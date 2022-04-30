MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 49 1...424344454647484950515253545556...88 새 코멘트 jaffer wilson 2020.02.28 07:09 #481 Renat Fatkhullin : 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 및 3.9 버전용 5.0.23 Python 라이브러리를 수집했습니다. 업데이트: 답장을 보내 주셔서 감사합니다. jaffer wilson 2020.02.28 07:16 #482 Sergey Golubev : pip를 통해 설치하려고 하는데 오류가 발생합니다. C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5 ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none) ERROR: No matching distribution found for metatrader5 C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5==5.0.23 ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5==5.0.23 (from versions: none) ERROR: No matching distribution found for metatrader5==5.0.23 C:\Users\jw>pip install metatrader5 ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none) ERROR: No matching distribution found for metatrader5 pypi에 배포판이 있음을 보았습니다: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files 그러나 필수 버전에는 언급되어 있지 않습니다. 그래서 설치를 못하는 것 같아요. 항목을 통해 다운로드할 수 있는지 확인하십시오. MetaTrader5 2020.02.27pypi.org Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages. Files for MetaTrader5, version 5.0.23 Filename, size File type Python version Upload date Hashes MetaTrader5-5.0.23-cp35-cp35m-win32.whl (91.8 kB) MetaTrader5-5.0.23-cp35-cp35m-win_amd64.whl (105.5 kB... Renat Fatkhullin 2020.02.28 07:58 #483 jaffer wilson : pip를 통해 설치하려고 하는데 오류가 발생합니다. pypi에 배포판이 있음을 보았습니다: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files 그러나 필수 버전에서는 언급되지 않습니다. 그래서 설치를 못하는 것 같아요. 항목을 통해 다운로드할 수 있는지 확인하십시오. 5.0.24가 출시되었습니다. 다시 시도해 주세요. jaffer wilson 2020.02.28 08:17 #484 Renat Fatkhullin : 5.0.24가 출시되었습니다. 다시 시도해 주세요. 예, 효과가 있었습니다. 필요한 버전에 문제가 있다고 생각합니다. Vladimir Perervenko 2020.02.28 09:39 #485 Renat Fatkhullin : 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 및 3.9 버전용 5.0.23 Python 라이브러리를 빌드합니다. 업데이트: 기능, 매개변수에 변화가 없습니까? Kiran Sawant 2020.02.28 18:25 #486 업데이트된 MetaTrader5 python 모듈에 대한 업데이트된 문서는 어디에서 얻을 수 있습니까? Rashid Umarov 2020.02.28 20:24 #487 Kiran Sawant : 업데이트된 MetaTrader5 python 모듈에 대한 업데이트된 문서는 어디에서 얻을 수 있습니까? 적어도 여기 - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5 Documentation on MQL5: Integration / MetaTrader for Python www.mql5.com Python is a modern high-level programming language for developing scripts and applications. It contains multiple libraries for machine learning, process automation, as well as data analysis and visualization. MetaTrader package for Python is designed... Kiran Sawant 2020.02.29 14:06 #488 Rashid Umarov : 적어도 여기 - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5 Rashid님 감사합니다 많은 도움이 되었습니다 Dmytro Prokopiev 2020.03.03 08:44 #489 여러분, MetaTrader5 가 생성할 수 있는 예외와 시기에 대한 정보를 게시할 수 있습니까? 지금은 간략하게 설명하겠습니다. 방법은 예외입니다. if not mt5.initialize(login= 00000000 , server= "MetaQuotes-Demo" ,password= "0000000" ): print( "initialize() failed" ) RuntimeError가 발생합니다: Terminal: Authorization failed, but not false IvanDorofeev 2020.03.04 08:01 #490 안녕하세요. Python 통합 스크립트를 시도하고 있는데 모든 것이 작동하지만... 체결된 거래를 확인하는 스크립트가 작동하지 않습니다! 저는 특히 DEMO 계정으로 거래를 하고 있는데 없는 것처럼 반영됩니다. 실제 계정 에서만 작동합니까? 또한 OrderCheck 기능을 사용하여 거래 가능성을 요청 하는데 잔액이 0이라고 나옵니다) 확인해보니 올바른 계정에 연결되어 있고 잔액이 0이 아닙니다. 파일: 3uio1c0wr_2020-02-13_151246.jpg 139 kb p0s_lfyt7js.jpg 41 kb 1...424344454647484950515253545556...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
3.5, 3.6, 3.7, 3.8 및 3.9 버전용 5.0.23 Python 라이브러리를 수집했습니다.
업데이트:
답장을 보내 주셔서 감사합니다.
pip를 통해 설치하려고 하는데 오류가 발생합니다.
pypi에 배포판이 있음을 보았습니다: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files
그러나 필수 버전에는 언급되어 있지 않습니다. 그래서 설치를 못하는 것 같아요.
항목을 통해 다운로드할 수 있는지 확인하십시오.
pip를 통해 설치하려고 하는데 오류가 발생합니다.
pypi에 배포판이 있음을 보았습니다: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files
그러나 필수 버전에서는 언급되지 않습니다. 그래서 설치를 못하는 것 같아요.
항목을 통해 다운로드할 수 있는지 확인하십시오.
5.0.24가 출시되었습니다.
다시 시도해 주세요.
5.0.24가 출시되었습니다.
다시 시도해 주세요.
예, 효과가 있었습니다. 필요한 버전에 문제가 있다고 생각합니다.
3.5, 3.6, 3.7, 3.8 및 3.9 버전용 5.0.23 Python 라이브러리를 빌드합니다.
업데이트:
기능, 매개변수에 변화가 없습니까?
업데이트된 MetaTrader5 python 모듈에 대한 업데이트된 문서는 어디에서 얻을 수 있습니까?
업데이트된 MetaTrader5 python 모듈에 대한 업데이트된 문서는 어디에서 얻을 수 있습니까?
적어도 여기 - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5
적어도 여기 - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5
여러분, MetaTrader5 가 생성할 수 있는 예외와 시기에 대한 정보를 게시할 수 있습니까?
지금은 간략하게 설명하겠습니다. 방법은 예외입니다.
RuntimeError가 발생합니다: Terminal: Authorization failed, but not false
안녕하세요.
Python 통합 스크립트를 시도하고 있는데 모든 것이 작동하지만...
체결된 거래를 확인하는 스크립트가 작동하지 않습니다!
저는 특히 DEMO 계정으로 거래를 하고 있는데 없는 것처럼 반영됩니다.
실제 계정 에서만 작동합니까?
또한 OrderCheck 기능을 사용하여 거래 가능성을 요청 하는데 잔액이 0이라고 나옵니다)
확인해보니 올바른 계정에 연결되어 있고 잔액이 0이 아닙니다.