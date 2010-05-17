전략 테스터
Erm955 :
새해가 오기 전에도 대망의 전략 테스터가 등장할 것이라는 희망이 있나요???
물론 테스터를 사용하면 더 쉽고 쉽게 작성하고 디버그할 수 있습니다.
개발자는 기능이 디버깅되는 동안 테스터가 없을 것이라고 썼습니다.
1월까지는 테스터가 절대 없을 거라고 생각합니다.
Renat :
슬프다 :(
따라서 4월 1일까지는 없을 것입니다.
그리고 거기에 당신이보고 MT6
sergeev :
다음 버전은 MT-64 로 불릴 것 같습니다.
;)))
당신의 말은 사실이 아닙니다. 확인해야 할 고문은 다음과 같습니다.
//+------------------------------------------------------------------+
//| CheckTypical.mq4 |
//| Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
double ma= iMA ( Symbol (), 0 , 1 , 0 ,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL, 0 );
double price= Open [ 0 ];
Print ( "ma=" ,ma, " price=" ,price);
//----
return ( 0 );
}
//+------------------------------------------------------------------+
귀하의 진술이 사실이라면 MetaTrader 4 테스터의 로그에 있는 ma와 price의 값은 항상 다를 것입니다. 사실, 그들은 동등합니다.
Rosh :
당신의 말은 사실이 아닙니다. 확인해야 할 고문은 다음과 같습니다.
당신의 진실. 모든것이 좋아.
Renat :
1월! 그것은 곧
지금은 시간이 아니야 물론 여기서 기다리는 것만으로는 충분하지 않아
--
생각해보니 반년
MetaTrader 5 거래 터미널의 전략 테스터
새해가 오기 전에도 대망의 전략 테스터 가 나타날 것이라는 희망이 있습니다 ???