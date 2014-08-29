MQL5에서 함께 배우고 쓰기 - 페이지 45 1...383940414243444546 새 코멘트 --- 2012.09.29 18:08 #441 Dimka-novitsek : 컴퓨터가 많이 느려요.. 아니요, 그것은 컴퓨터가 아닙니다 :) 주말 yy(GBPUSD,H1) 배열이 '주말 yy.mq5'(4873,19)의 범위를 벗어남 - 단어를 이해할 수 없습니다. 배열 요소 에 액세스했으며 배열의 크기가 액세스한 요소의 서수보다 작습니다. 이것은 배열 arr[10]이 있는 경우와 같습니다. 그리고 당신은 arr[11] 요소를 원합니다. 그러나 요소는 10개에 불과합니다. 그들은 그것에 대해 말했습니다. 오류가 5000 라인 중 4873 인 라인 번호도 표시했습니다. :) Dimka-novitsek 2012.09.29 18:08 #442 감사해요!!! Dimka-novitsek 2012.09.29 20:09 #443 나는 모든 어레이를 제공하려고 노력했고, 그 중 11개가 적절한 조건으로 있습니다. 하지만 여기서 같은 오류가 어떻게 발생하는지 알려주세요. 그리고 double ATR[]; // массив для индикатора iATR //---- handles for indicators int ATR_handle; // указатель на индикатор iATR .................................................. .................................................. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// double iStdDevf( string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, ENUM_MA_METHOD ma_method, ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, int shift){ SymbolSelect ( symbol, // имя символа true // включить или выключить ); StdDev_handle= iStdDev ( symbol, // имя символа periodd(timeframe), // период ma_period, // период усреднения ma_shift, // смещение индикатора по горизонтали ma_method, // тип сглаживания applied_price // тип цены или handle ); if (StdDev_handle== INVALID_HANDLE ) { return ( 0.0 );} //Если массив не был создан, то 0 CopyBuffer (StdDev_handle, 0 , 0 , 100 ,ATR); if (shift> 99 ) return ( 0 ); ArraySetAsSeries (ATR, true ); // Установим порядок расположения массива от 0 к 100 return ( StdDev[shift]); } //Вывод ризультата /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 이 함수는 매개변수를 요청합니다. 분명히 정수, 음이 아닌 stopud이고 함수 내부에서 그것이 99보다 크지 않은지 확인합니다. [shift - 이것은 매우 같은 숫자입니다 - StdDev 배열 숫자 shift . 그럼 번호가 아닌가? 그리고 그것을 두 배 ATR[100]로 선언하는 것이 옳은지 여부; ? 추신 오류 - 줄 번호와 문자가 정확히 이동합니다. 2012.09.29 20:56:26 주말 yy(GBPUSD,H1) 배열이 '주말 yy.mq5'의 범위를 벗어남(4886,19) 결국, 배열의 잘못된 요소에 액세스할 수 없습니까? Learning and writing together [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 수익 생성기 EA --- 2012.09.29 20:52 #444 Dimka-novitsek : 나는 모든 어레이를 제공하려고 노력했고, 그 중 11개가 적절한 조건으로 있습니다. 하지만 여기서 같은 오류가 어떻게 발생하는지 알려주세요. 그리고 이 함수는 매개변수를 요청합니다. 분명히 정수, 음이 아닌 stopud이고 함수 내부에서 그것이 99보다 크지 않은지 확인합니다. [shift - 이것은 매우 같은 숫자입니다 - StdDev 배열 숫자 shift . 그럼 번호가 아닌건가요? 그리고 그것을 두 배 ATR[100]로 선언하는 것이 옳은지 여부; ? 추신 오류 - 줄 번호와 문자가 정확히 이동합니다. 2012.09.29 20:56:26 주말 yy(GBPUSD,H1) 배열이 '주말 yy.mq5'의 범위를 벗어남(4886,19) 결국, 배열의 잘못된 요소를 어떤 식으로든 참조할 수 없습니까? StdDev 이게 뭐야? 어디에 선언되어 있습니까? 어떤 크기? Dimka-novitsek 2012.09.30 16:24 #445 모두 감사합니다, 정말! 어제는 이미 저녁 파티가 있었는데 지금 다시 정리하고 있는데 더 눈에 띕니다. 모든 동안. Dimka-novitsek 2012.09.30 16:34 #446 알다시피, 모든 것이 제대로 작동하는 것처럼 보였고, 내가 전에 보지 못했던 것까지 모든 것이 그려졌습니다! 그리고 이와 관련하여 질문은 새 진드기의 출현으로 프로그램이 예정보다 일찍 작업을 중단하는지 알려주십시오. Yedelkin 2012.09.30 16:41 #447 Dimka-novitsek : 새 틱이 도착하면 프로그램이 예정보다 일찍 작업을 중단합니까? 핸드북 참조, 검색어: NewTick Alain Verleyen 2014.08.27 19:21 #448 Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий Изучаем и пишем вместе на MQL5 Yedelkin , 2011.04.30 08:47 Вопрос ENUM_DEAL_ENTRY Идентификатор Описание DEAL_ENTRY_IN Вход в рынок DEAL_ENTRY_OUT Выход из рынка DEAL_ENTRY_INOUT Разворот DEAL_ENTRY_STATE Признак статусной записи Что такое " статусная запись", и когда может потребоваться (необходимо использовать) признак этой записи? 우크라이나 : 상태 레코드는 자금 계정에 대한 대변입니다. 예를 들어, 모든 계정에서 첫 번째 라인은 잔액이고 이것은 상태 레코드입니다. 이것은 사실이 아닌 것 같습니다. void OnStart () { //--- if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { int total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); printf ( "Deal ticket#%u entry=%s" ,ticket, EnumToString (deal_entry)); } } } 보고: 2014.08.27 19:15:42.163 Deal_Entry_State (AUDUSD,D1) 거래 티켓#3879156 entry=DEAL_ENTRY_IN 그게 뭔지 아는 사람 DEAL_ENTRY_STATE? A100 2014.08.28 13:10 #449 angevoyageur : 이것은 사실이 아닌 것 같습니다. 논리적으로 balace의 방향 이 DEAL_ENTRY_IN 인 경우 "Direction"\Direction 열에 없는 이유는 무엇입니까? 예를 들어 구매에 대해 표시된 대로, 이 경우 방향도 DEAL_ENTRY_IN입니다. Alain Verleyen 2014.08.28 13:28 #450 A100 : 논리적으로 balace의 방향 이 DEAL_ENTRY_IN 인 경우 "Direction"\Direction 열에 없는 이유는 무엇입니까? 예를 들어 구매에 대해 표시된 대로, 이 경우 방향 도 DEAL_ENTRY_IN입니다. if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { int total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); printf ( "Deal ticket#%u type=%s entry=%s" ,ticket, EnumToString (deal_type), EnumToString (deal_entry)); } } 2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) 거래 티켓#3892717 type=DEAL_TYPE_BUY 항목=DEAL_ENTRY_OUT 2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) 거래 티켓#3892714 type=DEAL_TYPE_SELL 항목=DEAL_ENTRY_IN 2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) 거래 티켓#3879156 type=DEAL_TYPE_BALANCE 항목=DEAL_ENTRY_IN DEAL_ENTRY_STATE란 무엇인가? 컴퓨터가 많이 느려요..
아니요, 그것은 컴퓨터가 아닙니다 :)
주말 yy(GBPUSD,H1) 배열이 '주말 yy.mq5'(4873,19)의 범위를 벗어남 - 단어를 이해할 수 없습니다.
배열 요소 에 액세스했으며 배열의 크기가 액세스한 요소의 서수보다 작습니다.
이것은 배열 arr[10]이 있는 경우와 같습니다. 그리고 당신은 arr[11] 요소를 원합니다. 그러나 요소는 10개에 불과합니다.
그들은 그것에 대해 말했습니다.
오류가 5000 라인 중 4873 인 라인 번호도 표시했습니다. :)
나는 모든 어레이를 제공하려고 노력했고, 그 중 11개가 적절한 조건으로 있습니다. 하지만 여기서 같은 오류가 어떻게 발생하는지 알려주세요. 그리고
이게 뭐야? 어디에 선언되어 있습니까? 어떤 크기?
상태 레코드는 자금 계정에 대한 대변입니다. 예를 들어, 모든 계정에서 첫 번째 라인은 잔액이고 이것은 상태 레코드입니다.
이것은 사실이 아닌 것 같습니다.
보고:
2014.08.27 19:15:42.163 Deal_Entry_State (AUDUSD,D1) 거래 티켓#3879156 entry=DEAL_ENTRY_IN
그게 뭔지 아는 사람 DEAL_ENTRY_STATE?
논리적으로 balace의 방향 이 DEAL_ENTRY_IN 인 경우 "Direction"\Direction 열에 없는 이유는 무엇입니까?
예를 들어 구매에 대해 표시된 대로, 이 경우 방향도 DEAL_ENTRY_IN입니다.
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) 거래 티켓#3892717 type=DEAL_TYPE_BUY 항목=DEAL_ENTRY_OUT
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) 거래 티켓#3892714 type=DEAL_TYPE_SELL 항목=DEAL_ENTRY_IN
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) 거래 티켓#3879156 type=DEAL_TYPE_BALANCE 항목=DEAL_ENTRY_IN