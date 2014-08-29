MQL5에서 함께 배우고 쓰기 - 페이지 43 1...3637383940414243444546 새 코멘트 Dimka-novitsek 2012.09.29 14:42 #421 안녕하세요! 내가 이해하는 한 테스터에 그래픽 구성 이 없다고 말해주십시오. 안 돼요? 내 말은 다음과 같은 그래픽을 의미합니다. вывод на экран названия советника ObjectCreate ( 0 , "Name" , OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "Name" , OBJPROP_CORNER , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "Name" , OBJPROP_XDISTANCE ,DC_X); ObjectSetInteger ( 0 , "Name" , OBJPROP_YDISTANCE , DC_Y); 등. Rashid Umarov 2012.09.29 14:46 #422 Dimka-novitsek : 안녕하세요! 내가 이해하는 한 테스터에 그래픽 구성 이 없다고 말해주십시오. 안 돼요? 등의 그래픽을 의미합니다. 시각적 테스트 모드에서 그래픽 개체를 그리는 가능성은 여전히 제한적입니다. Dimka-novitsek 2012.09.29 15:10 #423 이해했습니다 감사합니다. Dimka-novitsek 2012.09.29 16:03 #424 컴파일러가 대괄호에서 어떻게 맹세하는지보십시오 .. 나는 떨어졌습니다! 그리고 일반적으로 어디에서 오류를 확인합니까? 추신. 사실 다른건 없고 변수 선언만 가능!!! 6개의 브래킷, 3개의 쌍만 있습니다. 주말 동안 그래픽을 디버그할 수 있도록 모든 것을 onit에 넣고 싶었습니다. 아니면 무시할 컴파일러? Renat Fatkhullin 2012.09.29 16:09 #425 Dimka-novitsek : 컴파일러가 대괄호에서 어떻게 맹세하는지보십시오 .. 나는 떨어졌습니다! 그리고 일반적으로 어디에서 오류를 확인합니까? 컴파일러는 2개의 오류를 올바르게 표시했습니다. 오류는 같은 줄에 합리적으로 정확한 설명이 있습니다. Dimka-novitsek 2012.09.29 16:14 #426 네, 물론 아직 기능은 없습니다. 근데 괄호? 기능이 없다는 점에서 다 똑같지 않을까요? 고맙습니다. 내가 바보가 될 수 있습니까? 죄송합니다. O. 바로 지금 오류가 있는 줄에 줄을 긋고 컴파일하겠습니다! Dimka-novitsek 2012.09.29 16:18 #427 헛소리... 바로 지금, 고문을 다시 만들고 거기에 한 줄씩 피린을 만들 겠습니다. Anatoli Kazharski 2012.09.29 16:19 #428 Dimka-novitsek : 네, 물론 아직 기능은 없습니다. 근데 괄호? 기능이 없다는 점에서 다 똑같지 않을까요? 고맙습니다. 내가 바보가 될 수 있습니까? 죄송합니다. O. 바로 지금 오류가 있는 줄에 줄을 긋고 컴파일하겠습니다! 아니요. 이는 OnInit ()가 int 유형을 반환해야 하지만 그렇지 않기 때문입니다. 두 가지 옵션이 있습니다. 함수 본문 끝에 return (0);을 넣을 수 있습니다. OnInit ()를 void 유형으로 선언할 수 있습니다. Документация по MQL5: Основы языка / Функции www.mql5.com Основы языка / Функции - Документация по MQL5 Dimka-novitsek 2012.09.29 16:34 #429 그는 return(0)이 누락되었습니다. 우와!! 괜찮아요. 새로 만든 Expert Advisor의 함수(OnInit)에 텍스트를 옮기고, 장문의 Expert Advisor 의 OnTick 함수 에 작성했던 프로그램의 일부분을 옮겼습니다. 거기에 의도적으로 컴파일되었습니다. 유형 '}' - 모든 제어 경로가 값을 반환하는 것은 아닙니다. 출력 yy.mq5 2686 3 !!!! 말할 필요도 없이 거기에 브래킷이 쌍을 이룹니다. 고개를 숙일게, 이제 어떻게 해야 할까? Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий www.mql5.com Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5 아이디어 교환 내 접근 방식. 코어 무역 시스템 리그. 우리는 Dimka-novitsek 2012.09.29 16:35 #430 tol64 : 아니요. 이는 OnInit ()가 int 유형을 반환해야 하지만 그렇지 않기 때문입니다. 두 가지 옵션이 있습니다. 함수 본문 끝에 return (0)을 넣을 수 있습니다. OnInit ()를 void 유형으로 선언할 수 있습니다. 감사해요!! 메시지를 보지 못했습니다. 감사합니다!!! 1...3637383940414243444546 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
추신. 사실 다른건 없고 변수 선언만 가능!!! 6개의 브래킷, 3개의 쌍만 있습니다. 주말 동안 그래픽을 디버그할 수 있도록 모든 것을 onit에 넣고 싶었습니다. 아니면 무시할 컴파일러?
컴파일러는 2개의 오류를 올바르게 표시했습니다.
오류는 같은 줄에 합리적으로 정확한 설명이 있습니다.
그는 return(0)이 누락되었습니다. 우와!! 괜찮아요. 새로 만든 Expert Advisor의 함수(OnInit)에 텍스트를 옮기고, 장문의 Expert Advisor 의 OnTick 함수 에 작성했던 프로그램의 일부분을 옮겼습니다. 거기에 의도적으로 컴파일되었습니다. 유형 '}' - 모든 제어 경로가 값을 반환하는 것은 아닙니다. 출력 yy.mq5 2686 3 !!!!
말할 필요도 없이 거기에 브래킷이 쌍을 이룹니다. 고개를 숙일게, 이제 어떻게 해야 할까?
