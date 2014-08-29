MQL5에서 함께 배우고 쓰기 - 페이지 43

안녕하세요! 내가 이해하는 한 테스터에 그래픽 구성 이 없다고 말해주십시오. 안 돼요? 내 말은 다음과 같은 그래픽을 의미합니다. 
вывод на экран названия советника
ObjectCreate ( 0 , "Name" , OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 );
ObjectSetInteger ( 0 , "Name" , OBJPROP_CORNER , 0 );
ObjectSetInteger ( 0 , "Name" , OBJPROP_XDISTANCE ,DC_X);
ObjectSetInteger ( 0 , "Name" , OBJPROP_YDISTANCE , DC_Y);
등.
 
Dimka-novitsek :
시각적 테스트 모드에서 그래픽 개체를 그리는 가능성은 여전히 제한적입니다.
 
이해했습니다 감사합니다.
 

컴파일러가 대괄호에서 어떻게 맹세하는지보십시오 .. 나는 떨어졌습니다! 그리고 일반적으로 어디에서 오류를 확인합니까?

추신. 사실 다른건 없고 변수 선언만 가능!!! 6개의 브래킷, 3개의 쌍만 있습니다. 주말 동안 그래픽을 디버그할 수 있도록 모든 것을 onit에 넣고 싶었습니다. 아니면 무시할 컴파일러?

 
Dimka-novitsek :
컴파일러는 2개의 오류를 올바르게 표시했습니다.

오류는 같은 줄에 합리적으로 정확한 설명이 있습니다.

 
네, 물론 아직 기능은 없습니다. 근데 괄호? 기능이 없다는 점에서 다 똑같지 않을까요? 고맙습니다. 내가 바보가 될 수 있습니까? 죄송합니다. O. 바로 지금 오류가 있는 줄에 줄을 긋고 컴파일하겠습니다!
 
헛소리... 바로 지금, 고문을 다시 만들고 거기에 한 줄씩 피린을 만들 겠습니다.
 
Dimka-novitsek :
아니요. 이는 OnInit ()가 int 유형을 반환해야 하지만 그렇지 않기 때문입니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

  • 함수 본문 끝에 return (0);을 넣을 수 있습니다.
  • OnInit ()를 void 유형으로 선언할 수 있습니다.
Документация по MQL5: Основы языка / Функции
Основы языка / Функции - Документация по MQL5
 

그는 return(0)이 누락되었습니다. 우와!! 괜찮아요. 새로 만든 Expert Advisor의 함수(OnInit)에 텍스트를 옮기고, 장문의 Expert Advisor 의 OnTick 함수 에 작성했던 프로그램의 일부분을 옮겼습니다. 거기에 의도적으로 컴파일되었습니다. 유형 '}' - 모든 제어 경로가 값을 반환하는 것은 아닙니다. 출력 yy.mq5 2686 3 !!!!

말할 필요도 없이 거기에 브래킷이 쌍을 이룹니다. 고개를 숙일게, 이제 어떻게 해야 할까?

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5
 
tol64 :

아니요. 이는 OnInit ()가 int 유형을 반환해야 하지만 그렇지 않기 때문입니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

  • 함수 본문 끝에 return (0)을 넣을 수 있습니다.
  • OnInit ()를 void 유형으로 선언할 수 있습니다.
감사해요!! 메시지를 보지 못했습니다. 감사합니다!!!
