

문제 읽기 해커는 80개 포트와 익명 프록시 및 프록시 우회를 위한 특수 프로그램에서 보안 VPN 연결을 설정하는 방법에 대해 알려줍니다.

하지만 조금이라도 사서 쓰는게 더 나을듯.. 회사 직원이기에 어느정도 정보를 접해도 후회는 하지 않으실 거라 생각합니다 =)

Sergey Kravchuk 2010.04.30 15:25 #14
CoreWinTT : 팬케이크. 글쎄, 명확하지 않습니까? CoreWinTT - 나는 당신 이 나에 대해 어떻게 생각하는지, 내 일에 대해, 우리 관리자에 대해, 그리고 우리 경영진이 직원의 일을 어떻게 대해야 하는지에 대해 전혀 관심이 없습니다 ....

MT5는 프록시 아래에서 거래 서버에 대한 기본 액세스에 명백한 결함이 있습니다. 포트 443이 열려 있는 주소를 알고 있어도 이 서버에 연결되지 않습니다! 여기에 대한 귀하의 의견은 무엇입니까? 이 오류를 찾아 수정할 수 있는 "테스트 사이트"가 있습니다. 그리고 이 지점의 임무는 글리치를 처리하고 직장에서 일하지 않고 조용히 회사 파티를 깨는 방법을 가르쳐주지 않는 것입니다.

Rashid Umarov 2010.04.30 16:56 #15
MetaTrader 5 터미널이 의도한 대로 작동하는지 확인하는 것이 매우 중요합니다. 따라서 ForexTools 메시지는 우리에게 매우 중요합니다. 정중한 어조를 유지하십시오.

Sergey Kravchuk 2010.05.11 13:21 #16
Rosh 에게: 이 문제는 현재 어떻게 되고 있습니까? 무언가를 하려고 하거나 "나중을 위해" 연기했습니까?

나는 또한 4가 5 서버에서 어떻게 ping을 하는지 확인하기로 결정했습니다. 핑 실패. 4가 5의 답을 이해하지 못했거나(대부분 그럴 가능성이 있음) 포트 443이 열려 있어도 5 서버에 대한 출구/입구가 실제로 없기 때문입니다.

Renat Fatkhullin 2010.05.11 17:27 #17
몇 가지 빌드 전에 프록시에 대한 권한 부여를 다시 작성했으며 모든 것이 제대로 작동합니다. 다시 확인하십시오.

검증/핸드셰이킹 프로토콜이 변경되었기 때문에 MetaTrader 4는 MetaTrader 5 서버를 스캔할 수 없습니다.

명시 해주세요:
회사 방화벽/프록시 이름
사용된 인증 유형(로그인 없음, 일반 로그인/비밀번호, 활성 디렉토리 등)

Sergey Kravchuk 2010.05.11 22:09 #18
Renat : 개발자에게 4차 기술 지원에서 티켓 4423을 보도록 요청하십시오. 우리는 이에 대해 이미 연락했습니다.

Sergey Kravchuk 2010.05.18 11:01 #19
Renat : 서버 이름 입력\선택 필드 를 프록시 테스트 양식에 직접 포함할 수 있습니까? "out" 출구가 있는지 확인하기 위해 연결되는 위치를 명시적으로 나타냅니다.

Sergey Kravchuk 2010.05.25 14:56 #20
Renat : 서비스 데스크에서도 여기에서도 저에 대한 질문이 없으며 질문/제안에 대한 답변이 없습니다. 문제를 극복할 수 있는 기회는 무엇입니까? 아니면 "나중에" 연기했습니까?

그건 그렇고, 적어도 일부 기록 데이터는 배포 키트에 포함되어 "업데이트 대기 중"이라는 비문이 있는 4개의 빈 차트가 표시되지 않도록 하여 최소한 "로컬"에서 Expert Advisors를 개발할 수 있어야 합니다.
네. 네 사람은 오랜 시간 개그 없이 일을 하고 있다.
아마도 프록시 검사에서 검증에 사용해야 하는 거래 서버와 해당 포트를 명시적으로 설정할 기회를 주는 것이 가치가 있습니까? 그런 다음 기본적으로 첫 번째 서버(포트 1950 사용)에서 검사가 시작되고 해당 서버에 도달하지 않고 프록시 테스트가 통과하지 못하고 목록에서 다른 서버를 검사하지 않고 맹세하고 종료한다는 인상을 받았습니다.
우리는 다시 똑똑합니까? 여전히 간단합니다: 새로운 MT5 제품으로 - 문제... 해결하려고 노력 중입니다... 그리고 솔루션은 직원이 어떻게 작업해야 한다고 생각하는 것과는 전혀 관련이 없습니다 :)))
모든 것이 당신의 말대로라면, 당신은 당신 회사의 IT 부서에 철저히 접근하여 MetaQoutesSofware Corp의 신제품에 문제가 있다고 선언 할 수 있습니다. 이를 허용하려면 회사에서 네트워크 보호를 비활성화해야 합니다.
이것은 제 생각이 아닙니다. 이것은 기업에서 확립된 규범이자 행동 규범입니다. 회사가 원치 않는 데이터에 대한 액세스를 차단한다는 사실은 매우 자연스러운 일입니다.
문제 읽기 해커는 80개 포트와 익명 프록시 및 프록시 우회를 위한 특수 프로그램에서 보안 VPN 연결을 설정하는 방법에 대해 알려줍니다.
하지만 조금이라도 사서 쓰는게 더 나을듯.. 회사 직원이기에 어느정도 정보를 접해도 후회는 하지 않으실 거라 생각합니다 =)
팬케이크. 글쎄, 명확하지 않습니까? CoreWinTT - 나는 당신 이 나에 대해 어떻게 생각하는지, 내 일에 대해, 우리 관리자에 대해, 그리고 우리 경영진이 직원의 일을 어떻게 대해야 하는지에 대해 전혀 관심이 없습니다 ....
MT5는 프록시 아래에서 거래 서버에 대한 기본 액세스에 명백한 결함이 있습니다. 포트 443이 열려 있는 주소를 알고 있어도 이 서버에 연결되지 않습니다! 여기에 대한 귀하의 의견은 무엇입니까? 이 오류를 찾아 수정할 수 있는 "테스트 사이트"가 있습니다. 그리고 이 지점의 임무는 글리치를 처리하고 직장에서 일하지 않고 조용히 회사 파티를 깨는 방법을 가르쳐주지 않는 것입니다.
Rosh 에게: 이 문제는 현재 어떻게 되고 있습니까? 무언가를 하려고 하거나 "나중을 위해" 연기했습니까?
나는 또한 4가 5 서버에서 어떻게 ping을 하는지 확인하기로 결정했습니다. 핑 실패. 4가 5의 답을 이해하지 못했거나(대부분 그럴 가능성이 있음) 포트 443이 열려 있어도 5 서버에 대한 출구/입구가 실제로 없기 때문입니다.
몇 가지 빌드 전에 프록시에 대한 권한 부여를 다시 작성했으며 모든 것이 제대로 작동합니다. 다시 확인하십시오.
검증/핸드셰이킹 프로토콜이 변경되었기 때문에 MetaTrader 4는 MetaTrader 5 서버를 스캔할 수 없습니다.
서비스 데스크에서도 여기에서도 저에 대한 질문이 없으며 질문/제안에 대한 답변이 없습니다. 문제를 극복할 수 있는 기회는 무엇입니까? 아니면 "나중에" 연기했습니까?
그건 그렇고, 적어도 일부 기록 데이터는 배포 키트에 포함되어 "업데이트 대기 중"이라는 비문이 있는 4개의 빈 차트가 표시되지 않도록 하여 최소한 "로컬"에서 Expert Advisors를 개발할 수 있어야 합니다.