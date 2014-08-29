MQL5에서 함께 배우고 쓰기 - 페이지 44 1...37383940414243444546 새 코멘트 Anatoli Kazharski 2012.09.29 16:40 #431 Dimka-novitsek : ... 고개를 숙일게, 이제 어떻게 해야 할까? 우선 질문을 더 명확하게 공식화하십시오. 이번에는 문제가 무엇인지 전혀 명확하지 않습니다. )) Dimka-novitsek 2012.09.29 16:46 #432 그리고 당신은 훌륭한 대답을했습니다! 나는 그를 바로 보지 못했다. 틱에 어드바이저의 전체 기능을 옮겼고, {} 안의 모든 것이 어드바이저 의 OnInit() 함수 로 이전되었고, 주말에는 컴파일이 발생하지 않았습니다. 이 말도 안되는 수익이 튀어나왔기 때문입니다. Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий www.mql5.com Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.09.29 16:52 #433 Dimka-novitsek : 그리고 당신은 훌륭한 대답을했습니다! 나는 그를 바로 보지 못했다. 나는 그가 체크하는 고문의 모든 기능, 그 모든 것 출력 yy.mq5 파일은 무엇입니까? initGraph () 함수가 있습니까? Dimka-novitsek 2012.09.29 17:19 #434 공장!! ! 어쨌든 이제 그래픽이 칠해지지 않은 것을 볼 수 있습니다. 그리고 그는 경고 지문을 작성합니다 .. Dimka-novitsek 2012.09.29 17:23 #435 이것은 특히 주말 디버깅을 위한 Expert Advisor의 이름입니다. OnInit에 함수의 모든 것(즉, 정확하게 말하면 모든 것, 모든 것, 모든 계산)이 있으며 그래픽을 볼 수 있습니다. 감사해요!! 현재까지 해결할 수 없는 문제는 없습니다. Dimka-novitsek 2012.09.29 17:54 #436 원더!!! 나는 차트에 고문을 던졌습니다. 그는 그림을 그립니다 - 3-4초 후에 모든 것이(전부는 아님) 깜박이고 10초 후에 ... 사라집니다!! 차트에서 사라집니다! 나는 도움을 요청하지도 않습니다. 5483줄에 대한 거대한 코드가 있습니다. 놀랍습니다! Dimka-novitsek 2012.09.29 17:55 #437 컴퓨터를 다시 시작하겠습니다. 뭔가 잘못되었습니다 ... 그렇게 될 수 없습니다! --- 2012.09.29 17:57 #438 Dimka-novitsek : 원더!!! 나는 차트에 고문을 던졌습니다. 그는 그립니다-3-4 초 후에 깜박이고 10 초 후에 모든 것을 그리고 10 초 후에 ... 사라집니다 !! 차트에서 사라집니다! 나는 도움을 요청하지도 않습니다. 5483줄에 대한 거대한 코드가 있습니다. 놀랍습니다! 공포!!! 그리고 DISAPPEARING시 로그에 표시되는 내용은 무엇입니까?! Dimka-novitsek 2012.09.29 18:04 #439 2012.09.29 19:03:09 Weekend yy(GBPUSD,H1) 배열이 'Weekend yy.mq5'(4873,19)의 범위를 벗어남 - 단어를 이해할 수 없습니다.. Dimka-novitsek 2012.09.29 18:05 #440 컴퓨터가 많이 느려요.. 아, 배열.. 아직도 이해가 안 돼요. 로그의 마지막 글입니다. 1...37383940414243444546 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
고개를 숙일게, 이제 어떻게 해야 할까?
그리고 당신은 훌륭한 대답을했습니다! 나는 그를 바로 보지 못했다. 틱에 어드바이저의 전체 기능을 옮겼고, {} 안의 모든 것이 어드바이저 의 OnInit() 함수 로 이전되었고, 주말에는 컴파일이 발생하지 않았습니다.
이 말도 안되는 수익이 튀어나왔기 때문입니다.
그리고 당신은 훌륭한 대답을했습니다! 나는 그를 바로 보지 못했다. 나는 그가 체크하는 고문의 모든 기능, 그 모든 것
원더!!! 나는 차트에 고문을 던졌습니다. 그는 그립니다-3-4 초 후에 깜박이고 10 초 후에 모든 것을 그리고 10 초 후에 ... 사라집니다 !! 차트에서 사라집니다! 나는 도움을 요청하지도 않습니다. 5483줄에 대한 거대한 코드가 있습니다. 놀랍습니다!
컴퓨터가 많이 느려요..
아, 배열.. 아직도 이해가 안 돼요. 로그의 마지막 글입니다.