MQL5에서 함께 배우고 쓰기 - 페이지 41

Yedelkin 2012.09.22 09:27 #401

Dimka-novitsek :

이것은 이 쌍으로 작업하는 것이 플랫폼에서 전혀 제공되지 않는다는 것을 의미합니까?

2012.09.21 16:23:17 CADJPY/PERIOD_D1 쌍에 대한 iMA 표시기 핸들 생성 실패, 오류 코드 4302

오류가 발생한 이유를 확인해야 합니다. 결국 오류 코드는 기호가 선택되지 않은 이유를 알려주지 않습니다. 프로그래머가 필요한 기호의 연결을 제공하지 않았거나 기호가 실제로 특정 견적 제공업체에서 지원되지 않습니다.

Dimka-novitsek 2012.09.22 10:15 #402

Yedelkin :

오류가 발생한 이유를 확인해야 합니다. 결국 오류 코드 는 기호가 선택되지 않은 이유를 알려주지 않습니다. 프로그래머가 필요한 기호의 연결을 제공하지 않았거나 기호가 특정 견적 제공업체에서 실제로 지원되지 않았습니다.

감사해요!!! 정확히! 처음부터 이런 생각을 했습니다.

오, 그들이 방해한다

하지만 어떻게?? 네 참고로 하고 있습니다..

Yedelkin 2012.09.22 10:27 #403

Dimka-novitsek :

하지만 어떻게?? 네 참고로 하고 있습니다..

미리 만들어진 코드는 없지만 여기에 아이디어가 있습니다. SymbolsTotal() 함수를 사용하면 모든 기호의 총 수를 얻을 수 있습니다. 이 문자를 정렬하고 그 중 원하는 문자가 있는지 알아내는 것이 남아 있습니다. 사용할 수 없는 경우 - 결과를 인쇄하고, 가능한 경우 - "시장 조사"에서 필요한 기호가 선택되었는지 확인하십시오. 선택하지 않은 경우 연결합니다.

Dimka-novitsek 2012.09.22 11:17 #404

감사합니다!!!

Dimka-novitsek 2012.09.22 12:37 #405

어떻게 든 주말 동안 틱을 시뮬레이션 할 수 있습니까?

Dimka-novitsek 2012.09.22 19:16 #406

감독자!! 감사해요!! 와우,하지만 어떻게 든 스스로 생각하지 않았습니다. 정말 ..하지만 테스터에서 지문이 쓰여지는 위치와 작성 여부를 이해하지 못합니다. 테스터의 로그에서 볼 수 없습니다!

Yedelkin 2012.09.22 19:32 #407

Dimka-novitsek :

테스터에서 지문이 어디에 쓰여 있는지, 그리고 쓰여 있는지 여부를 이해하지 못합니다. 테스터의 로그에서 볼 수 없습니다!

탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 옵션이 있습니다

Dimka-novitsek 2012.09.22 19:41 #408

감사해요!! 지금 바로...

Dimka-novitsek 2012.09.23 14:17 #409

좋은 저녁이에요! 이전 주제로 돌아가기

SymbolsTotal() 함수의 도움으로 나는 일반적으로 101개의 기호(와우!!)가 있음을 분명히 합니다.

그리고 가장 중요한 것은 어리석게도 기호를 인식하지 못한다는 것입니다. 여기.

Avto ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL 4801 알 수 없는 문자

그러나 필요한 경우 여기를 살펴보십시오. 할 수 있고 해야 하는 경우

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
double CalculateStrengthPairsTF( string a_symbol, ENUM_TIMEFRAMES a_timeframe)
{
SymbolSelect ( a_symbol, // имя символа
true // включить или выключить
);
int DIGITS_ = SymbolInfoInteger (a_symbol, SYMBOL_DIGITS );
//---
MqlTick last_tick;
if ( SymbolInfoTick (a_symbol,last_tick));
double BID_ = last_tick.bid;
BID_ = NormalizeDouble ( BID_, DIGITS_);
// Print("a_symbol");Print(a_symbol);
Print("a_timeframe");Print(a_timeframe);
Print( "Period_");Print( Period_);
ResetLastError();
MA_handle= iMA (a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_, 0 ,method_ma,price_applied);
//--- заполнение массива MA[] текущими значениями индикатора iMA
//--- в массив будет записано 100 элементов
//--- если не удалось создать хэндл
if (MA_handle== INVALID_HANDLE )
{
//--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
PrintFormat ( "Не удалось создать хэндл индикатора iMA для пары %s/%s, код ошибки %d" ,
a_symbol,
EnumToString (a_timeframe),
GetLastError ());
ResetLastError ();}
int Total= SymbolsTotal ( true );
Print ( "Total" );
Print (Total);
int Dotal= SymbolsTotal ( false );
Print ( "Dotal" );
Print (Dotal);
CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , 100 ,MA);
//--- задаём порядок индексации массива MA[] как в MQL4
ArraySetAsSeries (MA, true );
double iMA_ = NormalizeDouble (MA[ 0 ], DIGITS_);
ATR_handle= iATR (a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_ );
CopyBuffer (ATR_handle, 0 , 0 , 100 ,ATR);
ArraySetAsSeries (ATR, true );
double iATR_ = NormalizeDouble (ATR[ 0 ], 4 );
double for_ret = 0 ;
if (iATR_ > 0.0 )
{
for_ret = 100.0 * ( MathAbs (BID_ - iMA_) / iATR_);
if (BID_ < iMA_)
for_ret = - 1.0 * for_ret;
}
return (for_ret);
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Yedelkin 2012.09.23 14:38 #410

Dimka-novitsek :

SymbolsTotal() 함수의 도움으로 101개(와우!!) 기호가 제공됨을 명확히 했습니다.

그리고 가장 중요한 것은 어리석게도 기호를 인식하지 못한다는 것입니다. 여기.

Avto ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL 4801 알 수 없는 문자

그리고 터미널에 CADJPY 기호도 없습니다. 다음과 같이 볼 수 있습니다. Cntrl+M, "기호..." 옵션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
오류가 발생한 이유를 확인해야 합니다. 결국 오류 코드 는 기호가 선택되지 않은 이유를 알려주지 않습니다. 프로그래머가 필요한 기호의 연결을 제공하지 않았거나 기호가 특정 견적 제공업체에서 실제로 지원되지 않았습니다.
감사해요!!! 정확히! 처음부터 이런 생각을 했습니다.
오, 그들이 방해한다
하지만 어떻게?? 네 참고로 하고 있습니다..
좋은 저녁이에요! 이전 주제로 돌아가기
SymbolsTotal() 함수의 도움으로 나는 일반적으로 101개의 기호(와우!!)가 있음을 분명히 합니다.
그리고 가장 중요한 것은 어리석게도 기호를 인식하지 못한다는 것입니다. 여기.
Avto ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
4801
알 수 없는 문자
그러나 필요한 경우 여기를 살펴보십시오. 할 수 있고 해야 하는 경우
