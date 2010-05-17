전략 테스터 - 페이지 6 12345678910 새 코멘트 Вадим 2010.04.24 11:24 #51 두 번째 로봇에서 테스터를 확인해보니 이달 20일 테스터가 성공적으로 사망한 것으로 나타났습니다....캠페인 테스트 종료 가 안 떴습니다... 아님 저만 그런 상황인가요? Jmiller 2010.04.24 11:29 #52 최적화는 어떻게 작동합니까? "입력 매개변수"에서 최적화할 매개변수에 체크 표시를 합니다(초기, 최종 값 및 단계가 설정됨). 테스터는 초기 값에서 한 번만 실행되며 하나의 코어만 로드됩니다. 테스터 의 에이전트 설정 "선택"은 무엇을 의미합니까? 선택한 커널이 먼저 로드된다는 사실은 분명합니다. 다른 것은 무엇입니까? Renat Fatkhullin 2010.04.24 11:57 #53 CoreWinTT : 여기에서 바이러스가 맹세합니다. 여기에서 서비스 dex에 대한 링크를 버릴 것입니다. 그렇지 않으면 거기에 사진을 추가할 수 없습니다 = (( 이 "바이러스 백신" AVG를 포기하는 것이 좋습니다. 이 나쁜 놈들 은 쉬운 길을 택했습니다. 그들은 바이러스 탐지 등급에서 더 많은 점수를 받기 위해 Themida의 보호 시스템을 바이러스라고 불렀습니다. 그들은 자신들의 "바이러스 백신"이 테미다에 100% 오탐지(false positive)를 제공하고 소프트웨어 개발자의 평판을 해친다는 것을 잘 알고 있습니다. 그들과 이야기하는 것은 이치에 맞지 않으며 우리는 방어 메커니즘을 끄지 않을 것입니다. Oreans Technology : Software Security Defined. www.oreans.com Code Virtualizer 2.0.3.0 released WinLicense 2.2.7.0 released Themida 2.2.7.0 released Code Virtualizer 2.0.2.0 released WinLicense 2.2.6.0 released Advanced Windows software protection system, developed for software developers who wish to protect their applications against advanced reverse engineering and software... Renat Fatkhullin 2010.04.24 12:00 #54 Erm955 : 예를 들어 EurUsd 및 GbPUsd를 한 번 실행하기 위해 선택하는 방법과 같이 조금 더 자세하게 가능합니다. 체크박스도 없고 아무것도 없습니다. 하나의 도구만 선택됩니다. 테스터 설정 에서 기본 차트가 선택되어 있지만 Expert Advisor가 다른 기호나 시간대를 사용하는 경우 자동으로 업로드되어 시뮬레이션됩니다. 다중 통화 엔진은 투명하게 작동합니다. Expert Advisor의 요청에 따라(지표 요청, CopyXXX 기능을 통해) 데이터가 자동으로 제공되고 모델링됩니다. Владимир 2010.04.24 12:13 #55 아, 그래서 저는 Expert Advisor에서 여러 통화 쌍의 사용을 프로그래밍해야 합니다. 그러나 MQL4에서도 가능했습니다. 사실 아직도 이해가 안되는 부분이 있습니다. 귀하의 사례를 단계별로 다룰 것입니다. 다중 통화 테스트의 간단한 예가 필요합니다. Renat Fatkhullin 2010.04.24 12:13 #56 jmiller : 최적화는 어떻게 작동합니까? "입력 매개변수"에서 최적화할 매개변수에 체크 표시를 합니다(초기, 최종 값 및 단계가 설정됨). 테스터는 초기 값에서 한 번만 실행되며 하나의 코어만 로드됩니다. 최적화 모드를 활성화하는 것을 잊지 마십시오. 테스터의 에이전트 설정 "선택"은 무엇을 의미합니까? 선택한 커널이 먼저 로드된다는 사실은 분명합니다. 다른 것은 무엇입니까? 단일 실행을 위해 모든 에이전트(로컬 또는 원격)를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 더 빠르고 강력한 원격 에이전트에서 단일 테스트를 실행할 수 있습니다. 최적화 모드에서 시스템은 원격 에이전트를 포함하여 사용 가능한 모든 에이전트를 사용합니다. Renat Fatkhullin 2010.04.24 12:16 #57 Erm955 : 아, 그래서 저는 Expert Advisor에서 여러 통화 쌍의 사용을 프로그래밍해야 합니다. 그러나 MQL4에서도 가능했습니다. 사실 아직도 이해가 안되는 부분이 있습니다. 귀하의 사례를 단계별로 다룰 것입니다. 다중 통화 테스트의 간단한 예가 필요합니다. MT4에서는 마지막 막대가 대략적으로 모델링된 다른 기호에 대한 액세스를 사용할 수도 있습니다. MetaTrader 5에서 다른 사람의 기호는 틱별로 매우 정확하게 모델링됩니다. MT4와 달리 MT5에서는 사용 가능한 모든 기호에 대해 거래 를 할 수 있습니다. 이제 이러한 기호가 자세히 모델링되기 때문에 사용할 수 있게 되었습니다. 여러 악기에 대한 거래를 만들기 위해 전문가로부터 자신을 시도합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5 Andrei 2010.04.24 12:58 #58 Renat : 이 "바이러스 백신" AVG를 포기하는 것이 좋습니다. 나는 가입한다. 나는 오래 전에 이 바이러스 백신을 교체했습니다. 게다가 그는 브레이크다. Andrei 2010.04.24 13:08 #59 DLL을 다음에서 옮겨야 했습니다. Директория из которой был запущен модуль, импортирующий dll. Под модулем понимается эксперт, скрипт, индикатор или библиотека EX5; ~에 Системная директория; 그렇지 않으면 시작되지 않습니다. Максим 2010.04.24 13:16 #60 Renat : MT4에서는 마지막 막대가 대략적으로 모델링된 다른 기호에 대한 액세스를 사용할 수도 있습니다. MetaTrader 5에서 다른 사람의 기호는 틱별로 매우 정확하게 모델링됩니다. MT4와 달리 MT5에서는 사용 가능한 모든 기호에 대해 거래를 할 수 있습니다. 이제 이러한 기호가 자세히 모델링되기 때문에 사용할 수 있게 되었습니다. 여러 악기에 대한 거래를 만들기 위해 전문가로부터 자신을 시도합니다. MT4는 다양한 상품의 여러 미결 주문에 대해 동시에 손익을 계산할 수 없습니다. MT5가 가능할까요? 12345678910 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
두 번째 로봇에서 테스터를 확인해보니 이달 20일 테스터가 성공적으로 사망한 것으로 나타났습니다....캠페인 테스트 종료 가 안 떴습니다... 아님 저만 그런 상황인가요?
최적화는 어떻게 작동합니까?
"입력 매개변수"에서 최적화할 매개변수에 체크 표시를 합니다(초기, 최종 값 및 단계가 설정됨). 테스터는 초기 값에서 한 번만 실행되며 하나의 코어만 로드됩니다.
테스터 의 에이전트 설정 "선택"은 무엇을 의미합니까? 선택한 커널이 먼저 로드된다는 사실은 분명합니다. 다른 것은 무엇입니까?
여기에서 바이러스가 맹세합니다. 여기에서 서비스 dex에 대한 링크를 버릴 것입니다. 그렇지 않으면 거기에 사진을 추가할 수 없습니다 = ((
이 "바이러스 백신" AVG를 포기하는 것이 좋습니다.
이 나쁜 놈들 은 쉬운 길을 택했습니다. 그들은 바이러스 탐지 등급에서 더 많은 점수를 받기 위해 Themida의 보호 시스템을 바이러스라고 불렀습니다. 그들은 자신들의 "바이러스 백신"이 테미다에 100% 오탐지(false positive)를 제공하고 소프트웨어 개발자의 평판을 해친다는 것을 잘 알고 있습니다. 그들과 이야기하는 것은 이치에 맞지 않으며 우리는 방어 메커니즘을 끄지 않을 것입니다.
예를 들어 EurUsd 및 GbPUsd를 한 번 실행하기 위해 선택하는 방법과 같이 조금 더 자세하게 가능합니다. 체크박스도 없고 아무것도 없습니다. 하나의 도구만 선택됩니다.
테스터 설정 에서 기본 차트가 선택되어 있지만 Expert Advisor가 다른 기호나 시간대를 사용하는 경우 자동으로 업로드되어 시뮬레이션됩니다.
다중 통화 엔진은 투명하게 작동합니다. Expert Advisor의 요청에 따라(지표 요청, CopyXXX 기능을 통해) 데이터가 자동으로 제공되고 모델링됩니다.
아, 그래서 저는 Expert Advisor에서 여러 통화 쌍의 사용을 프로그래밍해야 합니다. 그러나 MQL4에서도 가능했습니다. 사실 아직도 이해가 안되는 부분이 있습니다. 귀하의 사례를 단계별로 다룰 것입니다. 다중 통화 테스트의 간단한 예가 필요합니다.
최적화 모드를 활성화하는 것을 잊지 마십시오.
단일 실행을 위해 모든 에이전트(로컬 또는 원격)를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 더 빠르고 강력한 원격 에이전트에서 단일 테스트를 실행할 수 있습니다.
최적화 모드에서 시스템은 원격 에이전트를 포함하여 사용 가능한 모든 에이전트를 사용합니다.
MT4에서는 마지막 막대가 대략적으로 모델링된 다른 기호에 대한 액세스를 사용할 수도 있습니다. MetaTrader 5에서 다른 사람의 기호는 틱별로 매우 정확하게 모델링됩니다.
MT4와 달리 MT5에서는 사용 가능한 모든 기호에 대해 거래 를 할 수 있습니다. 이제 이러한 기호가 자세히 모델링되기 때문에 사용할 수 있게 되었습니다.
여러 악기에 대한 거래를 만들기 위해 전문가로부터 자신을 시도합니다.
나는 가입한다. 나는 오래 전에 이 바이러스 백신을 교체했습니다. 게다가 그는 브레이크다.
DLL을 다음에서 옮겨야 했습니다.
~에
그렇지 않으면 시작되지 않습니다.
