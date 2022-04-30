MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 49

Renat Fatkhullin :

3.5, 3.6, 3.7, 3.8 및 3.9 버전용 5.0.23 Python 라이브러리를 수집했습니다.

업데이트:

답장을 보내 주셔서 감사합니다.

 
Sergey Golubev :

pip를 통해 설치하려고 하는데 오류가 발생합니다. 

C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5

C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5==5.0.23
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5==5.0.23 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5==5.0.23

C:\Users\jw>pip install metatrader5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5

pypi에 배포판이 있음을 보았습니다: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files

그러나 필수 버전에는 언급되어 있지 않습니다. 그래서 설치를 못하는 것 같아요.

항목을 통해 다운로드할 수 있는지 확인하십시오.

jaffer wilson :

pip를 통해 설치하려고 하는데 오류가 발생합니다.

pypi에 배포판이 있음을 보았습니다: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files

그러나 필수 버전에서는 언급되지 않습니다. 그래서 설치를 못하는 것 같아요.

항목을 통해 다운로드할 수 있는지 확인하십시오.

5.0.24가 출시되었습니다.

다시 시도해 주세요.

 
Renat Fatkhullin :

5.0.24가 출시되었습니다.

다시 시도해 주세요.

예, 효과가 있었습니다. 필요한 버전에 문제가 있다고 생각합니다.

 
Renat Fatkhullin :

3.5, 3.6, 3.7, 3.8 및 3.9 버전용 5.0.23 Python 라이브러리를 빌드합니다.

업데이트:

기능, 매개변수에 변화가 없습니까?

 

업데이트된 MetaTrader5 python 모듈에 대한 업데이트된 문서는 어디에서 얻을 수 있습니까?

 
Kiran Sawant :

업데이트된 MetaTrader5 python 모듈에 대한 업데이트된 문서는 어디에서 얻을 수 있습니까?

적어도 여기 - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5

Rashid Umarov :

적어도 여기 - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5

Rashid님 감사합니다 많은 도움이 되었습니다
 

여러분, MetaTrader5 가 생성할 수 있는 예외와 시기에 대한 정보를 게시할 수 있습니까?

지금은 간략하게 설명하겠습니다. 방법은 예외입니다.

 if not mt5.initialize(login= 00000000 , server= "MetaQuotes-Demo" ,password= "0000000" ):
    print( "initialize() failed" )

RuntimeError가 발생합니다: Terminal: Authorization failed, but not false

 

안녕하세요.

Python 통합 스크립트를 시도하고 있는데 모든 것이 작동하지만...

체결된 거래를 확인하는 스크립트가 작동하지 않습니다!

저는 특히 DEMO 계정으로 거래를 하고 있는데 없는 것처럼 반영됩니다.

실제 계정 에서만 작동합니까?

또한 OrderCheck 기능을 사용하여 거래 가능성을 요청 하는데 잔액이 0이라고 나옵니다)

확인해보니 올바른 계정에 연결되어 있고 잔액이 0이 아닙니다.

