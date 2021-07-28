MT5에 대한 소원 - 페이지 2 123456789...117 새 코멘트 Андрей 2009.11.21 23:58 #11 친애하는 개발자 여러분! MT5에서 사용자 구성 가능한 견적 업데이트 기간을 보고 싶습니다. 이것은 트래픽을 크게 절약할 것입니다. 그리고 모바일 MT5의 경우 일반적으로 필요한 것이 있습니다. 또는 최소한 틱을 비활성화/활성화하는 기능. 예를 들어 M1 또는 M5의 업데이트 기간에 상당히 만족합니다. Renat Fatkhullin 2009.11.22 13:13 #12 AlGor : MT5에서 사용자 구성 가능한 견적 업데이트 기간을 보고 싶습니다. 이것은 트래픽을 크게 절약할 것입니다. 그리고 모바일 MT5의 경우 일반적으로 필요한 것이 있습니다. 불행히도 이것은 결코 일어나지 않을 것입니다. 터미널은 틱에서 기록을 수집하고 이 틱의 트래픽은 비참합니다. TheXpert 2009.11.22 17:41 #13 Sorento : 당신의 논리를 따르십시오. 휴무일 누락 - 마감 데이터를 채우시겠습니까? 모든 칠면조는 무화과를 보여줄 것입니다. 80) 거래가 가능한 곳에서만 가능합니다. 비거래 기간을 적용할 필요가 없습니다. 쏘렌토 : 보고서 요청. 표준 세부 보고서에 몇 가지 새로 확립된 지표를 추가하는 것이 좋습니다. +. 나는 회복 인자를 원한다 :) . Андрей 2009.11.22 18:03 #14 Renat : 불행히도 이것은 결코 일어나지 않을 것입니다. 터미널은 틱에서 기록을 수집하고 이 틱의 트래픽은 비참합니다. Renat, 답변 감사합니다. 하지만 MT5의 역사 형성과 재개의 원칙을 잘못 이해하거나 바램을 명확하게 표현하지 않았나 봅니다. 나는 내가 말하고 싶었던 것을 설명하려고 노력할 것입니다(MT4에서 볼 수 있듯이): 예를 들어, 틱 수신이 비활성화되고 M1 업데이트 기간이 구성됩니다. 터미널은 1분에 한 번씩 서버에 새로운 견적을 요청하고 히스토리 파일을 생성합니다. 1분 간격 내에는 트래픽이 없습니다. 사용자 정의 핑 기간과 같은 것으로 나타납니다. 예를 들어, H1에서 바를 여는 Expert Advisors의 경우 M1 내부에서 가격 변경이 전혀 필요하지 않습니다. 교통 정보. MarketWatch에 30개의 기기가 있는 MT4의 경우 트래픽은 주당 약 85Mb이며, 주말에 M1에서 동일한 기록을 다운로드하면(F2가 아니라 로그인만) 트래픽은 약 8Mb입니다. 10배 차이는 상당히 큽니다. 무제한 인터넷의 경우 - 말도 안되지만 어디에나 있는 것은 아니며 EDGE / GPRS의 경우 트래픽이 적은 것이 더욱 바람직합니다. 원칙적으로 내가 제안하는 것은 원하는 시간 동안 MT 트래픽을 차단함으로써 구현될 수 있다. 그러나 매번 ping 실패/연결 실패/로그인이 실패합니다. DC 또는 브로커는 매분 로그인에 어떻게 반응합니까? 서버의 부하가 증가합니까? FR H-변동성 코딩하는 방법? 무작위의 생각 Renat Fatkhullin 2009.11.22 19:22 #15 시간을 낭비하지 않기 위해 이것은 많은 기술 및 조직 문제 측면에서 절대적으로 통과 할 수없는 제안입니다. Андрей 2009.11.22 20:17 #16 Renat : 시간을 낭비하지 않기 위해 이것은 많은 기술 및 조직 문제 측면에서 절대적으로 통과 할 수없는 제안입니다. 알겠습니다, 감사합니다 :( Putnic 2009.12.04 15:51 #17 모두에게 좋은 하루! 다음과 같은 제안 질문이 있습니다. 1. 제시된 TF 외에도 패널에서 비표준 TF를 독립적으로 선택할 수 있는 기능 포함 2. 개별 차트가 아닌 탭을 생성하는 기능을 구성하여 탭에 필요한 수의 차트를 생성하여 특정 거래 상품을 분석할 수 있습니다. 3. 탭을 고정 해제하고 다른 모니터로 이동하는 기능 제공 4. 예를 들어 여기와 같이 거래를 열기 위한 메뉴에 MM 및 PM을 제어하기 위한 기본 기능을 추가합니다. 5. 프로필 저장 시 창의 위치가 저장되지 않음(빌드 227) 6. 특정 거래 상품에 대한 모든 주문을 마감하고 모든 미결 주문을 마감하는 기능 포함 귀하의 회신에 미리 감사드립니다 [아카이브!] 어드바이저를 무료로 써드립니다 일란 1.6 다이내믹 코딩 도움말 Vladimir Gomonov 2009.12.04 22:17 #18 Sorento : 당신의 논리를 따르십시오. 휴무일 누락 - 마감 데이터를 채우시겠습니까? 모든 칠면조는 무화과를 보여줄 것입니다. 80) 칠면조는 시간 점프가있을 때 지금보다 더 사실적인 그림을 보여줄 것입니다. 스스로 생각하십시오. 더 나은. 개발자에게는 매우 편리하지만 계산 오류로 이어지는 멍청한 전통에 속지 마십시오. tianja 2009.12.05 17:56 #19 좋은 오후, 물론 새로운 터미널과 그 모든 것에 감사드립니다. 그러나 문제는 왜 게임의 규칙을 변경하고 일반 사람들에게 유리하게 변경하지 않고 DC에 유리하게 그래픽을 제공하는 것이 더 쉬울 것입니다 한 입장만 본다. 또는 서버나 클라이언트 컴퓨터의 부하를 줄이기 위해 수행됩니다. 그러나 여러분, 모든 사람의 컴퓨터는 더 이상 Pentiums II가 아니며 서버도 예전과 같지 않으며, 게다가 터미널은 그런 식으로 코드를 최적화하는 데 탐욕스러운 일이 아닙니다. 지침 세트를 확장하기 위해 전략 테스터를 최적화하는 것이 좋습니다. 모든 사람에게 익숙한 논리를 동시에 유지하십시오. 예, 그리고 밤에 잠을 자지 않는 사람들의 개발은 코드를 최적화합니다. 예를 들어, 테이크, 스톱, 트레일링, 포지션 그룹의 손익분기점 등으로 까다로운 출구가 있는 MT4의 주문 및 포지션 그리드입니다. 이 모든 것은 각 위치에 대해 개별적입니다. MT5에는 이러한 모든 기능이 없습니다. 충전되면 시장에서 위치가 바뀌면 개인적으로 프로그램을 구축하는 논리가 없어진다는 주문이 있습니다. 비판 죄송합니다. 내 바람과 나는 많은 사람들이 나를 지원 할 것이라고 생각합니다. 게임의 규칙을 지키는 것이 가능합니다. 1 오더 1 포지션 2 오더 2 포지션. 그런데도 많은 알고리즘이 시행 착오의 쉬운 방법으로 주어지지 않았기 때문에 MT5가 MT4를 이해하도록 변환기를 터미널에 구축 할 수 있습니까? 아, 어떻게 다시는 가고 싶지 않습니다.. . 통화 강도 마지막으로 MT5로 전환하려면 어떻게 Mt4 지원 종료. Aleksey Sergan 2009.12.08 05:52 #20 몇 년 동안 정상적인 역사가 있도록 선물 접착제를 연결하거나 MT4의 오프라인 차트와 같은 외부 소스에서 견적을 다운로드할 수 있는 기회를 주십시오. 123456789...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
친애하는 개발자 여러분!
MT5에서 사용자 구성 가능한 견적 업데이트 기간을 보고 싶습니다. 이것은 트래픽을 크게 절약할 것입니다. 그리고 모바일 MT5의 경우 일반적으로 필요한 것이 있습니다.
또는 최소한 틱을 비활성화/활성화하는 기능.
예를 들어 M1 또는 M5의 업데이트 기간에 상당히 만족합니다.
당신의 논리를 따르십시오. 휴무일 누락 - 마감 데이터를 채우시겠습니까?
모든 칠면조는 무화과를 보여줄 것입니다. 80)
거래가 가능한 곳에서만 가능합니다. 비거래 기간을 적용할 필요가 없습니다.
보고서 요청.
표준 세부 보고서에 몇 가지 새로 확립된 지표를 추가하는 것이 좋습니다.
불행히도 이것은 결코 일어나지 않을 것입니다. 터미널은 틱에서 기록을 수집하고 이 틱의 트래픽은 비참합니다.
Renat, 답변 감사합니다.
하지만 MT5의 역사 형성과 재개의 원칙을 잘못 이해하거나 바램을 명확하게 표현하지 않았나 봅니다. 나는 내가 말하고 싶었던 것을 설명하려고 노력할 것입니다(MT4에서 볼 수 있듯이):
예를 들어, 틱 수신이 비활성화되고 M1 업데이트 기간이 구성됩니다. 터미널은 1분에 한 번씩 서버에 새로운 견적을 요청하고 히스토리 파일을 생성합니다. 1분 간격 내에는 트래픽이 없습니다. 사용자 정의 핑 기간과 같은 것으로 나타납니다.
예를 들어, H1에서 바를 여는 Expert Advisors의 경우 M1 내부에서 가격 변경이 전혀 필요하지 않습니다.
교통 정보. MarketWatch에 30개의 기기가 있는 MT4의 경우 트래픽은 주당 약 85Mb이며, 주말에 M1에서 동일한 기록을 다운로드하면(F2가 아니라 로그인만) 트래픽은 약 8Mb입니다. 10배 차이는 상당히 큽니다. 무제한 인터넷의 경우 - 말도 안되지만 어디에나 있는 것은 아니며 EDGE / GPRS의 경우 트래픽이 적은 것이 더욱 바람직합니다.
원칙적으로 내가 제안하는 것은 원하는 시간 동안 MT 트래픽을 차단함으로써 구현될 수 있다. 그러나 매번 ping 실패/연결 실패/로그인이 실패합니다. DC 또는 브로커는 매분 로그인에 어떻게 반응합니까? 서버의 부하가 증가합니까?
시간을 낭비하지 않기 위해 이것은 많은 기술 및 조직 문제 측면에서 절대적으로 통과 할 수없는 제안입니다.
알겠습니다, 감사합니다 :(
모두에게 좋은 하루!
다음과 같은 제안 질문이 있습니다.
1. 제시된 TF 외에도 패널에서 비표준 TF를 독립적으로 선택할 수 있는 기능 포함
2. 개별 차트가 아닌 탭을 생성하는 기능을 구성하여 탭에 필요한 수의 차트를 생성하여 특정 거래 상품을 분석할 수 있습니다.
3. 탭을 고정 해제하고 다른 모니터로 이동하는 기능 제공
4. 예를 들어 여기와 같이 거래를 열기 위한 메뉴에 MM 및 PM을 제어하기 위한 기본 기능을 추가합니다.
5. 프로필 저장 시 창의 위치가 저장되지 않음(빌드 227)
6. 특정 거래 상품에 대한 모든 주문을 마감하고 모든 미결 주문을 마감하는 기능 포함
귀하의 회신에 미리 감사드립니다
칠면조는 시간 점프가있을 때 지금보다 더 사실적인 그림을 보여줄 것입니다. 스스로 생각하십시오. 더 나은.
개발자에게는 매우 편리하지만 계산 오류로 이어지는 멍청한 전통에 속지 마십시오.
좋은 오후, 물론 새로운 터미널과 그 모든 것에 감사드립니다. 그러나 문제는 왜 게임의 규칙을 변경하고 일반 사람들에게 유리하게 변경하지 않고 DC에 유리하게 그래픽을 제공하는 것이 더 쉬울 것입니다 한 입장만 본다. 또는 서버나 클라이언트 컴퓨터의 부하를 줄이기 위해 수행됩니다. 그러나 여러분, 모든 사람의 컴퓨터는 더 이상 Pentiums II가 아니며 서버도 예전과 같지 않으며, 게다가 터미널은 그런 식으로 코드를 최적화하는 데 탐욕스러운 일이 아닙니다. 지침 세트를 확장하기 위해 전략 테스터를 최적화하는 것이 좋습니다. 모든 사람에게 익숙한 논리를 동시에 유지하십시오. 예, 그리고 밤에 잠을 자지 않는 사람들의 개발은 코드를 최적화합니다.
예를 들어, 테이크, 스톱, 트레일링, 포지션 그룹의 손익분기점 등으로 까다로운 출구가 있는 MT4의 주문 및 포지션 그리드입니다. 이 모든 것은 각 위치에 대해 개별적입니다. MT5에는 이러한 모든 기능이 없습니다. 충전되면 시장에서 위치가 바뀌면 개인적으로 프로그램을 구축하는 논리가 없어진다는 주문이 있습니다. 비판 죄송합니다. 내 바람과 나는 많은 사람들이 나를 지원 할 것이라고 생각합니다. 게임의 규칙을 지키는 것이 가능합니다. 1 오더 1 포지션 2 오더 2 포지션. 그런데도 많은 알고리즘이 시행 착오의 쉬운 방법으로 주어지지 않았기 때문에 MT5가 MT4를 이해하도록 변환기를 터미널에 구축 할 수 있습니까? 아, 어떻게 다시는 가고 싶지 않습니다.. .