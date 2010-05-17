전략 테스터

MetaTrader 5 거래 터미널의 전략 테스터


새해가 오기 전에도 대망의 전략 테스터 가 나타날 것이라는 희망이 있습니다 ???

 
물론 테스터를 사용하면 더 쉽고 쉽게 작성하고 디버그할 수 있습니다.

개발자는 기능이 디버깅되는 동안 테스터가 없을 것이라고 썼습니다.

 
1월까지는 테스터가 절대 없을 거라고 생각합니다.
 
슬프다 :(

 
따라서 4월 1일까지는 없을 것입니다.
 
그리고 거기에 당신이보고 MT6
 
다음 버전은 MT-64 로 불릴 것 같습니다.

;)))

 
그건 그렇고 테스터에 대해 이야기하고 아직 개발 중이므로 MT4 테스터의 잘 알려진 버그가 수정되어 테스트를 거친 Expert Advisors가 미래를 볼 수 있는지 알고 싶습니다. 이제 MT4에서는 제로 바에 대한 일반적인 가격으로 이동 평균 값을 올바르게 얻을 수 없습니다. 열림만 알려진 경우 첫 번째 틱에서도 미래의 전체 4개 OHLC를 기반으로 계산됩니다.
 

당신의 말은 사실이 아닙니다. 확인해야 할 고문은 다음과 같습니다.

 //+------------------------------------------------------------------+
 //|                                                 CheckTypical.mq4 |
 //|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
 //|                                        http://www.metaquotes.net |
 //+------------------------------------------------------------------+
 #property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
 #property link       "http://www.metaquotes.net"

 //+------------------------------------------------------------------+
 //| expert start function                                            |
 //+------------------------------------------------------------------+
 int start()
  {
 //---- 
   double ma= iMA ( Symbol (), 0 , 1 , 0 ,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL, 0 );
   double price= Open [ 0 ];
   Print ( "ma=" ,ma, "   price=" ,price);
 //---- 
   return ( 0 );
  }
 //+------------------------------------------------------------------+

귀하의 진술이 사실이라면 MetaTrader 4 테스터의 로그에 있는 ma와 price의 값은 항상 다를 것입니다. 사실, 그들은 동등합니다.



 
당신의 진실. 모든것이 좋아.

 
1월! 그것은 곧

지금은 시간이 아니야 물론 여기서 기다리는 것만으로는 충분하지 않아

--

생각해보니 반년

