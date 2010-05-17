전략 테스터 - 페이지 8 12345678910 새 코멘트 Sergey Chalyshev 2010.04.24 16:20 #71 테스터님 정말 감사합니다! 확실히 작업해야 할 것이 있지만 일반적으로 Cool! Vasily 2010.04.24 16:45 #72 안티바이러스에 조언, 안티바이러스 없이 테스트를 거부합니다. 가급적이면 무료 돌팔이를 좋아하지 않는다 어쨌든 나는 유료 프로그램을 사지 않을 것입니다. 왜냐하면 정상적인 무료 프로그램도 있기 때문입니다 Никитка 2010.04.24 16:52 #73 CoreWinTT : 안티바이러스에 조언, 안티바이러스 없이 테스트를 거부합니다. 가급적이면 무료 돌팔이를 좋아하지 않는다 어쨌든 나는 유료 프로그램을 사지 않을 것입니다. 왜냐하면 정상적인 무료 프로그램도 있기 때문입니다 우수한 무료 바이러스 백신 http://www.comodo.com/ 1년 동안 사용하고 있습니다. Никитка 2010.04.24 17:02 #74 테스터는 나를 위해 무언가를 빠르게 실행하고 차트는 단일 트랜잭션이 아닌 직선을 보여줍니다. Renat Fatkhullin 2010.04.24 17:20 #75 CoreWinTT : 안티바이러스에 조언, 안티바이러스 없이 테스트를 거부합니다. 가급적이면 무료 돌팔이를 좋아하지 않는다 어쨌든 나는 유료 프로그램을 사지 않을 것입니다. 왜냐하면 정상적인 무료 프로그램도 있기 때문입니다 Microsoft에서 제공하는 우수한 무료 바이러스 백신이 있습니다. Microsoft Security Essentials (그러나 합법적인 Windows 복사본에만 설치됨). Microsoft Security Essentials - Microsoft Windows www.microsoft.com Use Microsoft Security Essentials to help guard against viruses, spyware, and other malicious software. It provides real-time protection for your home or small business PCs. Microsoft Security Essentials is free* and we designed it to be simple to install and easy to use. It runs quietly and efficiently in the background so you don't have... Jmiller 2010.04.24 20:18 #76 또 다른 아주 좋은 McAfee VirusScan Enterprise 8.7(McAfee VerusScan과 혼동하지 마십시오). 이것은 기업 사용자를 위한 바이러스 백신입니다(돌팔 필요 없음). 서버 Windows에도 설치됩니다. 3년 사용, 문제 없습니다. Jmiller 2010.04.24 20:24 #77 Renat : 최적화 모드를 활성화하는 것을 잊지 마십시오. 단일 실행을 위해 모든 에이전트(로컬 또는 원격)를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 더 빠르고 강력한 원격 에이전트에서 단일 테스트를 실행할 수 있습니다. 최적화 모드에서 시스템은 원격 에이전트를 포함하여 사용 가능한 모든 에이전트를 사용합니다. 답변 해주셔서 감사합니다. 테스터 창에 모든 줄이 표시되지 않을 때 스크롤해도 문제가 되지 않습니다. 나는 어떻게 든 두 개의 낮은 필드를 즉시 찾지 못했습니다. 내 테스터는 이렇게 열렸습니다. Jmiller 2010.04.24 20:30 #78 테스터에서 테스트를 시각화할 계획입니까? 그렇다면 언제? Slava 2010.04.24 20:39 #79 jmiller : 테스터에서 테스트를 시각화할 계획입니까? 그렇다면 언제? 예정. 타이밍에 관해서는 아무 말도 할 수 없습니다. Jmiller 2010.04.24 20:50 #80 1. 어떻게든 로컬 커널을 비활성화할 수 있습니까? 그런 기회를 갖는 것도 나쁘지 않을 것입니다. 예를 들어 노트북으로 작업하는 것이 편하고, 노트북 프로세서의 100% 부하로 인해 불편한 팬 소음이 발생합니다. 2. Linux용 테스터를 출시할 계획입니까? RISC 시스템에서 최적화를 수행하는 것이 가능합니다. 12345678910 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테스터님 정말 감사합니다!
확실히 작업해야 할 것이 있지만 일반적으로 Cool!
안티바이러스에 조언, 안티바이러스 없이 테스트를 거부합니다.
가급적이면 무료 돌팔이를 좋아하지 않는다
어쨌든 나는 유료 프로그램을 사지 않을 것입니다. 왜냐하면 정상적인 무료 프로그램도 있기 때문입니다
테스터는 나를 위해 무언가를 빠르게 실행하고 차트는 단일 트랜잭션이 아닌 직선을 보여줍니다.
Microsoft에서 제공하는 우수한 무료 바이러스 백신이 있습니다. Microsoft Security Essentials (그러나 합법적인 Windows 복사본에만 설치됨).
최적화 모드를 활성화하는 것을 잊지 마십시오.
단일 실행을 위해 모든 에이전트(로컬 또는 원격)를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 더 빠르고 강력한 원격 에이전트에서 단일 테스트를 실행할 수 있습니다.
최적화 모드에서 시스템은 원격 에이전트를 포함하여 사용 가능한 모든 에이전트를 사용합니다.
답변 해주셔서 감사합니다. 테스터 창에 모든 줄이 표시되지 않을 때 스크롤해도 문제가 되지 않습니다. 나는 어떻게 든 두 개의 낮은 필드를 즉시 찾지 못했습니다. 내 테스터는 이렇게 열렸습니다.
테스터에서 테스트를 시각화할 계획입니까? 그렇다면 언제?
1. 어떻게든 로컬 커널을 비활성화할 수 있습니까?
그런 기회를 갖는 것도 나쁘지 않을 것입니다. 예를 들어 노트북으로 작업하는 것이 편하고, 노트북 프로세서의 100% 부하로 인해 불편한 팬 소음이 발생합니다.
2. Linux용 테스터를 출시할 계획입니까? RISC 시스템에서 최적화를 수행하는 것이 가능합니다.