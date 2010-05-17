전략 테스터 - 페이지 7 12345678910 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.04.24 13:20 #61 mg : MT4는 다양한 상품의 여러 미결 주문에 대해 동시에 손익을 계산할 수 없습니다. MT5가 가능할까요? 물론 MetaTrader 5는 포트폴리오 잔액을 가능한 한 정확하게/틱당 계산할 수 있습니다. Вадим 2010.04.24 13:25 #62 MT5가 틱-바이-틱 신호를 생성할 수 있다면 이것은 곡예 비행입니다! Renat Fatkhullin 2010.04.24 13:27 #63 Rinng : MT5가 틱-바이-틱 신호를 생성할 수 있다면 이것은 곡예 비행입니다! MetaTrader 4는 또한 틱당 막대를 시뮬레이션했지만 현재 기호는 하나뿐입니다. Вадим 2010.04.24 13:35 #64 Renat : MetaTrader 4는 또한 틱당 막대를 시뮬레이션했지만 현재 기호는 하나뿐입니다. 나는 MT4가 M1 바 신호를 최소한으로 시뮬레이션한다는 것을 이해했습니다. Владимир 2010.04.24 13:44 #65 지금 막 나는 먼 기간이 있는 꼬리를 보았다. 그래서 어떻게든 Farvard 분석을 자동화할 수 있습니까?(Lucas와 Lebo에 따른 분석을 의미합니다)? Renat Fatkhullin 2010.04.24 13:49 #66 Rinng : 나는 MT4가 M1 바 신호를 최소한으로 시뮬레이션한다는 것을 이해했습니다. MetaTrader 4는 M1 막대를 기반으로 심볼의 0 막대를 정확하게 시뮬레이션했습니다. 전략 테스터: 거래 전략 테스트를 위한 시뮬레이션 모드 . 그러나 MetaTrader 5는 자세한 M1 막대(차트 기록은 모두 M1 형식임)를 사용하고 각 M1 막대 내에 저장된 스프레드를 고려하여 막대(다른 기호 포함)의 개발을 훨씬 더 정확하게 모델링할 수 있습니다. 앞으로 10년 동안 M1 막대에 대한 스프레드 이력이 조정되어 테스트 시 더 정확한 결과를 제공할 것입니다. 또한 MetaTrader 5에는 전문가 스트레스 테스트 모드가 포함되어 있습니다. 슬리피지(slippage), 재인용(requot) 및 부분 실행 모델링의 공격적인 모드를 켤 수 있어 보다 안정적이고 안전한 Expert Advisors를 작성할 수 있습니다. 지금은 일반 모드이지만 곧 새로운 모드를 추가할 예정입니다. Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий - Статьи по MQL4 www.mql5.com Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий - Статьи по MQL4: тестирование торговых стратегий 흥미로운 것 MT5와 속도 Meta Trader에서 스프레드 거래 Renat Fatkhullin 2010.04.24 13:50 #67 Erm955 : 지금 막 나는 먼 기간이 있는 꼬리를 보았다. 그래서 어떻게든 Farvard 분석을 자동화할 수 있습니까?(Lucas와 Lebo에 따른 분석을 의미합니다)? 네. 우리는 오랫동안 이것을 요구해 왔습니다. Владимир 2010.04.24 14:51 #68 1. 테스터가 테스팅 모드에서 멈춤(테스트 프로세스 종료 후 - 출력 데이터는 모두 수신되지만 회색으로 표시됨) 2. 모든 설비에 대한 테스트는 2010년 1월 10일부터 2010년 4월 23일까지의 기간 동안만 수행됩니다. 이전 역사는 성취되지 않는다 Serverdesk를 통해 프로그래밍합니다. Renat Fatkhullin 2010.04.24 15:04 #69 Erm955 : 1. 테스터가 테스팅 모드에서 멈춤(테스트 프로세스 종료 후 - 출력 데이터는 모두 수신되지만 회색으로 표시됨) 2. 모든 설비에 대한 테스트는 2010년 1월 10일부터 2010년 4월 23일까지의 기간 동안만 수행됩니다. 이전 역사는 성취되지 않는다 Serverdesk를 통해 프로그래밍합니다. 깊은 기록을 확인하고 설정에서 기록의 최대 막대 = 무제한으로 설정하고 재부팅합니다. 확인을 위해: EURUSD 일일 차트 에서 1993년까지 스크롤한 다음 EURUSD에서 테스트를 시작하여 사용 가능한 전체 기록을 표시합니다. Владимир 2010.04.24 15:51 #70 모든 것이 2001.01.01에서 2010으로 진행되었습니다. 또한 중단을 제거했습니다(이것은 제 것입니다). 고마워! 12345678910 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MT4는 다양한 상품의 여러 미결 주문에 대해 동시에 손익을 계산할 수 없습니다. MT5가 가능할까요?
MT5가 틱-바이-틱 신호를 생성할 수 있다면 이것은 곡예 비행입니다!
MetaTrader 4는 또한 틱당 막대를 시뮬레이션했지만 현재 기호는 하나뿐입니다.
지금 막 나는 먼 기간이 있는 꼬리를 보았다. 그래서 어떻게든 Farvard 분석을 자동화할 수 있습니까?(Lucas와 Lebo에 따른 분석을 의미합니다)?
나는 MT4가 M1 바 신호를 최소한으로 시뮬레이션한다는 것을 이해했습니다.
MetaTrader 4는 M1 막대를 기반으로 심볼의 0 막대를 정확하게 시뮬레이션했습니다.
그러나 MetaTrader 5는 자세한 M1 막대(차트 기록은 모두 M1 형식임)를 사용하고 각 M1 막대 내에 저장된 스프레드를 고려하여 막대(다른 기호 포함)의 개발을 훨씬 더 정확하게 모델링할 수 있습니다. 앞으로 10년 동안 M1 막대에 대한 스프레드 이력이 조정되어 테스트 시 더 정확한 결과를 제공할 것입니다.
또한 MetaTrader 5에는 전문가 스트레스 테스트 모드가 포함되어 있습니다. 슬리피지(slippage), 재인용(requot) 및 부분 실행 모델링의 공격적인 모드를 켤 수 있어 보다 안정적이고 안전한 Expert Advisors를 작성할 수 있습니다.
지금은 일반 모드이지만 곧 새로운 모드를 추가할 예정입니다.
1. 테스터가 테스팅 모드에서 멈춤(테스트 프로세스 종료 후 - 출력 데이터는 모두 수신되지만 회색으로 표시됨)
2. 모든 설비에 대한 테스트는 2010년 1월 10일부터 2010년 4월 23일까지의 기간 동안만 수행됩니다. 이전 역사는 성취되지 않는다
Serverdesk를 통해 프로그래밍합니다.
깊은 기록을 확인하고 설정에서 기록의 최대 막대 = 무제한으로 설정하고 재부팅합니다.
확인을 위해: EURUSD 일일 차트 에서 1993년까지 스크롤한 다음 EURUSD에서 테스트를 시작하여 사용 가능한 전체 기록을 표시합니다.
모든 것이 2001.01.01에서 2010으로 진행되었습니다. 또한 중단을 제거했습니다(이것은 제 것입니다). 고마워!