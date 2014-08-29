MQL5에서 함께 배우고 쓰기 - 페이지 45

Dimka-novitsek :
컴퓨터가 많이 느려요..

아니요, 그것은 컴퓨터가 아닙니다 :)

주말 yy(GBPUSD,H1) 배열이 '주말 yy.mq5'(4873,19)의 범위를 벗어남 - 단어를 이해할 수 없습니다.

배열 요소 에 액세스했으며 배열의 크기가 액세스한 요소의 서수보다 작습니다.

이것은 배열 arr[10]이 있는 경우와 같습니다. 그리고 당신은 arr[11] 요소를 원합니다. 그러나 요소는 10개에 불과합니다.

그들은 그것에 대해 말했습니다.

오류가 5000 라인 중 4873 인 라인 번호도 표시했습니다. :)

 
감사해요!!!
 
나는 모든 어레이를 제공하려고 노력했고, 그 중 11개가 적절한 조건으로 있습니다. 하지만 여기서 같은 오류가 어떻게 발생하는지 알려주세요. 그리고
 double       ATR[];                 // массив для индикатора iATR
//---- handles for indicators
int          ATR_handle;           // указатель на индикатор iATR


..................................................
..................................................

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
double iStdDevf(         string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, ENUM_MA_METHOD ma_method,   ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, int shift){
     SymbolSelect (
  symbol,       // имя символа
   true        // включить или выключить
   );
 StdDev_handle= iStdDev (
               symbol,             // имя символа
       periodd(timeframe),             // период
                   ma_period,         // период усреднения
                 ma_shift,           // смещение индикатора по горизонтали
         ma_method,         // тип сглаживания
    applied_price       // тип цены или handle
   );   
  
   if (StdDev_handle== INVALID_HANDLE )     
     {
     return ( 0.0 );}                     //Если массив не был создан, то 0          
      
     CopyBuffer (StdDev_handle, 0 , 0 , 100 ,ATR);
     if (shift> 99 ) return ( 0 );
     ArraySetAsSeries (ATR, true );         // Установим порядок расположения массива от 0 к 100
     return ( StdDev[shift]); }           //Вывод ризультата
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

이 함수는 매개변수를 요청합니다. 분명히 정수, 음이 아닌 stopud이고 함수 내부에서 그것이 99보다 크지 않은지 확인합니다. [shift - 이것은 매우 같은 숫자입니다 - StdDev 배열 숫자 shift . 그럼 번호가 아닌가? 그리고 그것을 두 배 ATR[100]로 선언하는 것이 옳은지 여부; ? 추신 오류 - 줄 번호와 문자가 정확히 이동합니다.

2012.09.29 20:56:26 주말 yy(GBPUSD,H1) 배열이 '주말 yy.mq5'의 범위를 벗어남(4886,19)

결국, 배열의 잘못된 요소에 액세스할 수 없습니까?

 
StdDev
이게 뭐야? 어디에 선언되어 있습니까? 어떤 크기?
 
모두 감사합니다, 정말! 어제는 이미 저녁 파티가 있었는데 지금 다시 정리하고 있는데 더 눈에 띕니다. 모든 동안.
 
알다시피, 모든 것이 제대로 작동하는 것처럼 보였고, 내가 전에 보지 못했던 것까지 모든 것이 그려졌습니다! 그리고 이와 관련하여 질문은 새 진드기의 출현으로 프로그램이 예정보다 일찍 작업을 중단하는지 알려주십시오.
 
Dimka-novitsek : 새 틱이 도착하면 프로그램이 예정보다 일찍 작업을 중단합니까?
핸드북 참조, 검색어: NewTick
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Изучаем и пишем вместе на MQL5

Yedelkin , 2011.04.30 08:47

Вопрос

ENUM_DEAL_ENTRY

 

Идентификатор

Описание

DEAL_ENTRY_IN

Вход в рынок

DEAL_ENTRY_OUT

Выход из рынка

DEAL_ENTRY_INOUT

Разворот

DEAL_ENTRY_STATE

Признак статусной записи

Что такое " статусная запись", и когда может потребоваться (необходимо использовать) признак этой записи?
우크라이나 :
상태 레코드는 자금 계정에 대한 대변입니다. 예를 들어, 모든 계정에서 첫 번째 라인은 잔액이고 이것은 상태 레코드입니다.

이것은 사실이 아닌 것 같습니다.


 void OnStart ()
  {
//---
   if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()))
     {
       int total= HistoryDealsTotal ();
       for ( int i= 0 ;i<total;i++)
        {
         ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i);
         ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY );
         printf ( "Deal ticket#%u entry=%s" ,ticket, EnumToString (deal_entry));
        }
     }
  }

보고:

2014.08.27 19:15:42.163 Deal_Entry_State (AUDUSD,D1) 거래 티켓#3879156 entry=DEAL_ENTRY_IN

그게 뭔지 아는 사람 DEAL_ENTRY_STATE?

 
angevoyageur :

이것은 사실이 아닌 것 같습니다.

논리적으로 balace의 방향 이 DEAL_ENTRY_IN 인 경우 "Direction"\Direction 열에 없는 이유는 무엇입니까?

예를 들어 구매에 대해 표시된 대로, 이 경우 방향도 DEAL_ENTRY_IN입니다.

 
A100 :

논리적으로 balace의 방향 이 DEAL_ENTRY_IN 인 경우 "Direction"\Direction 열에 없는 이유는 무엇입니까?

예를 들어 구매에 대해 표시된 대로, 이 경우 방향 도 DEAL_ENTRY_IN입니다. 

   if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()))
     {
       int total= HistoryDealsTotal ();
       for ( int i= 0 ;i<total;i++)
        {
         ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i);
         ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY );
         ENUM_DEAL_TYPE   deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE );
         printf ( "Deal ticket#%u type=%s entry=%s" ,ticket, EnumToString (deal_type), EnumToString (deal_entry));
        }
     }


2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) 거래 티켓#3892717 type=DEAL_TYPE_BUY 항목=DEAL_ENTRY_OUT

2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) 거래 티켓#3892714 type=DEAL_TYPE_SELL 항목=DEAL_ENTRY_IN

2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) 거래 티켓#3879156 type=DEAL_TYPE_BALANCE 항목=DEAL_ENTRY_IN

DEAL_ENTRY_STATE란 무엇인가? DEAL_ENTRY_STATE 무엇 입니까 ? _
