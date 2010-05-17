전략 테스터 - 페이지 5 12345678910 새 코멘트 Вадим 2010.04.24 01:45 #41 어, 두 번의 빌드 업데이트 후에 테스터가 작동하기 시작했습니다. 하지만 질문이 있습니다. 테스트가 끝나면 포지션이 열린 상태로 유지되고 손실이 발생하여 닫힙니다. 이것을 어떻게든 고칠 수 있습니까? 이것은 사실이 아닙니다. 예를 들어 테스터에서는 다음과 같습니다. 그리고 실제 계정에서는 다음과 같이 보입니다. 글쎄, 예를 들어 테스터에서 강박하에 테스트가 끝날 때 테스터가 마감한 거래를 고려하지 마십시오. Renat Fatkhullin 2010.04.24 02:57 #42 CoreWinTT : 내 바이러스 백신이 나를 괴롭히고 있습니다 =(( 난 끄지 않을거야, 그들이 고칠 때까지 기다릴거야 그는 얼마나 정확하게 그리고 무엇을 맹세합니까? 자세히 기술해 주십시오. 무엇보다도 이 사이트의 프로필에서 직접 "서비스 데스크" 기능을 통해 개발자를 위한 작업 목록에 직접 작업을 설정할 수 있습니다. Валерий 2010.04.24 08:30 #43 179 Rinng 2010.04.24 01:45 # 2010.04.24 01:45:32 ... 하지만 질문이 있습니다. 테스트가 끝나면 포지션이 열린 상태로 유지되고 손실이 발생하여 닫힙니다. 이것을 어떻게든 고칠 수 있습니까? 이것은 사실이 아닙니다. 예를 들어 테스터에서는 다음과 같습니다. 글쎄, 예를 들어 테스터에서 강박하에 테스트가 끝날 때 테스터가 마감한 거래를 고려하지 마십시오. 네, 물론 테스트가 끝날 때까지 마진이 충분하다면 긍정적인 것만 닫고 테스트가 끝날 때까지 축적된 부정적인 것은 버립니다! 그것은 쉽게 할 수 있는 성배입니다! Вадим 2010.04.24 10:13 #44 Valmars : 179 2010.04.24 01:45:32 네, 물론 테스트가 끝날 때까지 마진이 충분하다면 긍정적인 것만 닫고 테스트가 끝날 때까지 축적된 부정적인 것은 버립니다! 그것은 쉽게 할 수 있는 성배입니다! 흠 일부러 같은 결과를 실계정 으로 가져왔습니다. 마진 콜로 이어지는 손실 거래는 없습니다! 그리고 테스터는 현실과 맞지 않는 결과를 보여줬고, 마지막 거래에 있었다! Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 Валерий 2010.04.24 10:38 #45 Rinng : 흠 일부러 같은 결과를 실계정으로 가져왔습니다. 마진 콜로 이어지는 손실 거래는 없습니다! 그리고 테스터는 현실과 맞지 않는 결과를 보여줬고, 마지막 거래에 있었다! 테스터의 입력 및 출력과 온라인 고문의 작업이 얼마나 일치합니까(아마도 데모 계정에서는 아직 실제 항목이 열리지 않음)? Вадим 2010.04.24 10:47 #46 7~8일 온라인 로봇이 손실로 거래를 마감했는데 이런 그림이 있었다. 그리고 테스터는 7번째 마진콜을 보여주었다. 온라인 로봇은 이달 23일까지 성공적으로 생존했다. Владимир 2010.04.24 10:49 #47 아직 테스터 설명이 없습니까? 멀티툴을 보지 못했습니다. 지금까지 하나의 악기에만? Renat Fatkhullin 2010.04.24 10:52 #48 다중 통화 테스트 작동 - 다음을 사용할 수 있습니다. Vasily 2010.04.24 10:57 #49 여기에서 바이러스가 맹세합니다. 여기에서 서비스 dex에 대한 링크를 버릴 것입니다. 그렇지 않으면 거기에 사진을 추가할 수 없습니다 = (( Владимир 2010.04.24 11:07 #50 예를 들어 EurUsd 및 GbPUsd를 한 번 실행하기 위해 선택하는 방법과 같이 조금 더 자세하게 가능합니다. 체크박스도 없고 아무것도 없습니다. 하나의 도구만 선택됩니다. 12345678910 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어, 두 번의 빌드 업데이트 후에 테스터가 작동하기 시작했습니다. 하지만 질문이 있습니다. 테스트가 끝나면 포지션이 열린 상태로 유지되고 손실이 발생하여 닫힙니다. 이것을 어떻게든 고칠 수 있습니까? 이것은 사실이 아닙니다. 예를 들어 테스터에서는 다음과 같습니다.
그리고 실제 계정에서는 다음과 같이 보입니다.
글쎄, 예를 들어 테스터에서 강박하에 테스트가 끝날 때 테스터가 마감한 거래를 고려하지 마십시오.
내 바이러스 백신이 나를 괴롭히고 있습니다 =((
난 끄지 않을거야, 그들이 고칠 때까지 기다릴거야
그는 얼마나 정확하게 그리고 무엇을 맹세합니까?
자세히 기술해 주십시오. 무엇보다도 이 사이트의 프로필에서 직접 "서비스 데스크" 기능을 통해 개발자를 위한 작업 목록에 직접 작업을 설정할 수 있습니다.
테스터의 입력 및 출력과 온라인 고문의 작업이 얼마나 일치합니까(아마도 데모 계정에서는 아직 실제 항목이 열리지 않음)?
네, 물론 테스트가 끝날 때까지 마진이 충분하다면 긍정적인 것만 닫고 테스트가 끝날 때까지 축적된 부정적인 것은 버립니다! 그것은 쉽게 할 수 있는 성배입니다!
다중 통화 테스트 작동 - 다음을 사용할 수 있습니다.
흠 일부러 같은 결과를 실계정으로 가져왔습니다. 마진 콜로 이어지는 손실 거래는 없습니다! 그리고 테스터는 현실과 맞지 않는 결과를 보여줬고, 마지막 거래에 있었다!
7~8일 온라인 로봇이 손실로 거래를 마감했는데 이런 그림이 있었다.
그리고 테스터는 7번째 마진콜을 보여주었다.
온라인 로봇은 이달 23일까지 성공적으로 생존했다.
아직 테스터 설명이 없습니까?
멀티툴을 보지 못했습니다. 지금까지 하나의 악기에만?
여기에서 바이러스가 맹세합니다. 여기에서 서비스 dex에 대한 링크를 버릴 것입니다. 그렇지 않으면 거기에 사진을 추가할 수 없습니다 = ((
예를 들어 EurUsd 및 GbPUsd를 한 번 실행하기 위해 선택하는 방법과 같이 조금 더 자세하게 가능합니다. 체크박스도 없고 아무것도 없습니다. 하나의 도구만 선택됩니다.